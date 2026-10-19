Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését

A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.
Többek között erről is beszélt hétfői sajtótájékoztatóján Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető szerint a támogatási programokat előkészítették, számos kérelmet már benyújtottak,
A pénzügyminisztériumot hivatalosan is tájékoztatták a programok várható költségvetési vonzatáról – ismerteti az Agerpres.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
Tánczos Barna hangsúlyozta:
Mint mondta, a literenként 11 lejes gázolajár hosszú távon nem fenntartható a mezőgazdaságban, miközben a műtrágya ára megkétszereződött,
Fotó: Olti Angyalka
Az ügyvivő miniszter szerint egyes támogatási programokhoz az Európai Bizottság már elkülönítette és átutalta az uniós hozzájárulást, ezt azonban
Tánczos Barna közölte, hogy a mezőgazdasági minisztérium május óta nem kapott többletforrásokat, mivel nem volt költségvetés-kiigazítás. Emiatt az új uniós támogatási programokat sem lehetett elindítani. Azoknak a programoknak a végrehajtása, amelyekhez korábban már biztosították a szükséges pénzt, a kormány ügyvivői időszakában is folytatódott – jelentette ki.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
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