Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson

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Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel interaktív beszélgetést szerveznek Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében szerdán 19 órától.
2026. október 27., 17:222026. október 27., 17:22
2026. október 27., 17:222026. október 27., 17:22
Interaktív beszélgetésre hívnak a gyergyószentmiklósi Szent István-plébániára október 28-án, szerdán 19 órától Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel. A beszélgetés célja, hogy felhívja a figyelmet a változókorral járó hormonális és testi változásokra, a tünetek felismerésének fontosságára, valamint az egészség és az életminőség megőrzésének lehetőségeire.
Meghívott szakemberek: dr. Kedves Zsuzsanna endokrinológus szakorvos, dr. Portik Gyöngyike belgyógyász főorvos, tüdőgyógyász szakorvos, valamint Bencze Kata fitnesz- és személyi edző. A beszélgetést Madaras Gyöngyvér moderálja. A részvétel ingyenes.
Az esemény Hargita Megye Tanácsa, a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház, az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István-plébánia közös szervezésében valósul meg.
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