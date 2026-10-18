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Kézdivásárhely, ahogyan az idősek látják

Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.

Kocsis Károly

2026. október 18., 17:332026. október 18., 17:33

Idős személyek fotóiból nyílt kiállítás a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban

Idős személyek fotóiból nyílt kiállítás a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban

Fotó: Kocsis Károly

Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.

Kocsis Károly

2026. október 18., 17:332026. október 18., 17:33

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A rendhagyó tárlat megnyitóján Dimény Erika muzeológus mindenekelőtt arra kereste a választ, miként kaphat helyet egy alapvetően nem hivatásos alkotók munkáiból összeállított fényképkiállítás a múzeumban. Mint hangsúlyozta, a múzeumok szerepe az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult: miközben továbbra is alapvető feladatuk a kulturális örökség gyűjtése, megőrzése, kutatása és bemutatása, egyre nagyobb hangsúlyt kap közösségépítő szerepük is.

Dimény Erika szerint akár terápiás célt is szolgálhat a múzumlátogatás

Dimény Erika szerint akár terápiás célt is szolgálhat a múzumlátogatás

Fotó: Dimény Attila

Külön kitért az idősekre, akiknek társadalmi aránya folyamatosan növekszik. „Tanulmányok azt is bizonyítják, hogy az időskori egészségügyi problémák mintegy 20%-a mögött igazából a magány, szorongás, lehangoltság, elszigetelődés állnak, és ennek leghatásosabb gyógymódját a közösségi tevékenységek jelentik. Így ismét óriásit nőtt a múzeumok szerepe, egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a mentális egészség és jólét szempontjából a leghatásosabb terek közé tartoznak” – fogalmazott.

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A múzeumok nyugodt, biztonságos környezete, az emlékeket felidéző kiállítások és az ezekhez kapcsolódó beszélgetések az idősek mentális jóllétét is elősegíthetik.

Romániában már arra is van példa – tette hozzá –, hogy terápiás céllal múzeumlátogatást ajánlanak bizonyos pácienseknek.

Huszonhárom alkotó negyvenkilenc fényképét lehet megtekinteni

Huszonhárom alkotó negyvenkilenc fényképét lehet megtekinteni

Fotó: Dimény Attila

A muzeológus elmondta, intézményükben már korábban megfogalmazódott az időseket célzó múzeumi foglalkozások megszervezésének gondolata, ám a megvalósításra mindeddig nem nyílt lehetőség. A Gyulafehérvári Caritas kézdivásárhelyi közösségi központjának együttműködési ajánlata így különösen jókor érkezett.

Huszonhárom alkotó, negyvenkilenc fénykép

Hubbes Knga, a Gyulafehérvári Caritas Kovászna megyei területi felelőse és vezetője felidézte, a kiállítás ötlete abból az egyszerű szándékból született, hogy megmutassák, milyen sok értékes, tevékeny és alkotókedvű idős ember él Kézdivásárhelyen. Október 1-je, az idősek világnapja alkalmából szerettek volna a megszokottól eltérő programmal jelentkezni, annál is inkább, mert a Caritas számára október hagyományosan az idősek hónapja.

Hubbes Kinga: az időskor nem feltétlenül visszavonulást és passzivitást jelent

Hubbes Kinga: az időskor nem feltétlenül visszavonulást és passzivitást jelent

Fotó: Kocsis Károly

A szervezők kezdettől fogva nem a művészi tökéletességet tartották a legfőbb szempontnak. Sokkal inkább azt, hogy az idősek kilépjenek megszokott környezetükből, új dolgokat próbáljanak ki, és legyen bátorságuk megmutatni alkotásaikat másoknak is.

A felhívásra huszonhárom idős személy jelentkezett, akiknek összesen negyvenkilenc fényképe került a múzeum falaira.

A szervezők ügyeltek arra, hogy minden résztvevőtől legalább egy alkotást bemutassanak. A képek a város különböző helyszíneit, épületeit, parkjait, emlékműveit és apró, gyakran észrevétlenül maradó részleteit örökítik meg.

Fiataloktól tanultak

A kezdeményezést gyakorlati felkészítés is megelőzte.

A résztvevők fiatalok segítségével ismerkedtek a mobiltelefonos fényképezés lehetőségeivel,

megtanulhatták, hogyan használhatják tudatosabban készülékük kameráját, miként örökíthetik meg a számukra érdekes pillanatokat és környezetük értékeit.

