Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat

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Fotó: Kozán István
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető ügyvivői megbízatásának mérlegét ismertetve elmondta: több mint egy hónap telt el az ígéret óta, és reméli, hogy a szállítmány ezen a héten megérkezik – számol be az Agerpres.
Tánczos Barna szerint a romániai hatóságok minden szükséges előkészületet megtettek a vakcinák átvételére és az oltási kampány elindítására. A helyszínt, az átvétel módját és a többi részletet már egyeztették, így
Ezzel párhuzamosan az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) előkészíti az országos oltási terv végrehajtásához szükséges további adagok beszerzését – tette hozzá Tánczos.
Az élőállat-export újraindításáról az ügyvivő miniszter elmondta: Románia továbbra is várja az Európai Bizottság válaszát. Brüsszel korábban azt ígérte, hogy októberben közli, milyen feltételekkel engedélyezhető ismét a kivitel, ám hétfő reggelig nem érkezett erről hivatalos tájékoztatás.
Az EB egyelőre a vonatkozó uniós rendelet módosítását sem kezdeményezte, noha erre szükség lenne a beoltott állatok exportjához. Tánczos Barna szerint az oltási terv végrehajtásának megkezdése után lehet majd érdemben tárgyalni a kivitel újraindításáról azokból a megyékből, ahol elvégezték az immunizálást.
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