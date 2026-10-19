Enyhe nappalok, egyre hidegebb éjszakák – ilyen idő várható október hátralevő részében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19. és november 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint a következő két hétben változékony, de az évszaknak megfelelő idő várható, helyenként csapadékkal és hőmérséklet-ingadozásokkal.

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Erdélyben fokozatosan melegszik az idő, szerdán 21 Celsius-fokos maximumok várhatók regionális átlagban, de két nappal később már 15 fok körülire csökken a levegő hőmérséklete.

A hét végétől ismét enyhe felmelegedés következik, amely a jövő hét közepéig tart.

Utána ismét 14 fok körüli maximumok várhatók a jelzett időszak végéig. Az éjszakai minimumok az első napokban 6 fok, majd a hét végén 9 fok körül alakulnak. Ezt követően

Csapadék főként a hét első napjain, majd október 22–27. között várható, több helyen jelentős mennyiségben.

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A hegyvidéken az első három napon 9-ről 14 fokra emelkedik a nappali hőmérséklet, majd pénteken 8 fokra csökken. A hét végétől a jövő hét végéig már nem várhatók nagy ingadozások a maximumok terén, 8-12 fokra lehet számítani napközben, október 28-án lesz a legmelegebb. Az éjszakai minimumok 6 fokról fokozatosan 1 fokig csökkennek november 1-jére. A csapadék valószínűsége jövő szerdáig magas marad a hegyvidéken – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.