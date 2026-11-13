Háziorvosi rendszer: néhány településen csak ingázó orvosok rendelnek

A referenciaszámok alapján az optimálisnál 27-tel kevesebb háziorvos van a megyében, a valóságban 13 új orvos számára lenne még hely a megyei háziorvosi rendszerben
Fotó: Haáz Vince
Kétszer több háziorvosi szerződés szűnt meg az elmúlt években Hargita megyében, mint ahány új szerződés létrejött. A háziorvosi ellátáshoz való hozzáférést tekintve a helyzet mégsem olyan rossz, mint ahogy az a csökkenő szerződésszám alapján tűnhet.
Az elmúlt nyolc évben összesen 42 háziorvosi szerződés szűnt meg Hargita megyében, ami majdnem a harmadát teszi ki a jelenleg érvényben lévő szerződéseknek, illetve a megyében jelenleg praktizáló háziorvosok számának. Mindeközben csak 23 új megállapodás jött létre, azaz
A referenciaszámokat tekintve a hiány még nagyobb, ám a megyei lefedettséget illetően a helyzet mégsem olyan rossz.
Van azonban néhány helység, ahol nincs helyi orvos, ezeken ingázó háziorvosok biztosítják az egészségügyi alapellátó-rendszer szolgáltatásait, és az is gondokhoz vezethet – akárcsak az ország többi megyéjében –, hogy magas az átlagéletkor a rendszerben – derül ki a megyei egészségbiztosítási pénztár adataiból.
Fotó: Borbély Fanni
Az összesítések szerint az elmúlt nyolc évben 2020-ban és 2021-ben szűnt meg a legtöbb háziorvosi szerződés a megyében – 8, illetve 13 –, jórészt vidéki településeken, és legnagyobb számban azért, mert nyugdíjba mentek az érintett orvosok, néhányan pedig más okból elhagyták a rendszert. Három esetben elhalálozás volt a szerződés megszűnésének az oka. Eközben
az említett két évben, és a számuk csak az utóbbi esztendőkben kezdett nőni mérsékelten: 2024-ben, ’25-ben és ’26-ban összesen 14 új háziorvos kezdett el praktizálni a megyében.
A referenciaszámok alapján az optimálisnál 27-tel kevesebb háziorvos van a megyében. Ez azonban egy statisztikai számítás, sokkal fontosabb, hogy a valóságban milyen az egészségügyi alapellátó-rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférés a településeken és a lefedettség, és ez alapján
Balánbányán és Csíkszentgyörgyön van leginkább probléma, ugyanis ott nincsenek helyi háziorvosok. Kijáró orvosok rendelnek ezen a két településen, Balánbányán három, Csíkszentgyörgyön egy – tájékoztatott Karda István, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. Az orvosok száma azonban így sem elegendő, az adatok szerint Balánbányán és Csíkszentgyörgyön is szükség lenne még egy-egy orvosra.
Fotó: Borbély Fanni
További 10 olyan város, község vagy településpáros van még a megyében, ahol egy teljes háziorvosi praxis betölthető lenne: Csíkszépvíz, Csíkszenttamás és Csíkrákos, a Gyimesek, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Felsőboldogfalva, valamint Szentegyháza. Újszékelyen és Székelyandrásfalván, valamint Csíkszentléleken egy-egy fél norma lenne betölthető.
A többi településen többnyire
és mindezek összege eredményezi statisztikailag azt, hogy 27-tel kisebb az optimálisnál a háziorvosok száma a megyében.
A helyek számát úgy számítják ki, hogy háziorvosonként egy 1800 fős pácienslistát vesznek alapul – ez volna az optimális, tehát ez a referenciaszám –, majd a településen élő összes feliratkozott páciens számát összevetik a háziorvosok számával – magyarázta Karda István.
Így jönnek ki a töredékszámok, de a valóságban sok esetben nincsenek ilyen szabadon betölthető töredéknormák, ugyanis a háziorvosoknak lehet 1800 főnél nagyobb pácienslistája, és sok esetben van is.
Tehát a töredéknormák inkább
de még ha van is ilyen egy-egy településen, az nem elegendő ahhoz, hogy egy új háziorvos számára megélhetést biztosítson. De ilyenek a városi lehetőségek is. Székelyudvarhelyen például a számítások szerint lenne még hely 2,4 orvos számára – 1800 fős pácienslistákkal számolva –, de ez csak akkor lenne valós lehetőség, ha a jelenleg praktizáló orvosok lemondanának feliratkozott páciensek egy részéről – folytatta a magyarázatot a megyei egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója.
A valóságban az orvosutánpótlás kérdése úgy rendeződik, hogy a háziorvosnak készülő pályakezdők már a rezidenciátus ideje alatt felveszik a kapcsolatot az idősebb orvosokkal, mellettük dolgoznak, hogy a sikeres rezidensvizsga után átvehessék a helyüket – részletezte a folyamatos Karda István.
Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az utánpótlással nem igazán van gond, vannak jelentkezők – inkább az miatt nincs több új orvos, mert
a nyugdíjkorhatár elérése után is. Ezt évekkel korábban, éppen az utánpótláshiány miatt tették lehetővé központi szinten, azóta a nyugdíjkorhatár elérése után is tovább dolgozhatnak a rendszerben a háziorvosok, az évenkénti szerződéshosszabbítás feltétele az, hogy átmennek az ilyen esetekre előírt orvosi vizsgálatokon.
Fotó: Haáz Vince
A biztosítópénztár igazgatója szerint azonban finomhangolást kellene végezni ezen a rendszeren annak érdekében, hogy jobb esélyei legyenek az elhelyezkedésre a pályakezdő háziorvosoknak.
Az egészségügyi alapellátó-rendszerben dolgozó orvosok átlagéletkora országszerte nagyon magas. Hargita megyében ez 56 év, térségenként kisebb-nagyobb eltérésekkel: Csíkszereda térségében 59, Székelyudvarhely térségében 52, Gyergyószentmiklóson és környékén 58, Maroshévízen és vonzáskörzetében 60, Szentegyháza térségében 53, Székelykeresztúron és a hozzá tartozó zónában pedig 49 év az átlagéletkor a háziorvosi rendszerben.
A háziorvosi rendelők finanszírozása két részből áll össze: a fejkvóta alapú finanszírozásból, vagyis a feliratkozott páciensek után kapott pénzből és az elvégzett szolgáltatásokra járó összegekből. A finanszírozást pontértékek alapján számítják ki. E tekintetben az elmúlt, több mint egy évtizedes időszak legnagyobb változása éppen idén történt. Mindeddig ugyanis a fejkvóta pontértéke volt a nagyobb, idén viszont ez módosították, és
Ez az első év, amikor utóbbi a nagyobb (a szolgáltatások pontértéke 10,3 lej, a fejkvótáé 8,2), Karda István elmondása szerint a döntéshozók ezzel az elvégzett egészségügyi szolgáltatások számának és minősgének a növelését szeretnék ösztönözni az egészségügyi alapellátó-rendszerben.
Az idei részeredmények szerint ez a folyamat elkezdődhetett, ugyanis a megyei egészségbiztosítási pénztár adatai szerint
Képalá: A referenciaszámok alapján az optimálisnál 27-tel kevesebb háziorvos van a megyében, a valóságban 13 új háziorvos számára lenne még hely a megyében
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