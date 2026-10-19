Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat

Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tárcavezető ügyvivői megbízatásának mérlegét ismertetve elmondta: több mint egy hónap telt el az ígéret óta, és reméli, hogy a szállítmány ezen a héten megérkezik – számol be az Agerpres.

Hirdetés

Tánczos Barna szerint a romániai hatóságok minden szükséges előkészületet megtettek a vakcinák átvételére és az oltási kampány elindítására. A helyszínt, az átvétel módját és a többi részletet már egyeztették, így