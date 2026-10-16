Károk a földeken: Kovászna megyében sem éheznek a vadak

A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz
Fotó: Tuchiluș Alex
Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető, de a szarvasok és a varjak is jelentős károkat okoznak.
Az igazgatóságon 552 jegyzőkönyvet tartanak nyilván a 2026-os vadkárokról. Ezeknek több mint fele a medvék számlájára írható, de a szarvasok és a varjak is a fő károkozók közé tartoznak – tudtuk meg Kozma Bélától, az intézmény vezetőjétől.
A medve a kukoricát, a napraforgót, a krumplit és a répát szereti, de alkalmanként a murkot is megdézsmálja, emellett a háziállat-állományban is kárt tesz.
A szarvasok inkább a burgonya- és törökbúzaföldeken, illetve a gabonafélékkel bevetett parcellákon okoznak károkat.
A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik, de még a pityókát is kiszedik a bakhátból.
Jelenleg a varjúállomány is túlszaporodott, a kötelezően megszabott vadászati kvóta nem mérvadó, pár tíz varjú kilövése nem mérsékli a károkat – vélekedett az intézmény igazgatója.
Az állam ugyan kifizeti a vadkárokat, kisebb, két-három hónapos késéssel, de Kozma Béla szerint ez nem a legracionálisabb kezelése a problémának.
A vadászat módjáról és hatékonyságáról megkérdeztük Benedek Barnát, a Pro Silva Vadászegyesület vezetőjét is, aki elmondta: a vadászegyesületek tavasszal becslést nyújtanak be az állomány nagyságára vonatkozóan, majd ennek és a mezőgazdasági kultúrákban okozott károknak a figyelembevételével születik meg a kvóta, amit miniszteri rendeletben szabályoznak.
Vannak károk, – ismerte el Benedek Barna – de nem lehet egy-két puskával féken tartani a madarakat több ezer hektáron.
A varjak vetéskor a törökbúzát tépkedték ki a földből, most a napraforgómagot viszik
Fotó: Haáz Vince
„A vetést ki lehet pótolni. Az állományt felmérni egyébként igen nehéz, mert az, hogy sok varjú gyűl össze egy helyen, nem azt jelenti, hogy mindenütt sok van belőlük. Ők a magasból nagyon jól megfigyelik, melyik területet lehet megszállni a jó zsákmány reményében, és nagyobb területről is odagyűlnek.
– mondta.
A medvék által okozott károk apropóján a megyei környezetvédelmi ügynökség igazgatóját is megkérdeztük arról, jelentettek-e már medvekilövést az emelt kvótát kihirdető törvény hatálybalépése óta, de nemleges választ kaptunk. Október 8-a óta még tíz nap sem telt el, a vadászatot pedig több adminisztratív lépés és jelentős szervezőmunka előzi meg – magyarázta Benedek Barna.
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