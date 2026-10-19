Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt

• Fotó: AUR

Fotó: AUR

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.

Tamás Attila

2026. október 19., 16:512026. október 19., 16:51

2026. október 19., 16:522026. október 19., 16:52

A hétfői sajtótájékoztatón az AUR szenátusi frakcióvezetője, Petrișor Peiu azt is elmondta, hogy amennyiben mégis beiktatják a kormányt,

pártja kész támogatni egy másik politikai alakulat által benyújtott esetleges bizalmatlansági indítványt.

Hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány az ellenzék demokratikus eszköze, amelynek célja a rossznak ítélt kormányzati intézkedések miatt leváltani a kabinetet, és jobb szakpolitikai megoldásokat kínálni.

Hirdetés

Arra a kérdésre, hogy az AUR megszavazná-e a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) esetleges bizalmatlansági indítványát is, Peiu azt válaszolta, hogy amennyiben az indítvány megalapozott, nincs relevanciája, hogy melyik párt nyújtja be.

Peiu bírálta Niculescu kormányprogramját, amelyet „hazug mesének” minősített.

Kifogásolta továbbá, hogy a kijelölt miniszterelnök testvérét műszaki igazgatónak neveztek ki a Román Vasúti Személyszállító Vállalathoz (CFR Călători), noha szerinte nem felel meg a tisztség követelményeinek.

Emellett Peiu szerint a kormány túlméretezett, hiszen 18 minisztere van, ami jelentős költségeket ró az egész társadalomra, és úgy véli, a javasolt miniszterek között több olyan van, akik a Bolojan-kormány tagjaként felelősek különféle szabálytalanságokért.

Az AUR szóvivője, Ștefăniță Avrămescu képviselő megerősítette, hogy a párt frakciói nem fogják megszavazni Niculescu kormányát.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Székelyhon

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Székelyhon

Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Székely Sport

Kaotikus meccsen nyert Kézdivásárhelyen a Gyergyói HK
Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Krónika

Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
Székely Sport

Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 19., hétfő

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”

Október 25-étől, vasárnaptól áttér Románia a téli időszámításra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
2026. október 19., hétfő

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19. és november 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint a következő két hétben változékony, de az évszaknak megfelelő idő várható, helyenként csapadékkal és hőmérséklet-ingadozásokkal.

Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében
Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében
2026. október 19., hétfő

Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében
2026. október 19., hétfő

Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond.

Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án
Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án
2026. október 19., hétfő

Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án
2026. október 19., hétfő

Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak

Az RMDSZ hat hónapra szóló támogatási megállapodást ír alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak
Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak
2026. október 19., hétfő

Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is

A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést jegyeztek hétfőn 11 óra 52 perckor a Vrancea szeizmikus térségben.

Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
2026. október 19., hétfő

Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
2026. október 19., hétfő

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára

Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
2026. október 19., hétfő

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
2026. október 19., hétfő

Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását

Ilie Bolojan bejelentette, hogy vasárnap este aláírta a támogatási megállapodást Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, amelyben rögzítették a feltételeket, amelyek vállalása esetén a PNL frakciói megszavazzák a javasolt kormányt a parlamentben.

Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását
Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását
2026. október 19., hétfő

Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között

Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.

„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között
„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között
2026. október 19., hétfő

„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között
2026. október 19., hétfő

Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma

A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.

Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma
Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma
2026. október 19., hétfő

Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma
2026. október 18., vasárnap

Orotván és Vaslábon láttak medvét vasárnap

A Gyergyóditróhoz tartozó Orotván és a Marosfőhöz tartozó Vaslábon figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a lakókat medve jelenléte miatt vasárnap este.

Orotván és Vaslábon láttak medvét vasárnap
Orotván és Vaslábon láttak medvét vasárnap
2026. október 18., vasárnap

Orotván és Vaslábon láttak medvét vasárnap
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!