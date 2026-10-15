Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle

Olyan helyszínekre is elviszik a székelyföldi dokumentumfulmeket, ahol nincsenek rendszeres filmvetítések. Archív
Fotó: Kaptár dokumentumfilmszemle/Facebook
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
Az október 9-18 között zajló rendezvénysorozat kiemelt eseménye az október 17-i díjátadó ünnepség, amelyet 16 órától tartanak a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. Az eseményen
A Kaptár dokumentumfilm-szemle az elmúlt években a székelyföldi filmes szakma sajátos találkozási pontjává vált.
A rendezvény célja, hogy a dokumentumfilmek ne kizárólag a mozik és filmfesztiválok közönségéhez jussanak el, hanem
A szemlére benevezett alkotásokból falvak/városok művelődésszervezői választhatnak, így a vetítések programja az adott közösség érdeklődéséhez is igazodhat.
A Kaptár dokumentumfilm-szemle ünnepélyes díjátadóját október 17-én, szombaton, 16 órától tartják a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. Az eseményen szakmai zsűri értékeli a benevezett alkotásokat és átadják a szemle díjait is. A díjátadó mellett
Október 17-én, szombaton 16 és 20 óra között, október 18-án, vasárnap pedig 15 és 19 óra 30 perc között tekinthetők meg a szemle dokumentumfilmjei.
Az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemlét Kovászna Megye Tanácsa és a Művészeti Népiskola szervezi, a Hargita Megyei Kulturális Központ társszervezésében. A rendezvény partnerei a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Documentary Stúdió és a Művész Mozi - Cinema Arta by Cityplex.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak – olvasható a közleményükben.
Bán Mór íróval, a népszerű Hunyadi-regénysorozat szerzőjével találkozhat a közönség október 15-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld Napok keretében.
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Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.
Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.
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