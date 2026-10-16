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Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.

Székelyhon

2026. október 16., 15:042026. október 16., 15:04

Az ügyészek szerint a bűncselekmény július 11-én este történt. A két férfi erősen ittas állapotban tartózkodott a település külterületén lévő erdőben, és az ügyészség szerint az sem zárható ki, hogy az áldozat provokálta a vádlottat.

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Az 52 éves férfi ököllel arcon ütötte a fiatalembert, aki hanyatt esett. Ezután elővette a zsebkését, nyakon szúrta a földön fekvő fiatalt, majd több szúrást ejtett a testén.

Az áldozat belehalt a sérüléseibe.

A férfit minősített emberöléssel vádolják.

Háromszék Bűnügy
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