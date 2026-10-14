Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre

Jól elférnek a gyalogosok, a kerékpárosok éppen hogy... ha nem ülnek emberek a padon
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatja a városi kerékpáros infrastruktúra bővítését, korszerűsítését. A megvalósításhoz azonban a város lakosságának egy része kritikusan viszonyul, és az indulatok nem akarnak csillapodni.
A viták legutóbbi gyújtópontja a bicikliút, illetve annak ominózus Olt utcai szakasza, amely továbbra is heves indulatokat vált ki a közösségi oldalakon. Történt ugyanis, hogy az Olt negyedből a városközpontba vezető egyirányú utcán pár napja kiszélesítették a kerékpársávot, kétirányúvá tették, amihez
Ez a kompromisszumos megoldás annak érdekében született, hogy a bicikliutak könnyebben járhatók legyenek.
Ezzel egy időben további utcákon is kijelöltek ilyeneket, és a közutakkal való kereszteződésüknél zöld útburkolati festés figyelmezteti az autósokat a fokozott óvatosságra.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Olt utca azonban vörös posztó lett az autósok és a gyalogosok szemében egyaránt.
Sokak szerint a kerékpárosok kisebbséget képviselnek, ami nem indokolja ezeket az intézkedéseket.
Az autósoknak nem tetszik, hogy a járdán kell parkolniuk, ami a szegélykövek magassága miatt eleve nem zökkenőmentes.
Mások azt kifogásolják, hogy a járdán mindössze egy méter széles sáv maradt a gyalogosoknak, annál is inkább, mert az utcában óvoda is van, reggel nagy a forgalom, babakocsival nem férnek el az anyukák.
A közösségi oldalakon kiemelkedően sok az olykor személyeskedő beszólás, a városvezetés szándékát és a kivitelezést méltányoló hozzászólók alig-alig akadnak.
Az önkormányzat, amely igyekszik minden társadalmi csoportnak megteremteni a biztonságos közlekedés feltételeit (pl. a tömegközlekedést is bővítette és elérhetőbbé tette) a maga részéről a következőképpen reagált a kommentcunamira.
Baj, ha van, baj, ha nincs – az Olt utcai kétsávos bicikliút miatt nekimentek a városvezetésnek
Fotó: Tuchiluș Alex
„A gyalogosok biztonsága és mozgástere kiemelt szempont: bár az egyik oldalon a járda szélességéből kénytelenek voltunk átalakítani egy részt, miközben a túloldali járda teljes szélességében megmaradt, így is elegendő hely áll rendelkezésre a gyalogos közlekedésre. A biztonság növelése érdekében
Ez a biztonsági rész nemcsak az ajtónyitásokból adódó baleseteket előzi meg, hanem plusz helyet is biztosít a járókelőknek, így például a babakocsival közlekedők is elférnek azokon a részeken, ahol szűkebb a járda.”
Ajtónyitósávok a járdán
Fotó: Tuchiluș Alex
Azt sem lehet állítani, hogy a kritikák mindegyike alaptalan, hiszen az, hogy a központi parkban úgy festettek fel bicikliutakat, hogy a kerékpárosoknak a padon ülők lábát kerülgetve kellene letérniük a számukra kijelölt sávról, valóban nem ideális megoldás.
Az Állomás negyediek pedig azért orrolnak az elöljárókra, mert ott egyáltalán nincsenek felfestve kerékpárutak.
Mindezen sérelmekhez, kritikákhoz, amelyeknek egyetlen címzettje a városvezetés, az a szintén sokak által szóvá tett jelenség is társul, miszerint a közutakon az autósok folyamatosan veszélyeztetik a biciklizőket, elektromos rolleren közlekedőket.
Zsigmond József városi tanácsos, aki a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet ügyvezető igazgatójaként a helyi lakók által a lakossági fórumokon szóvá tett gondok megoldását is keresi, a Székelyhonnak elmondta: számszerűen ugyan nem tudják, mennyi kerékpáros használja az Olt utcai szakaszt (most van folyamatban két kerékpárszámláló beszerzése), de
Európai uniós szabványok szerint, ahol az út elég széles ahhoz, hogy kétsávos, kétirányú bicikliút legyen, ott ilyet kell kialakítani. Ami a járdára feltolt parkolást illeti, budapesti, bécsi, barcelonai példákat követtek.
A bicikliút-hálózat és a biciklis közlekedés mesterterve kapcsán egyébként rendszeres konzultációk zajlanak a város kerékpáros közösségét képviselők és az önkormányzat között: az egyeztetéseken a polgármester, az alpolgármester és a városgondnok is részt vesz.
Ami végeredményként a lakók szeme elé kerül, legfeljebb kis részleteiben térhet el az itt egyeztetett tervektől, mondta Zsigmond József. A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését korábban éppoly vehemensen kérték a városlakók, mint amilyen kritikusan fogadták a megvalósítását, többek között éppen az utak folytonosságának hiányát téve szóvá.
Fotó: Tuchiluș Alex
A vitatott Olt utcai szakasz kapcsán Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közölte, a parkolók nem sértenek urbanisztikai előírásokat. Hamarosan a lépcsős parkolást jelző táblákat is kihelyezik.
Nemcsak a bicikliutak kapcsán tapasztalható konfliktus a városvezetés és a lakók között, vagy az utóbbiak soraiban. Ugyanígy a játszóterek megléte vagy hiánya miatt is egymásnak esnek a hangoskodást sérelmezők, illetve a gyerekek pártját fogók. A gondot csak tetézik a létesítményeket nem rendeltetésszerűen használó kamaszok is.
– derült ki a mai online tanácsülésen.
Kérdés, hogy a fenti esetekben – és nem csak ezekben – kit illet meg a döntés joga. A demokrácia mindenkinek megadja a lehetőséget a véleménynyilvánításra, akár a közösségi hálón is, ahol „oda lehet mondani”, de a döntéseket megelőző közvitákon is lehet kifogásokat vagy éppenséggel konstruktív észrevételeket megfogalmazni, vélekedett a megszólaltatott alpolgármester. Ilyeneket legutóbb a tömegközlekedés új menetrendjének megállapításakor is figyelembe vettek az illetékesek.
Másrészt a választásokon az emberek rábízzák az döntéseket az általuk megválasztott képviselőkre, akiknek ilyenformán felhatalmazásuk van intézkedni. Végső soron azonban a nagyobb tolerancia és a közösségi szabályok általános tiszteletben tartása lenne az, ami elvezethetne a társadalmi békéhez” – fogalmazott az elöljáró.
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