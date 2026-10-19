Kelemen Hunor: a magyar közösség jogainak védelme is része a Niculescuval kötendő megállapodásnak

Az RMDSZ hat hónapra szóló támogatási megállapodást ír alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Székelyhon 2026. október 19., 14:592026. október 19., 14:59

Közlése szerint az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai csaknem egyhangúlag – egy tartózkodás mellett – döntöttek a Niculescu-kormány támogatásáról. Ezt megelőzően egyeztettek a területi szervezetekkel, és a Szövetségi Állandó Tanács is megvitatta a kérdést – írja az Agerpres. Hirdetés Kelemen Hunor a parlamentben adott sajtónyilatkozatában elmondta, az áprilisig vagy májusig szóló megállapodás rövid és egyszerű lesz, tartalmát pedig az aláírás után hozzák nyilvánosságra. A dokumentum a költségvetés-kiigazításra, a jövő évi költségvetésre, a hiánycél betartására és a pénzügyi egyensúly megőrzésére vonatkozó vállalásokat tartalmaz. Ugyanakkor a megállapodás két pontja az etnikai kisebbségek, a magyar közösség jogait érinti.

Szerepel benne, hogy meg kell őrizni mindazt, amit az anyanyelvi oktatás és az egyéb jogok terén eddig sikerült kivívnunk”

– fogalmazott. Az RMDSZ elnöke rámutatott, Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége, mert az elhúzódó politikai válság már a közszolgáltatások és egyes közintézmények finanszírozását is veszélyezteti. Az emelkedő energiaárak miatt a kiszolgáltatott helyzetben lévők kormányzati támogatásra szorulnak, miközben az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus következményei Romániát is érintik. Kelemen Hunor közölte azt is, hogy az államtitkári és prefektusi tisztségekről nem tárgyalt Luca Niculescuval. Ha a kijelölt miniszterelnök egyeztetni kíván ezekről, az RMDSZ kész a párbeszédre;

ellenkező esetben a szövetség által támogatott tisztségviselők távoznak posztjukról.

„Nincsen ezzel semmi probléma” – tette hozzá a szövetségi elnök. Nyugdíj- és béremelést szorgalmaz Kelemen Hunor szerint 2027-ben az állami nyugdíjakat és a közszférában dolgozók béreit is az inflációhoz kell igazítani, mivel a 2025-ös és a 2026-os pénzromlás jelentősen csökkentette a vásárlóerőt. A szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy

az intézkedés pluszterhet róna a költségvetésre, és a végső döntést a kormánynak kell meghoznia.

Kelemen Hunor szerint a kis jövedelmű családokat is támogatni kell a hideg évszakban, mivel a villamos energia és a földgáz ára is emelkedik. A jogosultsági jövedelemhatár megállapítása szerinte a kormány szakapparátusának a feladata, de úgy véli, ezek a családok nem maradhatnak segítség nélkül. Az RMDSZ elnöke arra is rámutatott, hogy az egyszerű indexálás nem szünteti meg a közalkalmazottak közötti bérkülönbségeket.

Sajnálatosnak nevezte, hogy a kormányprogram szerint az új egységes bértörvény elfogadását jövőre halasztják.

Álláspontja szerint a jogszabályt még a 2027-es költségvetés jóváhagyása előtt el kellene fogadni. Nem lehet Bukarestből „meghúzni a vonalat” A közigazgatási-területi átszervezésről Kelemen Hunor azt mondta: reformra szükség van, de azt nem lehet kizárólag statisztikai és matematikai szempontok alapján végrehajtani. Figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat, valamint a falvak, községek és kisvárosok sajátos helyzetét – tette hozzá. Hangsúlyozta, nem lehet egy bukaresti irodából „meghúzni a vonalat”, és egységesen ötezer fős alsó népességhatárt előírni. Az ország különböző régióiban élő magyar közösségek helyzete jelentősen eltér – mondta, hozzátéve, hogy