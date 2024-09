Esküjéhez hűen hozta meg a legfőbb áldozatot a katrosai harcok hőse

A 2014. május 10-én post mortem vitézzé avatott Mező Ferenc 1919. november 1-jén született a magyarországi Kőröstarcsán, egyes források szerint Budapesten. Az 1939-ben beregszászi állomáshellyel megalakított 24-es honvéd határvadász-zászlóaljhoz sorozták be, amelyet a második bécsi döntést követően a visszatért Észak-Erdélybe vezényeltek, 1940. szeptember 21-én vonult be Sepsiszentgyörgyre. Nem sokkal később a hadvezetés Kézdivásárhelyt jelölte ki állomáshelyéül, a céhes városba november 1-jén, ünnepélyes külsőségek közepette masírozott be az akkor még többnyire anyaországi katonákból álló alakulat, soraiban minden bizonnyal Mező Ferenccel.