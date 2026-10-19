Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében

Fotó: Haáz Vince
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19. és november 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint a következő két hétben változékony, de az évszaknak megfelelő idő várható, helyenként csapadékkal és hőmérséklet-ingadozásokkal.
Erdélyben fokozatosan melegszik az idő, szerdán 21 Celsius-fokos maximumok várhatók regionális átlagban, de két nappal később már 15 fok körülire csökken a levegő hőmérséklete.
Utána ismét 14 fok körüli maximumok várhatók a jelzett időszak végéig. Az éjszakai minimumok az első napokban 6 fok, majd a hét végén 9 fok körül alakulnak. Ezt követően
Csapadék főként a hét első napjain, majd október 22–27. között várható, több helyen jelentős mennyiségben.
A hegyvidéken az első három napon 9-ről 14 fokra emelkedik a nappali hőmérséklet, majd pénteken 8 fokra csökken. A hét végétől a jövő hét végéig már nem várhatók nagy ingadozások a maximumok terén, 8-12 fokra lehet számítani napközben, október 28-án lesz a legmelegebb. Az éjszakai minimumok 6 fokról fokozatosan 1 fokig csökkennek november 1-jére. A csapadék valószínűsége jövő szerdáig magas marad a hegyvidéken – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.
Október 25-étől, vasárnaptól áttér Románia a téli időszámításra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond.
Az RMDSZ hat hónapra szóló támogatási megállapodást ír alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök.
A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést jegyeztek hétfőn 11 óra 52 perckor a Vrancea szeizmikus térségben.
Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.
Ilie Bolojan bejelentette, hogy vasárnap este aláírta a támogatási megállapodást Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, amelyben rögzítették a feltételeket, amelyek vállalása esetén a PNL frakciói megszavazzák a javasolt kormányt a parlamentben.
Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.
A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.
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