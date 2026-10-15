Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle

Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.

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Az október 9-18 között zajló rendezvénysorozat kiemelt eseménye az október 17-i díjátadó ünnepség, amelyet 16 órától tartanak a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. Az eseményen

a szakmai zsűri által kiválasztott alkotásokat díjazzák és bemutatják a szemle első díjban részesült filmjét is.

A rendezvény célja, hogy a dokumentumfilmek ne kizárólag a mozik és filmfesztiválok közönségéhez jussanak el, hanem

A Kaptár dokumentumfilm-szemle az elmúlt években a székelyföldi filmes szakma sajátos találkozási pontjává vált.

kisebb településeken is lehetőséget teremtsenek a közös filmnézésre és az azt követő beszélgetésekre.

A Kaptár dokumentumfilm-szemle ünnepélyes díjátadóját október 17-én, szombaton, 16 órától tartják a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban. Az eseményen szakmai zsűri értékeli a benevezett alkotásokat és átadják a szemle díjait is. A díjátadó mellett

A szemlére benevezett alkotásokból falvak/városok művelődésszervezői választhatnak, így a vetítések programja az adott közösség érdeklődéséhez is igazodhat.

a közönséget kétnapos vetítési program is várja a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban.

Október 17-én, szombaton 16 és 20 óra között, október 18-án, vasárnap pedig 15 és 19 óra 30 perc között tekinthetők meg a szemle dokumentumfilmjei.

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Az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemlét Kovászna Megye Tanácsa és a Művészeti Népiskola szervezi, a Hargita Megyei Kulturális Központ társszervezésében. A rendezvény partnerei a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, a Documentary Stúdió és a Művész Mozi - Cinema Arta by Cityplex.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak – olvasható a közleményükben.