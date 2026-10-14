Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre

Jól elférnek a gyalogosok, a kerékpárosok éppen hogy... ha nem ülnek emberek a padon

Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatja a városi kerékpáros infrastruktúra bővítését, korszerűsítését. A megvalósításhoz azonban a város lakosságának egy része kritikusan viszonyul, és az indulatok nem akarnak csillapodni.

Bodor Tünde 2026. október 14., 10:102026. október 14., 10:10

A viták legutóbbi gyújtópontja a bicikliút, illetve annak ominózus Olt utcai szakasza, amely továbbra is heves indulatokat vált ki a közösségi oldalakon. Történt ugyanis, hogy az Olt negyedből a városközpontba vezető egyirányú utcán pár napja kiszélesítették a kerékpársávot, kétirányúvá tették, amihez

fel kellett áldozni az útszéli parkolókat, illetve a járműveket félig „felszorítani” a járdára.

Ez a kompromisszumos megoldás annak érdekében született, hogy a bicikliutak könnyebben járhatók legyenek. Ezzel egy időben további utcákon is kijelöltek ilyeneket, és a közutakkal való kereszteződésüknél zöld útburkolati festés figyelmezteti az autósokat a fokozott óvatosságra.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az Olt utca azonban vörös posztó lett az autósok és a gyalogosok szemében egyaránt. Sokak szerint a kerékpárosok kisebbséget képviselnek, ami nem indokolja ezeket az intézkedéseket.

Az autósoknak nem tetszik, hogy a járdán kell parkolniuk, ami a szegélykövek magassága miatt eleve nem zökkenőmentes.

Mások azt kifogásolják, hogy a járdán mindössze egy méter széles sáv maradt a gyalogosoknak, annál is inkább, mert az utcában óvoda is van, reggel nagy a forgalom, babakocsival nem férnek el az anyukák. A közösségi oldalakon kiemelkedően sok az olykor személyeskedő beszólás, a városvezetés szándékát és a kivitelezést méltányoló hozzászólók alig-alig akadnak. Az önkormányzat álláspontja Az önkormányzat, amely igyekszik minden társadalmi csoportnak megteremteni a biztonságos közlekedés feltételeit (pl. a tömegközlekedést is bővítette és elérhetőbbé tette) a maga részéről a következőképpen reagált a kommentcunamira.

Baj, ha van, baj, ha nincs – az Olt utcai kétsávos bicikliút miatt nekimentek a városvezetésnek Fotó: Tuchiluș Alex

„A gyalogosok biztonsága és mozgástere kiemelt szempont: bár az egyik oldalon a járda szélességéből kénytelenek voltunk átalakítani egy részt, miközben a túloldali járda teljes szélességében megmaradt, így is elegendő hely áll rendelkezésre a gyalogos közlekedésre. A biztonság növelése érdekében

a parkolóhelyek belső felén egy úgynevezett ajtónyitósávot is felfestettünk.

Ez a biztonsági rész nemcsak az ajtónyitásokból adódó baleseteket előzi meg, hanem plusz helyet is biztosít a járókelőknek, így például a babakocsival közlekedők is elférnek azokon a részeken, ahol szűkebb a járda.”

Ajtónyitósávok a járdán Fotó: Tuchiluș Alex

Azt sem lehet állítani, hogy a kritikák mindegyike alaptalan, hiszen az, hogy a központi parkban úgy festettek fel bicikliutakat, hogy a kerékpárosoknak a padon ülők lábát kerülgetve kellene letérniük a számukra kijelölt sávról, valóban nem ideális megoldás. Az Állomás negyediek pedig azért orrolnak az elöljárókra, mert ott egyáltalán nincsenek felfestve kerékpárutak. Mindezen sérelmekhez, kritikákhoz, amelyeknek egyetlen címzettje a városvezetés, az a szintén sokak által szóvá tett jelenség is társul, miszerint a közutakon az autósok folyamatosan veszélyeztetik a biciklizőket, elektromos rolleren közlekedőket. Sok szempontot kell figyelembe venni Zsigmond József városi tanácsos, aki a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet ügyvezető igazgatójaként a helyi lakók által a lakossági fórumokon szóvá tett gondok megoldását is keresi, a Székelyhonnak elmondta: számszerűen ugyan nem tudják, mennyi kerékpáros használja az Olt utcai szakaszt (most van folyamatban két kerékpárszámláló beszerzése), de

arra törekednek, hogy a városban legyen egy összefüggő bicikliút-hálózat, ami megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Európai uniós szabványok szerint, ahol az út elég széles ahhoz, hogy kétsávos, kétirányú bicikliút legyen, ott ilyet kell kialakítani. Ami a járdára feltolt parkolást illeti, budapesti, bécsi, barcelonai példákat követtek. Hirdetés A bicikliút-hálózat és a biciklis közlekedés mesterterve kapcsán egyébként rendszeres konzultációk zajlanak a város kerékpáros közösségét képviselők és az önkormányzat között: az egyeztetéseken a polgármester, az alpolgármester és a városgondnok is részt vesz. Ami végeredményként a lakók szeme elé kerül, legfeljebb kis részleteiben térhet el az itt egyeztetett tervektől, mondta Zsigmond József. A kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését korábban éppoly vehemensen kérték a városlakók, mint amilyen kritikusan fogadták a megvalósítását, többek között éppen az utak folytonosságának hiányát téve szóvá.

Fotó: Tuchiluș Alex

A vitatott Olt utcai szakasz kapcsán Tóth-Birtan Csaba alpolgármester közölte, a parkolók nem sértenek urbanisztikai előírásokat. Hamarosan a lépcsős parkolást jelző táblákat is kihelyezik. Mi kell a társadalmi békéhez? Nemcsak a bicikliutak kapcsán tapasztalható konfliktus a városvezetés és a lakók között, vagy az utóbbiak soraiban. Ugyanígy a játszóterek megléte vagy hiánya miatt is egymásnak esnek a hangoskodást sérelmezők, illetve a gyerekek pártját fogók. A gondot csak tetézik a létesítményeket nem rendeltetésszerűen használó kamaszok is.

A Gábor Áron téren a szökőkutat például azért nem működtetik, mert a tömbházlakók megelégelték az állandó vízcsobogást és időnként az ott zuhanyzó romák hangoskodását