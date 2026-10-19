Budapestre látogat Ursula von der Leyen október 23-án

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond – jelentette be Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője hétfőn Brüsszelben.
A szóvivő a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján ismertette az Európai Bizottság elnökének heti programját.
Tájékoztatása szerint von der Leyen kedden Strasbourgban elnököl a biztosi testület ülésén, szerdán pedig részt vesz az Európai Parlament plenáris vitáján, amelyen az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek múlt heti csúcstalálkozóján született következtetéseket vitatják meg. Az elnök emellett csütörtökön Brüsszelben harmadik országok európai uniós nagyköveteinek megbízólevél-átadási ünnepségét vezeti, valamint fogadja To Lam vietnámi elnököt.
A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
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Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.
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