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Károk a földeken: Kovászna megyében sem éheznek a vadak

A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz • Fotó: Tuchiluș Alex

A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz

Fotó: Tuchiluș Alex

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Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető, de a szarvasok és a varjak is jelentős károkat okoznak.

Bodor Tünde

2026. október 16., 14:102026. október 16., 14:10

Az igazgatóságon 552 jegyzőkönyvet tartanak nyilván a 2026-os vadkárokról. Ezeknek több mint fele a medvék számlájára írható, de a szarvasok és a varjak is a fő károkozók közé tartoznak – tudtuk meg Kozma Bélától, az intézmény vezetőjétől.

  • A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz.

  • A szarvasok inkább a burgonya- és törökbúzaföldeken, illetve a gabonafélékkel bevetett parcellákon okoznak károkat.

  • A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik, de még a pityókát is kiszedik a bakhátból.

Jelenleg a varjúállomány is túlszaporodott, a kötelezően megszabott vadászati kvóta nem mérvadó, pár tíz varjú kilövése nem mérsékli a károkat – vélekedett az intézmény igazgatója.

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Az állam ugyan kifizeti a vadkárokat, kisebb, két-három hónapos késéssel, de Kozma Béla szerint ez nem a legracionálisabb kezelése a problémának.

Varjak vadászatáról ritkán hallani, a madárfaj ugyanis védett, legalábbis bizonyos periódusokban.

A vadászat módjáról és hatékonyságáról megkérdeztük Benedek Barnát, a Pro Silva Vadászegyesület vezetőjét is, aki elmondta: a vadászegyesületek tavasszal becslést nyújtanak be az állomány nagyságára vonatkozóan, majd ennek és a mezőgazdasági kultúrákban okozott károknak a figyelembevételével születik meg a kvóta, amit miniszteri rendeletben szabályoznak.

A kvóta rendszerint tízes nagyságrendű, ez pedig „nem oszt, nem szoroz”.

Vannak károk, – ismerte el Benedek Barna – de nem lehet egy-két puskával féken tartani a madarakat több ezer hektáron.

A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik • Fotó: Haáz Vince Galéria

A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik

Fotó: Haáz Vince

„A vetést ki lehet pótolni. Az állományt felmérni egyébként igen nehéz, mert az, hogy sok varjú gyűl össze egy helyen, nem azt jelenti, hogy mindenütt sok van belőlük. Ők a magasból nagyon jól megfigyelik, melyik területet lehet megszállni a jó zsákmány reményében, és nagyobb területről is odagyűlnek.

Idézet
Okos madarakról beszélünk, amelyek már akkor elvonulnak, ha a vadász hátán meglátják a puskát, vagy legkésőbb, amikor az első lövés eldördül”

– mondta.

A medvék által okozott károk apropóján a megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatóját is megkérdeztük arról, jelentettek-e már medvekilövést az emelt kvótát kihirdető törvény hatálybalépése óta, de nemleges választ kaptunk. Október 8-a óta még tíz nap sem telt el, a vadászatot pedig több adminisztratív lépés és jelentős szervezőmunka előzi meg – magyarázta Benedek Barna.

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