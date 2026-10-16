Szülőföldön magyarul: kezdődnek a kifizetések, ekkor kaphatják kézhez a támogatást az igénylők

Megkezdődnek a külhoni magyar gyermekek és fiatalok nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásainak, továbbá a hallgatói támogatásoknak a kifizetései – tájékoztatott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Székelyhon 2026. október 16., 16:072026. október 16., 16:07 2026. október 16., 16:162026. október 16., 16:16

A Bethlen Gábor Alap Bizottságának döntése alapján hat országban összesen 223 848 támogatást folyósítanak, több mint 22,3 milliárd forint értékben. Hirdetés A kifizetések régiónként eltérő ütemezésben zajlanak. Felvidéken az átutalások októberben,

a többi érintett régióban várhatóan november elején indulhatnak meg,

a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek teljesülését követően. A támogatásokból Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban, Kárpátalján, Horvátországban és Szlovéniában élő magyar gyermekek, diákok és hallgatók részesülnek.

Az egyes támogatások összege 100 ezer forint.