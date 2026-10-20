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Baleset miatt áll a forgalom Sepsiszentgyörgy elkerülőútján

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.

Székelyhon

2026. október 20., 11:452026. október 20., 11:45

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint délelőtt tizenegykor a 12-es országút és a 103B jelzésű megyei út kereszteződésében szünetel a forgalom, hogy a hatóságok kivizsgálhassák a baleset körülményeit.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A helyszínre mentőegységek is kiszálltak, két személyt vizsgálnak az egészségügyi szakemberek.

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A hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást az esetről.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Baleset Sepsiszentgyörgy
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