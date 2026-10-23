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A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kézdivásárhelyen, akárcsak október 6-án, ezúttal is egy diák fogalmazta meg, milyen tanulságokkal szolgál számára az 1956-os magyar szabadságharc. A református temetőben a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói adtak elő ünnepi műsort.

Kocsis Károly

2026. október 23., 16:312026. október 23., 16:31

A cudar időjárás, a zuhogó eső Kézdivásárhelyen sem akadályozta meg, hogy megemlékezzenek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseiről.

A régi református temetőben, többnyire tanárok, a város vezetősége és az RMDSZ helyi szervezetének képviselői jelenlétében a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium IX. A osztályos tanulói mutatták be Rancz-Gyárfás Zsuzsanna tanárnő által összeállított műsoruk egy részletét.

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Kézdivásárhelyen sűrű esőben emlékeztek • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Kézdivásárhelyen sűrű esőben emlékeztek

Fotó: Tuchiluș Alex

Szőcs-Ungvári Rebeka református segédlelkész áhítatát követően Reketes Máté tizedikes diák idézte fel a szabadságharc kitörésének körülményeit, az október 23-án kezdődő tizenkét nap tanulságait. Mint kiemelte,

a háromszékiek is büszkék lehetnek 1956-ra,

hiszen a Szoboszlai Aladár és Sass Kálmán nevével fémjelzett perek kivégzettjei, a Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete, továbbá egyetemisták, munkások, egyszerű emberek vállaltak szerepet a szabadságért vívott küzdelemben, és viselték a bukást követő megtorlás következményeit.

Áhitatot Szőcs-Ungvári Rebeka református segédlelkész mondott Galéria

Áhitatot Szőcs-Ungvári Rebeka református segédlelkész mondott

Fotó: Tuchiluș Alex

„Nekünk, 21. századi diákoknak nem csupán az a feladatunk, hogy megemlékezzünk hőseinkről, hanem valami olyasfélét alkotni, aminek van értelme, ami fenn tud maradni, mert

Idézet
mi vagyunk a jövő, és az olyan lesz, amilyenné mi fogjuk alakítani. 1956-ra emlékezve vállaljuk múltunkat, értékeinket, önmagunkat, 1956 szellemi örökségét, hiszen csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat,

csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak” – fogalmazott a diákszónok. A megemlékezés koszorúzással, valamint himnuszaink eléneklésével zárult.

Az előzetesen meghirdetett program szerint 18.30-kor fáklyás-gyertyás felvonulást tartanak a Gábor Áron téren, majd megkoszorúzzák a Mártírok szobrát és a Hősök emlékművét. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében 19 órától a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be a Deák Magdolna rendezte, Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos összeállításukat.

Reketes Máté diákszónok a jövőről is beszélt Galéria

Reketes Máté diákszónok a jövőről is beszélt

Fotó: Tuchiluș Alex

Történelmi dokumentumok, személyes visszaemlékezések és költemények segítségével elevenítik fel a forradalom eseményeit, különös hangsúlyt fektetve arra, miként adható tovább a szabadság szeretete és a helytállás példája a fiatalabb nemzedékeknek.

Az emlékező műsor szavalatból és énekből állt Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Kézdivásárhely Megemlékezés 1956
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