Fotó: képernyőmentés/Belügyminisztérium
Kilenc tengerészt kimentettek, egyet holtan találtak meg, hármat pedig továbbra is keresnek a Fekete-tengeren egy süllyedésveszélybe került hajó legénységéből – közölte pénteken a Román Tengerészeti Hatóság (ANR).
2026. október 23., 13:282026. október 23., 13:28
2026. október 23., 14:362026. október 23., 14:36
A Khoryv nevű kereskedelmi hajó Konstancától mintegy 13 tengeri mérföldre, a román felségvizeken kívül került bajba.
A riasztás pénteken 10 óra körül érkezett az ANR-hez. A hatóságok mentőhajókat vezényeltek a helyszínre, helikoptert azonban a rossz időjárás és a gyenge látási viszonyok miatt nem tudtak bevetni.
A három eltűnt tengerész keresése folytatódik – számolt be az Agerpres.
Drón talált el péntek reggel egy hajót a Fekete-tengeren, a román felségvizek közelében – jelentette be Nicușor Dan. Az államfő szerint ez az incidens is azt jelzi, hogy Oroszország az ukrajnai háború további kiélezésére törekszik.
Nicușor Dan az I. Ferdinánd Katonai Műszaki Akadémia hallgatóinak eskütételén elmondta, hogy
Az államfő közölte, hogy a parti őrség kilenc tengerészt mentett ki, és méltatta a hatóságok gyors reagálását.
Emlékeztetett arra, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) csütörtöki ülésén a fekete-tengeri biztonsági helyzettel foglalkozott, kedden pedig Románia és Bulgária kérésére a NATO-ban is egyeztettek a témáról. Közölte, hogy Románia további haditechnikai eszközöket kap.
Csütörtök este lezajlott a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése – közölte az elnöki hivatal.
Radu Oprea védelmi miniszter pénteken közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a parti őrséggel, amely a román felségvizek közelében bajba jutott hajó legénységének mentését végzi. Emlékeztetett arra, hogy a védelmi minisztérium hatáskörébe a román légtérbe behatoló drónok és más fenyegetések felderítése, valamint szükség esetén megsemmisítése tartozik.
Oprea hangsúlyozta: mivel a hajó a román felségvizeken kívül van, a mentést a parti őrség végzi.
A belügyminisztérium egységei is részt vesznek pénteken a Fekete-tenger román felségvizeinek határán dróntámadást szenvedett kereskedelmi hajó eltűnt tengerészeinek keresésében.
A tárca közleménye szerint a parti őrséget délelőtt 10 óra körül értesítette a konstancai tengeri kutató-mentő koordinációs központ (MRCC), hogy tűz ütött ki egy Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajón, Konstancától mintegy 13 tengeri mérföldre keletre. A hajó súlyosan megrongálódott és felborult, ezért fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy elsüllyed.
A fedélzeten tartózkodó 13 ember – tíz ukrán és három azeri állampolgár – közül tízet egy közelben lévő kereskedelmi hajó mentett ki, kilencet élve, egyet holtan. Három embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A kilenc túlélőt később átvette a parti őrség hajója.
Az eltűnteket a parti őrség és a tengeri mentőszolgálat (ARSVOM) egy-egy hajója keresi. A kutatási és mentési művelet szükség szerinti támogatására a belügyminisztérium Légirendészeti Főfelügyelőségének egyik helikopterét is előzetes készültségbe helyezték. Az időjárás egyelőre nem teszi lehetővé a légi beavatkozást.
A konstancai kikötőben több rohammentő és mentőegység áll rendelkezésre.
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