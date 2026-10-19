Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is

A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést jegyeztek hétfőn 11 óra 52 perckor a Vrancea szeizmikus térségben.

Székelyhon 2026. október 19., 12:292026. október 19., 12:29 2026. október 19., 14:262026. október 19., 14:26

A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földmozgás a Vrancea szeizmikus térségben, 76,5 kilométeres mélységben következett be – írja a News.ro az országos földfizikai intézet adataira hivatkozva. A hírportál közlése szerint a földrengést az ország több pontján is érezhették, beleértve Bukarestet is. A földmozgást dél előtt nyolc perccel jegyezték, epicentruma 46 kilométerre volt Brassótól, 53 kilométerre Sepsiszentgyörgytől, 56 km-re Ploieşti-től és 64 km-re Buzăutól.

Ez volt egyébként az idei év eddigi legerősebb földrengése.

Egy megközelítőleg hasonló erősségű, 4,5-ös, földmozgás február 26-án következett be Vrancea megyében – írja az Agerpres hírügynökség. Nem küldenek előre riasztást Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) hétfőn kora délutáni közlése szerint „közepes erősségű földrengés történt röviddel ezelőtt a Vrancea szeizmikus térségben, Buzău megyében.

Eddig nem érkezett bejelentés a 112-es segélyhívón keresztül sem anyagi kárról, sem emberi sérülésről”.

A beavatkozó egységek a helyszínen tartózkodnak (Bukarest belvárosában), és felderítési, helyzetfelmérési feladatokat végeznek. Hirdetés A katasztrófavédelemnél arra hívják fel a figyelmet, hogy földrengések esetén nem küld riasztást a Ro-Alert rendszer a rengések bekövetkezése előtt. „A földrengést követően, amennyiben annak súlyos következményei vannak, a lakosság számára figyelmeztető üzeneteket küldhetnek, amelyek megfelelő óvintézkedéseket ismertetnek” – közölték a katasztrófavédelemtől. Évszázadonként kettő? A román hatóságok szerint szeizmológiai szempontból Bukarest számít Európa legveszélyeztetettebb fővárosának. A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt valószínűsítik, hogy

Bukarest térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg a Vrancea-térségből induló nagy erejű földmozgás.