Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem

Az idősotthon lakói petíciót tettek le az önkormányzatnál, marasztalva az igazgatónőt. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.
A kormány év elején rendelkezett arról, hogy az ötven fő alatti alkalmazotti létszámmal rendelkező intézményeket be kell olvasztani valamely nagyobb struktúrába – a rendelkezés célja elméletileg a költségcsökkentés.
Megszűnt önálló intézmény lenni a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központ, az idősotthon ezentúl a Szociális Támogatási Igazgatóság égisze alatt működik tovább. A helyi tanács csütörtöki ülésén a személyi gondozók helyzetéről is döntöttek.
A sepsiszentgyörgyi képviselő-testület augusztus végi ülésén döntött arról, hogy az intézményt betagolja a szintén önkormányzati alárendeltségben működő Szociális Támogatási Igazgatóságba. Ezzel
De nem fogadta el, amit azzal indokolt, hogy a költségvetést és a személyzeti kérdéseket kivéve minden hatásköre és az azzal járó felelőssége megmaradt volna, de döntési hatáskör nélkül.
Gyakorlatilag ezt azt jelentené – részletezte –, hogy ha egy égőcserére vagy egy kilogramm cukorra van szükség, először azt engedélyeztetni kell a vezetőséggel, ezt a bürokráciát pedig nem fogadja el.
Klárik Mária tizenöt éve vezeti az intézményt közmegelégedésre, az otthonban – az önkormányzatnak is köszönhetően – jó körülményeket, változatos programokat biztosítanak a bentlakóknak.
Az intézményben jelenleg 34-en vannak ellátottak, akik egyhangúlag
Az általuk aláírt petícióra azonban az önkormányzat azt válaszolta, nem tehetik meg, hogy ne szervezzék át a Zathureczky Berta Központot, a mostani (eddigi) intézményvezető pedig nem fogadta el a neki felajánlott osztályvezetői funkciót.
Innen tovább nem marad más hátra, mint november 1-jétől felbontani a munkaszerződését, tudtuk meg.
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