Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond – jelentette be Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője hétfőn Brüsszelben.

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A szóvivő a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján ismertette az Európai Bizottság elnökének heti programját.

Tájékoztatása szerint von der Leyen kedden Strasbourgban elnököl a biztosi testület ülésén, szerdán pedig részt vesz az Európai Parlament plenáris vitáján, amelyen az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek múlt heti csúcstalálkozóján született következtetéseket vitatják meg. Az elnök emellett csütörtökön Brüsszelben harmadik országok európai uniós nagyköveteinek megbízólevél-átadási ünnepségét vezeti, valamint fogadja To Lam vietnámi elnököt.