Kilenc tengerészt kimentettek, egyet holtan találtak meg, hármat pedig továbbra is keresnek a Fekete-tengeren egy süllyedésveszélybe került hajó legénységéből – közölte pénteken a Román Tengerészeti Hatóság (ANR).

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A Khoryv nevű kereskedelmi hajó Konstancától mintegy 13 tengeri mérföldre, a román felségvizeken kívül került bajba.

A riasztás pénteken 10 óra körül érkezett az ANR-hez. A hatóságok mentőhajókat vezényeltek a helyszínre, helikoptert azonban a rossz időjárás és a gyenge látási viszonyok miatt nem tudtak bevetni.

A három eltűnt tengerész keresése folytatódik – számolt be az Agerpres.

Drón találta el a hajót

Drón talált el péntek reggel egy hajót a Fekete-tengeren, a román felségvizek közelében – jelentette be Nicușor Dan. Az államfő szerint ez az incidens is azt jelzi, hogy Oroszország az ukrajnai háború további kiélezésére törekszik.

Nicușor Dan az I. Ferdinánd Katonai Műszaki Akadémia hallgatóinak eskütételén elmondta, hogy