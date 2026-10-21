Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik

Fotó: Kovászna megyei rendőrség
Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.
A Romániai Repülési Felügyelőség helikopterével végzett légi megfigyelés célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. Az akció során elsősorban azokat
különös tekintettel a fokozott kockázatú útszakaszokra.
A légi megfigyelés segíti a közlekedési rendőrök ellenőrző tevékenységét, és lehetővé teszi a veszélyes vezetési magatartások kiszűrését.
A rendőrség az akció során felhívta a gépkocsivezetők figyelmét a közlekedési szabályok betartásának, valamint a sebesség út- és forgalmi viszonyokhoz igazításának fontosságára, valamint a megfelelő követési távolság megtartására.
Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.
A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.
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A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.
Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.
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Megugrott a vadkárok száma Kovászna megyében: az év első kilenc hónapjában annyi kárjelentést regisztráltak a mezőgazdasági igazgatóságnál, mint tavaly egész évben. A legtöbb jegyzőkönyv a medvékhez köthető.
Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
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