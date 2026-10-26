Gázt vezettek, lövedéket találtak

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Gázvezetékeket helyeztek a földbe a munkások hétfőn délután Gyergyóhodoson, amikor egy II. világháborús lövedékre bukkantak – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A katasztrófavédelem munkatársai siettek a helyszínre, akik biztonságos körülmények között elszállították a veszélyes lövedéket, amit a későbbiekben meg fognak semmisíteni.
Humoros és egyben szívszorító pillanatokat nyújtó egyéni előadást mutat be a Figura Stúdió Színház. A Hobócban Barti Lehel András egy bohócot, de igazából egy útját kereső, esendő kisembert formál meg, aki humorral és botladozva próbál boldogulni.
Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.
A gyergyószentmiklósi önkormányzat következő ülésén kerül napirendre egy új szervezet, a Gyergyószentmiklós–Gyilkostó Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása. A kezdeményezés célja Gyergyószék turizmusának összehangolt fejlesztése.
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár igazgatója több mint 25 éve menti az egyház írott emlékeit a pusztulástól. Az Orbán Balázs-díjjal kitüntetett Bernád Ritával hivatásáról, a múlt megőrzésének felelősségéről, levéltári értékekről beszélgettünk.
A gyógyturizmus fejlesztési lehetőségeiről, Erdély egykori fürdőhelyeinek örökségéről tartanak konferenciát október 24-én, szombaton Maroshévízen.
Közúti baleset történt Maroshévízen csütörtök este, ahová a helyi tűzoltók vonultak ki tűzvédelmi biztosításra, műszaki mentésre és elsősegélynyújtásra. Egy nyergesvontató és egy személyautó ütközött, egy ember a járműbe szorult.
Emlékprogramokkal készülnek az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Gyergyószéken: Gyergyószentmiklóson filmvetítés, kiállítás, fáklyás felvonulás és koncert szerepel a műsorban, Gyergyóremetén pedig megemlékezést és több filmvetítést tartanak.
Három lakóház tetőszerkezete kapott lángra szerdán reggel Galócáson. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és dolgoznak az oltáson. Személyi sérülés nem történt.
Ingyenes textilhulladék-gyűjtési akciót szervez Gyergyószentmiklós önkormányzata az RDE Harghita Kft.-vel együttműködve október 20–22. között.
Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.
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