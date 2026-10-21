Helikoptert látott? Lehet azt figyelte, hogy ön hogy közlekedik

Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.

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A Romániai Repülési Felügyelőség helikopterével végzett légi megfigyelés célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése volt. Az akció során elsősorban azokat

a veszélyes közlekedési helyzeteket igyekeztek azonosítani, amelyek balesethez vezethetnek,

különös tekintettel a fokozott kockázatú útszakaszokra.

A légi megfigyelés segíti a közlekedési rendőrök ellenőrző tevékenységét, és lehetővé teszi a veszélyes vezetési magatartások kiszűrését.

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A rendőrség az akció során felhívta a gépkocsivezetők figyelmét a közlekedési szabályok betartásának, valamint a sebesség út- és forgalmi viszonyokhoz igazításának fontosságára, valamint a megfelelő követési távolság megtartására.