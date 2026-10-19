Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését

A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.

Székelyhon 2026. október 19., 17:182026. október 19., 17:18

Többek között erről is beszélt hétfői sajtótájékoztatóján Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Hirdetés A tárcavezető szerint a támogatási programokat előkészítették, számos kérelmet már benyújtottak,

a kifizetések azonban nem kezdődhettek el a szükséges költségvetési források hiánya miatt.

A pénzügyminisztériumot hivatalosan is tájékoztatták a programok várható költségvetési vonzatáról – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Tánczos Barna hangsúlyozta:

nem a minisztériumnak van szüksége a pénzre, hanem a magas üzemanyag- és műtrágyaárakkal küszködő gazdáknak.

Mint mondta, a literenként 11 lejes gázolajár hosszú távon nem fenntartható a mezőgazdaságban, miközben a műtrágya ára megkétszereződött,

a romániai termelőknek pedig olyan tagállamok gazdáival kell versenyezniük, ahol a támogatásokat már kifizették.

Fotó: Olti Angyalka

Az ügyvivő miniszter szerint egyes támogatási programokhoz az Európai Bizottság már elkülönítette és átutalta az uniós hozzájárulást, ezt azonban

Romániának hazai költségvetési forrásokkal kell kiegészítenie, hogy megkezdődhessenek a kifizetések.