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A háztartási gépek használatát is ellenjavallják, mivel zavaros a csapvíz több háromszéki településen

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.

Székelyhon

2026. október 19., 13:102026. október 19., 13:10

A Hydrokov közműszolgáltató tájékoztatása szerint a Nagy-Bászka folyóból nyert víz zavarossága miatt a következő órákban a csapvíz láthatóan zavaros lehet,

a helyzet pedig az időjárástól függően akár keddig is elhúzódhat.

A szolgáltató közleménye szerint a víz fertőtlenítése megfelelő körülmények között zajlik, a szakemberek pedig folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét.

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A lakosokat arra kérik, hogy használat előtt ellenőrizzék a csapvíz tisztaságát, és

amíg az láthatóan zavaros, ne fogyasszák.

Emellett azt javasolják, hogy a víz teljes kitisztulásáig kerüljék a vízhálózatra csatlakoztatott háztartási berendezések – például a villanybojler, a központi fűtés, a mosógép és a mosogatógép – használatát, megelőzve az esetleges meghibásodásokat.

Kovászna megye Háromszék
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