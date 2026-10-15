Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sepsiszentgyörgyre érkezik a Hunyadi-regények szerzője

Archív • Fotó: Marker

Archív

Fotó: Marker

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bán Mór íróval, a népszerű Hunyadi-regénysorozat szerzőjével találkozhat a közönség október 15-én, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld Napok keretében.

Székelyhon

2026. október 15., 08:202026. október 15., 08:20

Az író-olvasó találkozón a történelmi regények és a filmes feldolgozások kapcsolatáról is szó lesz. A találkozónak a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron terme ad otthont,

az esemény 18 órakor kezdődik.

Bán Mór mellett Magyarosi Sándor történésszel, a Székelyföld folyóirat szerkesztőjével, valamint Mátray László színművésszel Demeter László történész, a baróti Tortoma Kiadó vezetője beszélget.

Hirdetés

A beszélgetés során

a szerző alkotói világába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők,

emellett azt is körüljárják, hogyan hatnak a történelmi regények a filmiparra, illetve miként formálják a történelmi filmek és sorozatok a közönség múltképét.

A műfaj kulisszatitkairól is szó esik.

Bán Mór, polgári nevén Bán János, 2008-ban indította útjára a Hunyadi család három nevezetes tagjának életét feldolgozó történelmi regénysorozatát. A nagyszabású műből 2025-ben tízrészes filmsorozat készült, amely tovább növelte a történet ismertségét.

Az íróval október 16-án, pénteken 18 órától Baróton is találkozhat a közönség.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Történelem Irodalom esemény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
Székelyhon

Baleseteztek, majd a férfi sofőr bántalmazta a másik autó női vezetőjét Csíkszeredában
Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
Székelyhon

Juhászra támadt egy medve egy udvarhelyszéki faluban
„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Székely Sport

„Én a klubomért élek, ő pedig a klubjából él” – Diószegi László kitálalt a Dinamo-cirkuszról és a Sepsi OSK jövőjéről
Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
Krónika

Már körvonalazódik a Niculescu-kormány névsora, a PSD kaphatja a miniszteri posztok többségét
A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Székely Sport

A VSK Székelyudvarhely nem kegyelmezett az FK Csíkszeredának
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 15., csütörtök

Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle

Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.

Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle
Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle
2026. október 15., csütörtök

Filmvetítésekkel és díjátadóval várja a közönséget az 5. Kaptár dokumentumfilm-szemle
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Futóverseny miatt korlátozzák a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Pénteken, október 16-án rendezik meg a III. Sepsi Inst. Run közösségi futóeseményt Sepsiszentgyörgy központjában, ezért 17.25 és 19 óra között több utcában ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani.

Futóverseny miatt korlátozzák a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Futóverseny miatt korlátozzák a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2026. október 14., szerda

Futóverseny miatt korlátozzák a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2026. október 14., szerda

Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre

Szolgálaton kívüli, Kovászna megyei tűzoltók siettek egy balesetet szenvedett nő segítségére Brassó megyében. A sérült eszméletlenül feküdt az összeroncsolódott autóban, amikor a munkába tartó tűzoltók rátaláltak.

Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
2026. október 14., szerda

Munkába tartó tűzoltók találtak rá egy roncsba szorult, eszméletlen nőre
2026. október 14., szerda

Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre

Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatja a városi kerékpáros infrastruktúra bővítését, korszerűsítését. A megvalósításhoz azonban a város lakosságának egy része kritikusan viszonyul, és az indulatok nem akarnak csillapodni.

Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre
Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre
2026. október 14., szerda

Bicikliút, játszótér, szökőkút kapcsán zúdul kritika a sepsiszentgyörgyi városvezetésre
Hirdetés
2026. október 14., szerda

Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön

Közösségi felolvasással és dokumentumfilm-vetítéssel idézik fel Nádas Péter életművét október 14-én, szerdán Sepsiszentgyörgyön. Az emlékestnek a Művész Mozi ad otthont, a részvételhez felolvasóként is lehet csatlakozni.

Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön
Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön
2026. október 14., szerda

Felolvasással és filmvetítéssel emlékeznek Nádas Péterre Sepsiszentgyörgyön
2026. október 13., kedd

Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle

Jelentős összegű kárt okoztak egy Kovászna megyei szálláshelynek egy feltételezett csalás során, a rendőrségnek kellett visszaszereznie a pénzt. Az ügyben egy Brassó megyei nőt gyanúsítanak csalással.

Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle
Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle
2026. október 13., kedd

Nagy üzletnek indult, rendőrségi ügy lett belőle
2026. október 13., kedd

Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi

Édesanyját, testvérét és sógornőjét is bántalmazta a gyanú szerint egy 45 éves férfi Sepsikőröspatakon vasárnap. A férfit nem először ítélték el családon belüli erőszak miatt.

Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi
Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi
2026. október 13., kedd

Deszkával támadt édesanyjára és testvérére egy férfi
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján

Az október 9 és 18 között zajló 17. Székelyföld-napok megnyitója Barótra, illetve Erdővidék múzeumára irányította a figyelmet: megnyílt az Erdély történelmét bemutató ólomkatonakiállítás és emléktáblát avattak Deák István erdőmérnök tiszteletére.

Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján
Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján
2026. október 10., szombat

Tízezer ólomkatona sorakozott fel a Székelyföld napok megnyitóján
2026. október 09., péntek

Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön

Az arany- és gyémántlakodalmat ünneplő házaspárokat köszöntötte a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, amely az idén új helyszínen szervezte meg a hagyományos ünnepséget, mivel a megyei könyvtár nagyterme szűknek bizonyult a 45 pár számára.

Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön
Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 09., péntek

Életre szóló igen: arany- és gyémántlakodalmas párokat köszöntöttek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 09., péntek

Nem habozott a kézdivásárhelyi diák, amikor jelentős pénzösszeget talált az utcán

Példamutató becsületességéért részesült elismerésben egy kézdivásárhelyi diák, aki több mint ezer lejt talált az utcán, és saját elhatározásából átadta a pénzt a rendőrségnek.

Nem habozott a kézdivásárhelyi diák, amikor jelentős pénzösszeget talált az utcán
Nem habozott a kézdivásárhelyi diák, amikor jelentős pénzösszeget talált az utcán
2026. október 09., péntek

Nem habozott a kézdivásárhelyi diák, amikor jelentős pénzösszeget talált az utcán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!