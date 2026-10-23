A jövő olyan lesz, amilyenné alakítjuk

Fotó: Tuchiluș Alex
Kézdivásárhelyen, akárcsak október 6-án, ezúttal is egy diák fogalmazta meg, milyen tanulságokkal szolgál számára az 1956-os magyar szabadságharc. A református temetőben a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói adtak elő ünnepi műsort.
A cudar időjárás, a zuhogó eső Kézdivásárhelyen sem akadályozta meg, hogy megemlékezzenek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseiről.
A régi református temetőben, többnyire tanárok, a város vezetősége és az RMDSZ helyi szervezetének képviselői jelenlétében a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium IX. A osztályos tanulói mutatták be Rancz-Gyárfás Zsuzsanna tanárnő által összeállított műsoruk egy részletét.
Kézdivásárhelyen sűrű esőben emlékeztek
Fotó: Tuchiluș Alex
Szőcs-Ungvári Rebeka református segédlelkész áhítatát követően Reketes Máté tizedikes diák idézte fel a szabadságharc kitörésének körülményeit, az október 23-án kezdődő tizenkét nap tanulságait. Mint kiemelte,
hiszen a Szoboszlai Aladár és Sass Kálmán nevével fémjelzett perek kivégzettjei, a Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete, továbbá egyetemisták, munkások, egyszerű emberek vállaltak szerepet a szabadságért vívott küzdelemben, és viselték a bukást követő megtorlás következményeit.
Áhitatot Szőcs-Ungvári Rebeka református segédlelkész mondott
Fotó: Tuchiluș Alex
„Nekünk, 21. századi diákoknak nem csupán az a feladatunk, hogy megemlékezzünk hőseinkről, hanem valami olyasfélét alkotni, aminek van értelme, ami fenn tud maradni, mert
csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak” – fogalmazott a diákszónok. A megemlékezés koszorúzással, valamint himnuszaink eléneklésével zárult.
Az előzetesen meghirdetett program szerint 18.30-kor fáklyás-gyertyás felvonulást tartanak a Gábor Áron téren, majd megkoszorúzzák a Mártírok szobrát és a Hősök emlékművét. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében 19 órától a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be a Deák Magdolna rendezte, Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos összeállításukat.
Reketes Máté diákszónok a jövőről is beszélt
Fotó: Tuchiluș Alex
Történelmi dokumentumok, személyes visszaemlékezések és költemények segítségével elevenítik fel a forradalom eseményeit, különös hangsúlyt fektetve arra, miként adható tovább a szabadság szeretete és a helytállás példája a fiatalabb nemzedékeknek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.
A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.
Bár némelyiket már sikerül befejezni, számos beruházás még mindig folyamatban van Kézdivásárhelyen. Mint kiderült, több munkálat a közbeszerzési eljárások, a kivitelezők késlekedése vagy más, az önkormányzattól független körülmény miatt húzódik.
Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.
Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.
A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.
Október 19-től Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön, 20-tól pedig Kovásznán is igényelhető a 2026–2027-es fűtési idényre vonatkozó fűtéstámogatás. A teljes idényre szóló támogatás megszerzéséhez november 20-ig kell benyújtani a kérelmeket.
A heves esőzések miatt átmenetileg zavarossá válhat a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Teleken.
Idős helybéliek fényképeiből nyílt kiállítás minap az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A Gyulafehérvári Caritas helyi közösségi központjának kezdeményezése Kézdivásárhely ismert és kevésbé ismert értékeire is ráirányítja a figyelmet.
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