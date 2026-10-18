Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért

Fotó: Gergely Imre
Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.
A gyergyószentmiklósi Békény utcában már hagyománynak számít, hogy a szomszédság garázsvásárt szervez, amelynek rendszerint jótékonysági célja is van. Erre idén az elmúlt szombaton került sor.
Az eseményen
A vásár mellett tombolát is szerveztek: a Békény utcában és a város más részein élők több, mint negyven nyereményt, tárgyakat és szolgáltatásokat ajánlottak fel. A tombolajegyekből befolyó összeget szintén a csengettyű automatizálására fordítják.
Az adományokat átadták a Szent István-plébániának, Jánossi Imre plébánosnak. A plébániára további felajánlások is érkeztek, így a gyűjtés összege már meghaladja a 8 ezer lejt. Az alszegi csengettyű,
megszólalt, amikor öröm vagy gyász érte valamelyik családot. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy a csengettyű a mai kor elvárásainak megfelelően, automatizált működtetéssel ismét betölthesse szerepét.
Fotó: Gergely Imre
A mostani gyűjtés nem az első alkalom, amikor a környékbeliek összefognak az építmény megmentéséért. Néhány évvel ezelőtt szintén jótékonysági garázsvásár és adományok segítségével újították fel a csengettyű tetőzetét.
A csengettyű automatizálásához
Bár a célösszeg jelentős része már összegyűlt, a szervezők továbbra is számítanak a jó szándékú támogatókra. Hangsúlyozzák, hogy a kisebb összegű adományok is közelebb visznek a közös cél megvalósításához.
A felajánlásokat a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia titkárságán lehet leadni munkanapokon, az iroda nyitvatartási idejében.
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