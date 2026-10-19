Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt

Fotó: AUR
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.
2026. október 19., 16:512026. október 19., 16:51
2026. október 19., 16:522026. október 19., 16:52
A hétfői sajtótájékoztatón az AUR szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu azt is elmondta, hogy amennyiben mégis beiktatják a kormányt,
Hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány az ellenzék demokratikus eszköze, amelynek célja a rossznak ítélt kormányzati intézkedések miatt leváltani a kabinetet, és jobb szakpolitikai megoldásokat kínálni.
Arra a kérdésre, hogy az AUR megszavazná-e a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) esetleges bizalmatlansági indítványát is, Peiu azt válaszolta, hogy amennyiben az indítvány megalapozott, nincs relevanciája, hogy melyik párt nyújtja be.
Peiu bírálta Niculescu kormányprogramját, amelyet „hazug mesének” minősített.
Kifogásolta továbbá, hogy a kijelölt miniszterelnök testvérét műszaki igazgatónak neveztek ki a Román Vasúti Személyszállító Vállalathoz (CFR Călători), noha szerinte nem felel meg a tisztség követelményeinek.
Emellett Peiu szerint a kormány túlméretezett, hiszen 18 minisztere van, ami jelentős költségeket ró az egész társadalomra, és úgy véli, a javasolt miniszterek között több olyan van, akik a Bolojan-kormány tagjaként felelősek különféle szabálytalanságokért.
Az AUR szóvivője, Ștefăniță Avrămescu képviselő megerősítette, hogy a párt frakciói nem fogják megszavazni Niculescu kormányát.
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