Caritas-igazgató: a gazdasági nehézségek idején a törékeny még törékenyebbé válik

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Fotó: Erdély Bálint Előd
A gazdasági bizonytalanság nemcsak a rászorulókat, hanem a segítésüket felvállalókat is egyre nagyobb kihívások elé állítja. Van amiről ők is le kell mondjanak – állapítja meg Márton András, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas igazgatója.
– Mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre többe kerül ugyanaz az élet, amely néhány évvel ezelőtt még természetesnek tűnt. Emberek, családok kerülnek egyik napról a másikra kiszámíthatatlan, helyzetbe, és sokan a Caritasnál keresnek segítséget. Érzi-e a Caritas a gazdasági nehézségek súlyosbodását, megnövekedett-e a hozzájuk fordulók száma az utóbbi hónapokban? Mire számítanak a következő időszakban?
– A hozzánk fordulók száma nem növekedett látványosan. De ennek nem feltétlenül örülünk. Sok ellátottunk ugyanis már régóta a társadalom peremén él, ott, ahol a gazdasági válságok nem egyszeri események, hanem állandó életállapotok. Az általunk kísért idősek, fogyatékossággal élő személyek, hátrányos helyzetű gyermekek és családok jelentős része már jóval a mostani nehézségek előtt is a kiszolgáltatottság mindennapjaiban élt.
A gazdasági helyzet romlását azonban nagyon erősen érezzük. Nem elsősorban az ellátottak számában, hanem abban, hogy
Szolgáltatásaink jelentős részét önkormányzati partnerségekben működtetjük, ezért közvetlenül érintenek bennünket a költségvetési megszorítások. Több helyen például a 350/2005-ös törvény alapján egyáltalán nem jelent meg pályázati kiírás, máshol jelentősen csökkentek a szociális célokra fordítható források.
Minden megszorításos időszakban újra láthatóvá válik, hogy egy társadalom valójában mit tart fontosnak.Amikor szűkülnek a lehetőségek, a szociális kérdés rendszerint nem előrébb, hanem hátrébb kerül.
Fotó: Haáz Vince
Pedig éppen ilyenkor kellene nagyobb figyelemmel fordulnunk azok felé, akik önerőből már nem tudják hordozni saját terheiket. A gazdasági nehézségek idején a törékeny még törékenyebbé válik. Egy idős ember, egy fogyatékossággal élő személy vagy egy szegénységben élő gyermek nem tudja kivárni, amíg a gazdasági mutatók javulnak. Az ő szükségleteik nem halaszthatók el.
Románia továbbra is jelentős lemaradásban van a szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlettsége terén. Stratégia, koncepció és szakpolitikai dokumentum bőven születik, de ezek gyakran nem jutnak el a mindennapok valóságáig, vagy inkább többletteherként nehezednek rá az amúgy is alulméretezett és törékeny ellátási rendszerre.
Fotó: Haáz Vince
A következő időszakban arra számítunk, hogy a szociális szolgáltatókra nehezedő nyomás tovább nő, miközben a szükségletek sem csökkennek. Egy öregedő társadalomban, széthulló családi támogató hálókkal és egyre súlyosbodó munkaerőhiánnyal ez szinte elkerülhetetlen.
– Megjelentek-e olyan új rétegek a támogatottak között, akik korábban nem szorultak segítségre?
– Nem érzékeltünk markáns új társadalmi csoportokat az ellátottaink között. Azt viszont nagyon világosan látjuk, hogy a gazdasági bizonytalanság elsősorban azokat sújtja, akik amúgy is sérülékenyek.
Különösen aggasztóak azok a folyamatok és viták, amelyek a fogyatékossággal élő személyek, a nyugdíjasok vagy a tartós gondozásra szorulók helyzetét érintik. Ha a fogyatékossággal élő emberek támogatásáról, az idősek ellátásáról vagy a bentlakásos gondozás lehetőségeiről beszélünk, akkor nem egyszerűen költségvetési tételekről van szó, hanem emberi méltóságról.
Fotó: Erdély Bálint Előd
Egy társadalom emberi minősége abban mutatkozik meg, ahogyan a leggyengébbekhez viszonyul. Ilyenkor az ember óhatatlanul felteszi a kérdést:
Nem mellékes kérdés az sem, hogy ha a kiszolgáltatottság az emberek magánügye marad, milyen bizalommal, lendülettel és lelkierővel tud jelen lenni és jövőt építeni az erősebb is.
– A Caritas mint szervezet mennyire érzi a romló gazdasági helyzet hatásait? Hogyan hat az infláció és az áremelkedés a működési költségekre?
– Nagyon erősen érezzük a hatásokat. Az elmúlt időszakban több olyan programot kellett bezárnunk vagy átszerveznünk, amelynek fenntartásához a helyi önkormányzatok már nem tudtak hozzájárulni. Közben megszűntek vagy jelentősen beszűkültek azok a pályázati lehetőségek is, amelyekből korábban infrastruktúrát fejleszthettünk vagy szolgáltatásainkat korszerűsíthettük.
