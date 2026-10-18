Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.

Gergely Imre

2026. október 18., 12:072026. október 18., 12:07

A gyergyószentmiklósi Békény utcában már hagyománynak számít, hogy a szomszédság garázsvásárt szervez, amelynek rendszerint jótékonysági célja is van. Erre idén az elmúlt szombaton került sor.

Az eseményen

6123 lej gyűlt össze, további 1040 lej támogatás pedig a az utcából elszármazottaktól érkezett.

A vásár mellett tombolát is szerveztek: a Békény utcában és a város más részein élők több, mint negyven nyereményt, tárgyakat és szolgáltatásokat ajánlottak fel. A tombolajegyekből befolyó összeget szintén a csengettyű automatizálására fordítják.

Hirdetés

Az adományokat átadták a Szent István-plébániának, Jánossi Imre plébánosnak. A plébániára további felajánlások is érkeztek, így a gyűjtés összege már meghaladja a 8 ezer lejt. Az alszegi csengettyű,

sok éven át a közösség örömeiről és bánatairól is hírt adott,

megszólalt, amikor öröm vagy gyász érte valamelyik családot. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy a csengettyű a mai kor elvárásainak megfelelően, automatizált működtetéssel ismét betölthesse szerepét.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A mostani gyűjtés nem az első alkalom, amikor a környékbeliek összefognak az építmény megmentéséért. Néhány évvel ezelőtt szintén jótékonysági garázsvásár és adományok segítségével újították fel a csengettyű tetőzetét.

A csengettyű automatizálásához

előzetes számítások szerint összesen tízezer lejre van szükség.

Bár a célösszeg jelentős része már összegyűlt, a szervezők továbbra is számítanak a jó szándékú támogatókra. Hangsúlyozzák, hogy a kisebb összegű adományok is közelebb visznek a közös cél megvalósításához.

A felajánlásokat a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia titkárságán lehet leadni munkanapokon, az iroda nyitvatartási idejében.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fényes nappal támadt a gyerekével iskolába tartó nőre a medve egy háromszéki faluban
Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban
Két ponttal zárták a magyarországi túrát a csíkszeredai női hokisok
Magaslati sétány a Monarchia örökségén, akvapark Székelyföld világhírű üdülővárosában
Ovidiu Burcă a román válogatottba ajánlotta az OSK gólszerzőjét
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Fényes nappal támadt a gyerekével iskolába tartó nőre a medve egy háromszéki faluban
Székelyhon

Fényes nappal támadt a gyerekével iskolába tartó nőre a medve egy háromszéki faluban
Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban
Székelyhon

Csökkent a nyugdíjasok száma a múlt hónapban
Két ponttal zárták a magyarországi túrát a csíkszeredai női hokisok
Székely Sport

Két ponttal zárták a magyarországi túrát a csíkszeredai női hokisok
Magaslati sétány a Monarchia örökségén, akvapark Székelyföld világhírű üdülővárosában
Krónika

Magaslati sétány a Monarchia örökségén, akvapark Székelyföld világhírű üdülővárosában
Ovidiu Burcă a román válogatottba ajánlotta az OSK gólszerzőjét
Székely Sport

Ovidiu Burcă a román válogatottba ajánlotta az OSK gólszerzőjét
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 14., szerda

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón

Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
2026. október 14., szerda

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat

Várják a népzene és a népi tánc kedvelőit, valamint azokat is, akik még nem tudnak táncolni, a gyergyószentmiklósi Őszi Táncházba, ahol pénteken gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek programot.

Táncházba hívják a gyergyóiakat
Táncházba hívják a gyergyóiakat
2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról

Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés

Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
Hirdetés
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás

Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson

Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek

Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
Hirdetés
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell

Sokan érdeklődnek a pár hete bejelentett a gondosóraprogram iránt Gyergyószentmiklóson, tizenegy készülék el is jutott már az első igénylőkhöz. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik számára biztonságot jelenthet a szolgáltatás.

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Átadták az első gondosórákat Gyergyószentmiklóson, van akinek fizetnie sem kell
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón

Karbantartási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás hétfőn Gyilkostó üdülőtelepen – közölte a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
2026. október 05., hétfő

Szünetel az ivóvízszolgáltatás Gyilkostón
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!