Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Az RMDSZ hat hónapra szóló támogatási megállapodást ír alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök.
Közlése szerint az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai csaknem egyhangúlag – egy tartózkodás mellett – döntöttek a Niculescu-kormány támogatásáról. Ezt megelőzően egyeztettek a területi szervezetekkel, és a Szövetségi Állandó Tanács is megvitatta a kérdést – írja az Agerpres.
Kelemen Hunor a parlamentben adott sajtónyilatkozatában elmondta, az áprilisig vagy májusig szóló megállapodás rövid és egyszerű lesz, tartalmát pedig az aláírás után hozzák nyilvánosságra. A dokumentum a költségvetés-kiigazításra, a jövő évi költségvetésre, a hiánycél betartására és a pénzügyi egyensúly megőrzésére vonatkozó vállalásokat tartalmaz.
Ugyanakkor a megállapodás két pontja az etnikai kisebbségek, a magyar közösség jogait érinti.
– fogalmazott.
Az RMDSZ elnöke rámutatott, Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, mert az elhúzódó politikai válság már a közszolgáltatások és egyes közintézmények finanszírozását is veszélyezteti. Az emelkedő energiaárak miatt a kiszolgáltatott helyzetben lévők kormányzati támogatásra szorulnak, miközben az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus következményei Romániát is érintik.
Kelemen Hunor közölte azt is, hogy az államtitkári és prefektusi tisztségekről nem tárgyalt Luca Niculescuval. Ha a kijelölt miniszterelnök egyeztetni kíván ezekről, az RMDSZ kész a párbeszédre;
„Nincsen ezzel semmi probléma” – tette hozzá a szövetségi elnök.
Kelemen Hunor szerint 2027-ben az állami nyugdíjakat és a közszférában dolgozók béreit is az inflációhoz kell igazítani, mivel a 2025-ös és a 2026-os pénzromlás jelentősen csökkentette a vásárlóerőt. A szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy
Kelemen Hunor szerint a kis jövedelmű családokat is támogatni kell a hideg évszakban, mivel a villamos energia és a földgáz ára is emelkedik. A jogosultsági jövedelemhatár megállapítása szerinte a kormány szakapparátusának a feladata, de úgy véli, ezek a családok nem maradhatnak segítség nélkül.
Az RMDSZ elnöke arra is rámutatott, hogy az egyszerű indexálás nem szünteti meg a közalkalmazottak közötti bérkülönbségeket.
Álláspontja szerint a jogszabályt még a 2027-es költségvetés jóváhagyása előtt el kellene fogadni.
A közigazgatási-területi átszervezésről Kelemen Hunor azt mondta: reformra szükség van, de azt nem lehet kizárólag statisztikai és matematikai szempontok alapján végrehajtani. Figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat, valamint a falvak, községek és kisvárosok sajátos helyzetét – tette hozzá.
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