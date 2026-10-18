Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért

Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.

Gergely Imre 2026. október 18., 12:072026. október 18., 12:07

A gyergyószentmiklósi Békény utcában már hagyománynak számít, hogy a szomszédság garázsvásárt szervez, amelynek rendszerint jótékonysági célja is van. Erre idén az elmúlt szombaton került sor. Az eseményen

6123 lej gyűlt össze, további 1040 lej támogatás pedig a az utcából elszármazottaktól érkezett.

A vásár mellett tombolát is szerveztek: a Békény utcában és a város más részein élők több, mint negyven nyereményt, tárgyakat és szolgáltatásokat ajánlottak fel. A tombolajegyekből befolyó összeget szintén a csengettyű automatizálására fordítják. Hirdetés Az adományokat átadták a Szent István-plébániának, Jánossi Imre plébánosnak. A plébániára további felajánlások is érkeztek, így a gyűjtés összege már meghaladja a 8 ezer lejt. Az alszegi csengettyű,

sok éven át a közösség örömeiről és bánatairól is hírt adott,

megszólalt, amikor öröm vagy gyász érte valamelyik családot. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy a csengettyű a mai kor elvárásainak megfelelően, automatizált működtetéssel ismét betölthesse szerepét.

Fotó: Gergely Imre

A mostani gyűjtés nem az első alkalom, amikor a környékbeliek összefognak az építmény megmentéséért. Néhány évvel ezelőtt szintén jótékonysági garázsvásár és adományok segítségével újították fel a csengettyű tetőzetét. A csengettyű automatizálásához

előzetes számítások szerint összesen tízezer lejre van szükség.