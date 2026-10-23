Erdély legendás fürdőhelyeiről tartanak konferenciát Maroshévízen

Fotó: Nemzetpolitikai Kutatóintézet
A gyógyturizmus fejlesztési lehetőségeiről, Erdély egykori fürdőhelyeinek örökségéről tartanak konferenciát október 24-én, szombaton Maroshévízen.
A Legendás fürdőhelyek Erdélyben régen és ma – Kitörési pontok a gyógyturizmusban című rendezvénynek a Kemény János Elméleti Líceum ad otthont. A 10 órakor kezdődő esemény bevezető előadását dr. Tőzsér Anett, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa tartja, az első szekcióban az erdélyi fürdők marketingje, a gyógyturisztikai célpontok menedzsmentje, valamint
A délutáni előadások Borszék, a Ciszár Fürdő, Maroshévíz és Lövéte fürdőtörténetét, hagyományait és turisztikai lehetőségeit mutatják be. A meghívott történészek és helytörténészek a fürdők múltja mellett azok jelenlegi értékeire is kitérnek.
A konferencia 16 órakor dr. Horváth Alpár egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozata igazgatójának zárszavával ér véget.
A teljes program ide kattintva olvasható.
Közúti baleset történt Maroshévízen csütörtök este, ahová a helyi tűzoltók vonultak ki tűzvédelmi biztosításra, műszaki mentésre és elsősegélynyújtásra. Egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött, egy ember a járműbe szorult.
Emlékprogramokkal készülnek az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Gyergyószéken: Gyergyószentmiklóson filmvetítés, kiállítás, fáklyás felvonulás és koncert szerepel a műsorban, Gyergyóremetén pedig megemlékezést és több filmvetítést tartanak.
Három lakóház tetőszerkezete kapott lángra szerdán reggel Galócáson. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és dolgoznak az oltáson. Személyi sérülés nem történt.
Ingyenes textilhulladék-gyűjtési akciót szervez Gyergyószentmiklós önkormányzata az RDE Harghita Kft.-vel együttműködve október 20–22. között.
Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.
Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.
Várják a népzene és a népi tánc kedvelőit, valamint azokat is, akik még nem tudnak táncolni, a gyergyószentmiklósi Őszi Táncházba, ahol pénteken gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek programot.
Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).
Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.
Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.
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