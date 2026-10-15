Sepsiszentgyörgyre érkezik a Hunyadi-regények szerzője

Bán Mór íróval, a népszerű Hunyadi-regénysorozat szerzőjével találkozhat a közönség október 15-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld Napok keretében.

Székelyhon 2026. október 15., 08:202026. október 15., 08:20

Az író-olvasó találkozón a történelmi regények és a filmes feldolgozások kapcsolatáról is szó lesz. A találkozónak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron terme ad otthont,

az esemény 18 órakor kezdődik.

Bán Mór mellett Magyarosi Sándor történésszel, a Székelyföld folyóirat szerkesztőjével, valamint Mátray László színművésszel Demeter László történész, a baróti Tortoma Kiadó vezetője beszélget. Hirdetés A beszélgetés során

a szerző alkotói világába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők,

emellett azt is körüljárják, hogyan hatnak a történelmi regények a filmiparra, illetve miként formálják a történelmi filmek és sorozatok a közönség múltképét.

A műfaj kulisszatitkairól is szó esik.