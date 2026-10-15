Sepsiszentgyörgyre érkezik a Hunyadi-regények szerzője

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Bán Mór íróval, a népszerű Hunyadi-regénysorozat szerzőjével találkozhat a közönség október 15-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld Napok keretében.
Az író-olvasó találkozón a történelmi regények és a filmes feldolgozások kapcsolatáról is szó lesz. A találkozónak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron terme ad otthont,
Bán Mór mellett Magyarosi Sándor történésszel, a Székelyföld folyóirat szerkesztőjével, valamint Mátray László színművésszel Demeter László történész, a baróti Tortoma Kiadó vezetője beszélget.
A beszélgetés során
emellett azt is körüljárják, hogyan hatnak a történelmi regények a filmiparra, illetve miként formálják a történelmi filmek és sorozatok a közönség múltképét.
Bán Mór, polgári nevén Bán János, 2008-ban indította útjára a Hunyadi család három nevezetes tagjának életét feldolgozó történelmi regénysorozatát. A nagyszabású műből 2025-ben tízrészes filmsorozat készült, amely tovább növelte a történet ismertségét.
Az íróval október 16-án, pénteken 18 órától Baróton is találkozhat a közönség.
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
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