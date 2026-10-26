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Gázt vezettek, lövedéket találtak

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Gázvezetékeket helyeztek a földbe a munkások hétfőn délután Gyergyóhodoson, amikor egy II. világháborús lövedékre bukkantak – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Székelyhon

2026. október 26., 20:062026. október 26., 20:06

A katasztrófavédelem munkatársai siettek a helyszínre, akik biztonságos körülmények között elszállították a veszélyes lövedéket, amit a későbbiekben meg fognak semmisíteni.

Gyergyószék
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