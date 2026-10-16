Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők

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Fotó: Orbán Orsolya
Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései – tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
2026. október 16., 16:072026. október 16., 16:07
2026. október 16., 16:162026. október 16., 16:16
A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján hat országban összesen 223 848 támogatást folyósítanak, több mint 22,3 milliárd forint értékben.
A kifizetések régiónként eltérő ütemezésben zajlanak. Felvidéken az átutalások októberben,
a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek teljesülését követően. A támogatásokból Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, Horvátországban és Szlovéniában élő magyar gyermekek, diákok és hallgatók részesülnek.
A vajdasági kifizetések több ütemben történnek, és a tervek szerint legkésőbb 2026. december 20-ig lezárulnak.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium célja, hogy a megítélt támogatások a lehető leghamarabb eljussanak az érintett családokhoz és hallgatókhoz.
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