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Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését

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A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.

Székelyhon

2026. október 19., 17:182026. október 19., 17:18

Többek között erről is beszélt hétfői sajtótájékoztatóján Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

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A tárcavezető szerint a támogatási programokat előkészítették, számos kérelmet már benyújtottak,

a kifizetések azonban nem kezdődhettek el a szükséges költségvetési források hiánya miatt.

A pénzügyminisztériumot hivatalosan is tájékoztatták a programok várható költségvetési vonzatáról – ismerteti az Agerpres.

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Tánczos Barna hangsúlyozta:

nem a minisztériumnak van szüksége a pénzre, hanem a magas üzemanyag- és műtrágyaárakkal küszködő gazdáknak.

Mint mondta, a literenként 11 lejes gázolajár hosszú távon nem fenntartható a mezőgazdaságban, miközben a műtrágya ára megkétszereződött,

a romániai termelőknek pedig olyan tagállamok gazdáival kell versenyezniük, ahol a támogatásokat már kifizették.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az ügyvivő miniszter szerint egyes támogatási programokhoz az Európai Bizottság már elkülönítette és átutalta az uniós hozzájárulást, ezt azonban

Romániának hazai költségvetési forrásokkal kell kiegészítenie, hogy megkezdődhessenek a kifizetések.

Tánczos Barna közölte, hogy a mezőgazdasági minisztérium május óta nem kapott többletforrásokat, mivel nem volt költségvetés-kiigazítás. Emiatt az új uniós támogatási programokat sem lehetett elindítani. Azoknak a programoknak a végrehajtása, amelyekhez korábban már biztosították a szükséges pénzt, a kormány ügyvivői időszakában is folytatódott – jelentette ki.

Belföld Mezőgazdaság
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