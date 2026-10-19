A háztartási gépek használatát is ellenjavallják, mivel zavaros a csapvíz több háromszéki településen

A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.

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A Hydrokov közműszolgáltató tájékoztatása szerint a Nagy-Bászka folyóból nyert víz zavarossága miatt a következő órákban a csapvíz láthatóan zavaros lehet,

a helyzet pedig az időjárástól függően akár keddig is elhúzódhat.

A szolgáltató közleménye szerint a víz fertőtlenítése megfelelő körülmények között zajlik, a szakemberek pedig folyamatosan ellenőrzik a víz minőségét.

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A lakosokat arra kérik, hogy használat előtt ellenőrizzék a csapvíz tisztaságát, és