Olyan részletekre is felhívják a figyelmünket, amelyeket nem mindig veszünk észre a hétköznapi rohanásban

Olyan részletekre is felhívják a figyelmünket, amelyeket nem mindig veszünk észre a hétköznapi rohanásban

Fotó: Dimény Attila

Hubbes Kinga hangsúlyozta: a kiállítással azt is szeretnék tudatosítani, hogy

az időskor nem feltétlenül visszavonulást és passzivitást jelent.

Lehetőséget kínál új ismeretek elsajátítására, az önkifejezésre, a kreativitás kibontakoztatására és a közösségi életben való tevékenyebb szerepvállalásra is.

A kiállítás több szereplő összefogása révén valósult meg. A szükséges anyagi hátteret egy civil licit keretében biztosították támogató vállalkozók, a múzeum pedig szakmai segítséget nyújtott a fényképek kiválasztásában, feldolgozásában, kiállításra való előkészítésében és a tárlat koncepciójának kidolgozásában.

A megnyitót akkora érdeklődés övezte, hogy nem is jutott ülőhely mindenkinek

A megnyitót akkora érdeklődés övezte, hogy nem is jutott ülőhely mindenkinek

Fotó: Dimény Attila

Ismerős város más szemszögből

A kiállítás rendezési szempontjairól Dimény Attila múzeumvezető beszélt. Mint elmondta, a fényképeken csak kisebb, elsősorban a képkivágást érintő módosításokat végeztek annak érdekében, hogy a felvételek látványosabbak és kifejezőbbek legyenek. A képek eredeti üzenetén azonban nem változtattak.

A tárlat tematikus elrendezést kapott.

A kiállítóterem főfalán a város reprezentatív épületeiről és helyszíneiről készült felvételek láthatók, másutt a parkok, emlékhelyek és emlékművek kaptak helyet.

Külön csoportot alkotnak az udvarterekről, régi vagy pusztulófélben lévő épületekről készült fényképek, illetve azok az alkotások, amelyek a város apró részleteire irányítják a figyelmet. Az előtérbe a kreatívabb, művészibb megközelítésű felvételek kerültek.

• Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Dimény Attila felidézte, hogy a múzeum korábban diákoknak is szervezett hasonló szemléletű programot, amelynek célját a város rejtett értékeinek felfedezése képezte. A mostani kiállítás azt igazolja, hogy a város felfedezése az idősebbek számára is tartalmas és élvezetes elfoglaltságot jelenthet.

A fotók szerepe idővel felértékelődik

Az intézményvezető a fényképezés dokumentációs jelentőségét is kiemelte. A múzeumi szakemberek gyakran nehézségekbe ütköznek, amikor egy-egy épület, utcarészlet vagy városrész korábbi állapotát próbálják rekonstruálni. A napjainkban készült fényképek ezért idővel értékes történeti forrásokká válhatnak.

Ami ma hétköznapi látványnak tűnik, néhány évtized múlva akár eltűnt épületek, átalakult utcák vagy megváltozott városrészek emlékét őrizheti.

A kiállítás november 15-ig tekinthető meg az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A következő egy hónapban a múzeum és a Caritas munkatársai további közös programokat is szerveznek, amelyek alkalmat kínálnak a képek megtekintésére, az emlékek felidézésére és a város múltjáról, jelenéről folytatott beszélgetésekre. Ugyanakkor tanulócsoportok jelentkezésére is számítanak, különösen az előttünk álló Iskola másként hét tükrében.

A kiállított fotók azt bizonyítják, hogy az alkotókedvnek és a tanulásnak időskorban sincsenek határai

A kiállított fotók azt bizonyítják, hogy az alkotókedvnek és a tanulásnak időskorban sincsenek határai

Fotó: Forró Fazakas Csilla

• Fotó: Szőcs Csaba

Fotó: Szőcs Csaba

• Fotó: Szabó Zsófia

Fotó: Szabó Zsófia

• Fotó: Szekeres Károly

Fotó: Szekeres Károly

• Fotó: Sánta Klára

Fotó: Sánta Klára

• Fotó: Pál Terézia

Fotó: Pál Terézia

• Fotó: Kádár Ágnes

Fotó: Kádár Ágnes

Háromszék Kézdivásárhely
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