Működési költségeink jelentősen emelkedtek. Az energiaárak, az üzemanyagköltségek, az infláció és a bérek növekedése miatt ugyanabból a forrásból ma kevesebb szolgáltatást tudunk nyújtani. Ez első látásra
Több programunk esetében komoly megszorító intézkedéseket kellett bevezetnünk, beleértve munkatársak elbocsátását is. Ezek mindig nehéz döntések. Nem pusztán munkahelyekről van szó, hanem olyan emberekről, akik sokszor évtizedek óta hordozzák ezeket a szolgáltatásokat, és akik számára a munka nem egyszerűen foglalkozás, hanem élethivatás.
Fotó: Gyulafehérvári Caritas
A helyzetet tovább nehezíti, hogy miközben a szakmai, jogi és adminisztratív elvárások folyamatosan növekednek, a finanszírozás sok esetben stagnál vagy csökken. Néha az az érzésünk, hogy energiánk egyre nagyobb részét nem az emberekre, hanem a túlélésre kell fordítanunk. Pályázatokra, adminisztrációra, jelentésekre és a jelentések lejelentésére. Ez
– Mennyire tudják jelenleg kielégíteni a hozzájuk érkező igényeket?
– Jelenleg még sikerül biztosítanunk szolgáltatásaink többségét, és ellátni azokat, akik hozzánk fordulnak. Ugyanakkor ez egyre nagyobb erőfeszítést igényel. A szociális munka ma folyamatos nyomás alatt áll. A szükségletek növekednek, miközben a rendelkezésre álló erőforrások szűkülnek. Igaz ez az idősgondozás és a hosszú távú ellátás területére, ahol a várólisták már most is rendkívül hosszúak.
És hangsúlyosan igaz az elszigetelt települések és közösségek gyermekeinek felzárkóztatására is, miközben
Sokszor az az érzésünk, hogy a szociálpolitika elsősorban dokumentumokban és stratégiákban létezik, miközben a gyakorlati megvalósításhoz szükséges források hiányoznak. Mi a mindennapokban nem elméletekkel találkozunk, hanem konkrét emberekkel. Olyan emberekkel, akiknek segítségre van szükségük ma, nem pedig egy következő költségvetési ciklusban.
Fotó: Haáz Vince
Ezért számunkra a kérdés mindig nagyon egyszerű: lesz-e elegendő ember, elegendő kapacitás és elegendő társadalmi akarat ahhoz, hogy ott maradhassunk mellettük?
– Nehezebb-e előteremteni a szolgáltatások anyagi fedezetét?
– Határozottan igen. A forrásteremtés ma lényegesen több energiát, szakértelmet és adminisztratív munkát igényel, mint korábban. Jelentős erőforrásokat fordítunk pályázatírásra, adományszervezésre, partnerkapcsolatok építésére és a támogatásokhoz kapcsolódó adminisztrációra.
Civil szervezetként gyakran azt érezzük, hogy
Egyre több idő megy el arra, hogy igazoljuk létjogosultságunkat, miközben a mindennapokban emberek ezrei számára nyújtunk olyan szolgáltatásokat, amelyek nélkülözhetetlenek a méltó élethez.
Fotó: Gyulafehérvári Caritas
A szociális munka nem költségvetési tétel. Sokkal inkább annak a kérdése, hogy egy társadalom mit kezd azokkal az emberekkel, akik önmagukat már nem tudják megvédeni. A költségvetési táblázatokban ezek a sorok számoknak tűnnek, a valóságban azonban emberi sorsokról és társadalmi egészségről szólnak.
– Megtörténhet-e, hogy le kell mondaniuk egyes szolgáltatások biztosításáról, vagy kevesebb személyen tudnak segíteni?
– Sajnos igen, ez valós lehetőség. Ha a jelenlegi gazdasági és finanszírozási környezet tartósan fennmarad vagy tovább romlik, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat kell majd szűkítenünk, átalakítanunk vagy akár megszüntetnünk. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy ez már nem pusztán elméleti veszély.
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy ez ne következzen be. Szolgáltatásaink mögött emberek, családok és közösségek állnak, akik számára
Ugyanakkor fontos őszintén kimondani: az elhivatottság önmagában nem finanszírozási modell. A jó szándék nem tart fenn egy idősotthont, nem biztosít otthoni ápolást, és nem pótolja a szakemberhiányt. Mi természetesen továbbra is ott leszünk azok mellett, akik ránk vannak bízva. Harmincöt éve ezt tesszük. De hogy egy társadalom mennyi gondoskodást engedhet meg magának, az végső soron nem pusztán gazdasági kérdés. Sokkal inkább erkölcsi kérdés. És előbb-utóbb mindannyian szembesülünk majd a válasszal.
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