Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt

Fotó: Tuchiluș Alex
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.
Sepsiszentgyörgyön már fél egykor elkezdődnek az ünnepi események: előbb a polgármesteri hivatal homlokzatán elhelyezett Gloria Victis-emléktáblánál, majd 13 órától Szalay Attila ’56-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál koszorúznak.
A központi megemlékezést 18 órától tartják az ’56-os emlékparkban, ahol a Budapesti Kodály Zoltán Férfikar, a Cantus Firmus Vegyeskar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda közös előadásában felcsendül a magyar és a székely himnusz. A Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjai
A koszorúzást követően, 19 órakor fáklyás felvonulás indul az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére állított kopjafához. Itt 19.20 után a Pro Musica Kamarakórus előadásában felcsendül a Szózat, majd Péterfi Ágnes unitárius lelkész áldása és koszorúzás következik. A résztvevők 19.56-kor újabb fáklyás menettel térnek vissza az ’56-os emlékparkba.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az évfordulóhoz kapcsolódva október 21–23. között az 1956-os eseményeket és
a Művész moziban. A diákcsoportok számára ingyenes vetítésekre előzetesen be kell jelentkezni a 0742 769 628-as telefonszámon.
Kézdivásárhelyen 13 órakor a református temető kopjafáinál tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium IX. A osztályos tanulói műsorral készülnek.
Este fél héttől
a Gábor Áron téren, majd megkoszorúzzák a Mártírok szobrát és a Hősök emlékművét. A megemlékezés 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében folytatódik, ahol a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos összeállításukat.
Fotó: Farkas Orsolya
Az előadás történelmi dokumentumok, személyes visszaemlékezések és költemények segítségével eleveníti fel a forradalom eseményeit, különös hangsúlyt fektetve arra, miként adható tovább a szabadság szeretete és a helytállás példája a fiatalabb nemzedékeknek.
Kovásznán pénteken 17 órától a központi parkban található 1956-os emlékműnél hajtanak fejet a forradalom hősei előtt. Ünnepi beszédet mond Németh Szilárd, aki egyúttal bemutatja a
amely egész nap megtekinthető az emlékműnél.
Az ünnepségen a Pastorala kamarakórus és a Havadtőy Sándor 109-es számú cserkészcsapat működik közre.
Baróton két helyszínen emlékeznek. Délben a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán, Jan Palach, Bauer Sándor és Moyses Márton mártírok emlékművénél, valamint a négy baróti diákforradalmár – Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton – emléktáblájánál koszorúznak diákok, pedagógusok és más erdővidéki emlékezők részvételével.
Fotó: Farkas Orsolya
Innen a résztvevők gyalogosan vonulnak át a Petőfi Sándor (Híd) utcai 1956-os emlékműhöz, ahol 13 órától énekek, szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el.
A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya 17.30-kor a régi református temetőben tart megemlékezést a Laczkó-kriptánál, ahol vitéz Mező Ferenc tartalékos zászlós nyugszik. A kripta falára, valamint a prügyi református templom tornya falára (a környéken esett el vitéz dr. Laczkó László tartalékos zászlós) a vitézi rend 2014 októberében helyezett el In memoriam feliratú vörösmárvány-emléktáblákat. Mindketten a 24. határvadász-zászlóaljban szolgáltak, és „az ellenséggel szembeni kimagaslóan vitézi és önfeláldozó magatartásukért” érdemelték ki posztumusz a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet, illetve a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét hadiszalagon, kardokkal. A koszorúzással egybekötött megemlékezésen v. dr. Ambrus Ágnes tiszteletbeli székkapitány mond beszédet.
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