Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is

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Fotó: Pixabay
A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést jegyeztek hétfőn 11 óra 52 perckor a Vrancea szeizmikus térségben.
2026. október 19., 12:292026. október 19., 12:29
2026. október 19., 14:262026. október 19., 14:26
A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földmozgás a Vrancea szeizmikus térségben, 76,5 kilométeres mélységben következett be – írja a News.ro az országos földfizikai intézet adataira hivatkozva.
A hírportál közlése szerint a földrengést az ország több pontján is érezhették, beleértve Bukarestet is.
A földmozgást dél előtt nyolc perccel jegyezték, epicentruma 46 kilométerre volt Brassótól, 53 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 56 km-re Ploieşti-től és 64 km-re Buzăutól.
Egy megközelítőleg hasonló erősségű, 4,5-ös, földmozgás február 26-án következett be Vrancea megyében – írja az Agerpres hírügynökség.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) hétfőn kora délutáni közlése szerint „közepes erősségű földrengés történt röviddel ezelőtt a Vrancea szeizmikus térségben, Buzău megyében.
A beavatkozó egységek a helyszínen tartózkodnak (Bukarest belvárosában), és felderítési, helyzetfelmérési feladatokat végeznek.
A katasztrófavédelemnél arra hívják fel a figyelmet, hogy földrengések esetén nem küld riasztást a Ro-Alert rendszer a rengések bekövetkezése előtt. „A földrengést követően, amennyiben annak súlyos következményei vannak, a lakosság számára figyelmeztető üzeneteket küldhetnek, amelyek megfelelő óvintézkedéseket ismertetnek” – közölték a katasztrófavédelemtől.
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