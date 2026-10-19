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Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

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Ingyenes textilhulladék-gyűjtési akciót szervez Gyergyószentmiklós önkormányzata az RDE Harghita Kft.-vel együttműködve október 20–22. között.

Székelyhon

2026. október 19., 09:582026. október 19., 09:58

A lakosok naponta 12 és 18 óra között adhatják le a már nem használt textíliákat a Kárpátok utca 30. szám alatt – olvasható az önkormányzat közleményében. A gyűjtés során

ruházati cikkeket, függönyöket, ágyneműket, takarókat, textilanyag-maradékokat, valamint kisebb méretű, gumírozott hátoldal nélküli textilszőnyegeket és lábtörlőket

fogadnak. Nem veszik át az olajjal, festékkel, vegyszerekkel vagy egészségügyi anyagokkal szennyezett textíliákat, a nedves, penészes vagy korhadó ruhadarabokat, a gumírozott hátú és nagyméretű szőnyegeket, a matracokat, illetve a lábbeliket.

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A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy

kizárólag tiszta és száraz textíliákat fogadnak,

átlátszó, legfeljebb 240 literes zsákokba csomagolva.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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