Károk a földeken: Kovászna megyében sem éheznek a vadak

Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető, de a szarvasok és a varjak is jelentős károkat okoznak.

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Az igazgatóságon 552 jegyzőkönyvet tartanak nyilván a 2026-os vadkárokról. Ezeknek több mint fele a medvék számlájára írható, de a szarvasok és a varjak is a fő károkozók közé tartoznak – tudtuk meg Kozma Bélától, az intézmény vezetőjétől.

A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz.

A szarvasok inkább a burgonya- és törökbúzaföldeken, illetve a gabonafélékkel bevetett parcellákon okoznak károkat.

A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik, de még a pityókát is kiszedik a bakhátból.

Jelenleg a varjúállomány is túlszaporodott, a kötelezően megszabott vadászati kvóta nem mérvadó, pár tíz varjú kilövése nem mérsékli a károkat – vélekedett az intézmény igazgatója.

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Az állam ugyan kifizeti a vadkárokat, kisebb, két-három hónapos késéssel, de Kozma Béla szerint ez nem a legracionálisabb kezelése a problémának.