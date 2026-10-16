Leütötte, majd halálra késelte a fiatalt – vádat emeltek a málnási gyilkosság ügyében

Minősített emberölés miatt vádat emeltek egy 52 éves, jelenleg előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen, aki a vád szerint halálra késelt egy 22 éves fiatalt egy Málnás közelében lévő erdőben – közölte pénteken a Kovászna megyei ügyészség.

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Az ügyészek szerint a bűncselekmény július 11-én este történt. A két férfi erősen ittas állapotban tartózkodott a település külterületén lévő erdőben, és az ügyészség szerint az sem zárható ki, hogy az áldozat provokálta a vádlottat.

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Az 52 éves férfi ököllel arcon ütötte a fiatalembert, aki hanyatt esett. Ezután elővette a zsebkését, nyakon szúrta a földön fekvő fiatalt, majd több szúrást ejtett a testén.