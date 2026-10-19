Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson

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A lakosok naponta 12 és 18 óra között adhatják le a már nem használt textíliákat a Kárpátok utca 30. szám alatt – olvasható az önkormányzat közleményében . A gyűjtés során

ruházati cikkeket, függönyöket, ágyneműket, takarókat, textilanyag-maradékokat, valamint kisebb méretű, gumírozott hátoldal nélküli textilszőnyegeket és lábtörlőket

fogadnak. Nem veszik át az olajjal, festékkel, vegyszerekkel vagy egészségügyi anyagokkal szennyezett textíliákat, a nedves, penészes vagy korhadó ruhadarabokat, a gumírozott hátú és nagyméretű szőnyegeket, a matracokat, illetve a lábbeliket.

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A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy