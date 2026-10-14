Futóverseny miatt korlátozzák a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Pénteken, október 16-án rendezik meg a III. Sepsi Inst. Run közösségi futóeseményt Sepsiszentgyörgy központjában, ezért 17.25 és 19 óra között több utcában ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani.

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Az idei futás az 1989 előtti korszakot idézi meg. A hatkilométeres útvonal rajtja és célja az egykori dohánygyár épületénél, a Vörös Csillag Múzeumnál lesz.

A futók haladásához igazodva szakaszosan vezetik be a forgalomkorlátozásokat. A helyszínen a helyi rendőrség, a közlekedésrendészet munkatársai és önkéntesek segítik a forgalom irányítását, valamint a résztvevők biztonságának szavatolását. A korlátozások részleteiről a itt lehet tájékozódni.