Háromszéken is fejet hajtanak '56 hősei előtt

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.

Kocsis Károly 2026. október 23., 07:402026. október 23., 07:40

Sepsiszentgyörgyön már fél egykor elkezdődnek az ünnepi események: előbb a polgármesteri hivatal homlokzatán elhelyezett Gloria Victis-emléktáblánál, majd 13 órától Szalay Attila ’56-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál koszorúznak. A központi megemlékezést 18 órától tartják az ’56-os emlékparkban, ahol a Budapesti Kodály Zoltán Férfikar, a Cantus Firmus Vegyeskar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda közös előadásában felcsendül a magyar és a székely himnusz. A Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjai Hirdetés

verses-zenés összeállítással idézik fel a forradalom kitörését, a hősök áldozathozatalát.

A koszorúzást követően, 19 órakor fáklyás felvonulás indul az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére állított kopjafához. Itt 19.20 után a Pro Musica Kamarakórus előadásában felcsendül a Szózat, majd Péterfi Ágnes unitárius lelkész áldása és koszorúzás következik. A résztvevők 19.56-kor újabb fáklyás menettel térnek vissza az ’56-os emlékparkba.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az évfordulóhoz kapcsolódva október 21–23. között az 1956-os eseményeket és

a kommunista diktatúra időszakát felidéző filmeket vetítenek

a Művész moziban. A diákcsoportok számára ingyenes vetítésekre előzetesen be kell jelentkezni a 0742 769 628-as telefonszámon. Kézdivásárhely Kézdivásárhelyen 13 órakor a református temető kopjafáinál tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium IX. A osztályos tanulói műsorral készülnek. Este fél héttől

fáklyás és gyertyás felvonulást tartanak

a Gábor Áron téren, majd megkoszorúzzák a Mártírok szobrát és a Hősök emlékművét. A megemlékezés 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében folytatódik, ahol a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos összeállításukat.

Fotó: Farkas Orsolya

Az előadás történelmi dokumentumok, személyes visszaemlékezések és költemények segítségével eleveníti fel a forradalom eseményeit, különös hangsúlyt fektetve arra, miként adható tovább a szabadság szeretete és a helytállás példája a fiatalabb nemzedékeknek. Kovászna Kovásznán pénteken 17 órától a központi parkban található 1956-os emlékműnél hajtanak fejet a forradalom hősei előtt. Ünnepi beszédet mond Németh Szilárd, aki egyúttal bemutatja a

Wittner Mária életét és küzdelmeit felidéző Készültem az útra című vándorkiállítást is,

amely egész nap megtekinthető az emlékműnél. Az ünnepségen a Pastorala kamarakórus és a Havadtőy Sándor 109-es számú cserkészcsapat működik közre. Barót Baróton két helyszínen emlékeznek. Délben a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán, Jan Palach, Bauer Sándor és Moyses Márton mártírok emlékművénél, valamint a négy baróti diákforradalmár – Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton – emléktáblájánál koszorúznak diákok, pedagógusok és más erdővidéki emlékezők részvételével.

Fotó: Farkas Orsolya

Innen a résztvevők gyalogosan vonulnak át a Petőfi Sándor (Híd) utcai 1956-os emlékműhöz, ahol 13 órától énekek, szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el.