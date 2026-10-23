Erdély legendás fürdőhelyeiről tartanak konferenciát Maroshévízen

2026. október 18., vasárnap

Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért

Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.