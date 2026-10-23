Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem

Az idősotthon lakói petíciót tettek le az önkormányzatnál, marasztalva az igazgatónőt. Képünk illusztráció

A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.

Bodor Tünde 2026. október 23., 13:302026. október 23., 13:30

A kormány év elején rendelkezett arról, hogy az ötven fő alatti alkalmazotti létszámmal rendelkező intézményeket be kell olvasztani valamely nagyobb struktúrába – a rendelkezés célja elméletileg a költségcsökkentés. korábban írtuk Igazgatóból osztályvezető: átszervezés a sepsiszentgyörgyi idősotthonban Megszűnt önálló intézmény lenni a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központ, az idősotthon ezentúl a Szociális Támogatási Igazgatóság égisze alatt működik tovább. A helyi tanács csütörtöki ülésén a személyi gondozók helyzetéről is döntöttek. A sepsiszentgyörgyi képviselő-testület augusztus végi ülésén döntött arról, hogy az intézményt betagolja a szintén önkormányzati alárendeltségben működő Szociális Támogatási Igazgatóságba. Ezzel

az idősotthon elvesztette önálló jogi személyiségét, az eddigi igazgatónő, Klárik Mária pedig osztályvezetői funkciót kapott, azaz kapott volna, ha elfogadta volna a tisztséget.

De nem fogadta el, amit azzal indokolt, hogy a költségvetést és a személyzeti kérdéseket kivéve minden hatásköre és az azzal járó felelőssége megmaradt volna, de döntési hatáskör nélkül. Gyakorlatilag ezt azt jelentené – részletezte –, hogy ha egy égőcserére vagy egy kilogramm cukorra van szükség, először azt engedélyeztetni kell a vezetőséggel, ezt a bürokráciát pedig nem fogadja el. Hirdetés Klárik Mária tizenöt éve vezeti az intézményt közmegelégedésre, az otthonban – az önkormányzatnak is köszönhetően – jó körülményeket, változatos programokat biztosítanak a bentlakóknak. Az intézményben jelenleg 34-en vannak ellátottak, akik egyhangúlag

írásban kérték a városvezetéstől Klárik igazgatónői funkcióban való megtartását.