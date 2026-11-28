Stafétaátadás történt november 12-én a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum élén: a 20 év után leköszönő Vargha Mihály szobrászművészt Kinda István néprajzkutató, kulturális antropológus váltotta az igazgatói székben. Terveiről kérdeztük.

Bodor Tünde 2026. november 28., 09:012026. november 28., 09:01

Kinda István új funkciója bizonyára nem érte váratlanul a sepsiszentgyörgyieket és a kollégákat sem: neve régóta jól csengett a szakmabeliek között, több híres múzeumi kiállítás kurátoraként bizonyította rátermettségét. Hirdetés – Honnan vezetett az útja az igazgatói székig? – 2005. március 21-én érkeztem a Székely Nemzeti Múzeumhoz, annak zabolai külső egységéhez, két évvel később pedig lehetőségem nyílt átkerülni a sepsiszentgyörgyi anyaintézményhez. Pályám a tudományos kutatás világában indult: kolozsvári egyetemistaként a néprajz tanszék és a Kriza János Néprajzi Társaság moldvai csángókat kutató programjában dolgoztam, valamint a Sapientia egyetem által indított interdiszciplináris szakkollégium tagja voltam. Háromszékre kerülve hamar rájöttem, hogy

a terepkutatás és az ahhoz kapcsolódó múzeumi gyűjtemények itt is számos izgalmas tudományos kérdést tartogatnak számomra.

Az intézményen belül az első jelentősebb megbízatásom az Acta Siculica főszerkesztése volt: közel egy évtizeden át ebben a minőségemben vettem részt a múzeum tudományos életének irányításában. Közben kutatásokat végeztem, rendezvényeket szerveztem, és bekapcsolódtam a kiállítás-rendezésbe is.

A székelyföldi néprajzos muzeológusok közreműködésével létrehozott Anna – Asszonysors a XX. században című kiállításunk Magyarországon is jelentős szakmai visszhangot váltott ki.

Felkérésre kiadványokat szerkesztettem, könyveket írtam, szakjelentéseket készítettem. Egyik első összetett megbízásom az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély ma is nagy érdeklődésnek örvendő állandó kiállításának, a Mysteria Residentiae Rhédey című tárlatnak a létrehozása volt. korábban írtuk Stafétaátadás a Székely Nemzeti Múzeum élén Átvette a Székely Nemzeti Múzeum vezetését Kinda István, miután Vargha Mihály nyugdíjba vonult. A Kovászna megyei tanács kihelyezett ülésén új tanácsos is esküt tett: Jakab Irén Jakab István Barna helyére került a testületbe. – Régóta csapattag tehát a Székely Nemzeti Múzeumban és ebben a nem túl nagy munkaközösségben, gondolom töviről hegyire ismeri az itt zajló munkát, annak alapelveit, a gyűjteményeket. Szükségesnek látja-e változtatni valamin, tervez-e valamilyen újítást? – Több mint húsz éve dolgozom ebben az intézményben, így jól ismerem működését, szakmai értékeit, hagyományait és hiányosságait is. Ami jó, ami bevált, azt szeretném továbbvinni. A következő hetekben felmérjük az intézmény helyzetét, és ennek ismeretében születik döntés a szükséges változtatásokról.

A Székely Nemzeti Múzeum az elmúlt években történetének legjelentősebb infrastrukturális megújulásán ment keresztül. Most a szakmai és tartalmi kiteljesedésen a sor.

Menedzseri programomban kiemelt szerepet kap a gyűjtemények tudományos feldolgozása, állományvédelme és szélesebb körű hozzáférhetővé tétele, a kiállítási kínálat fejlesztése, valamint a múzeum oktatási és közösségi szerepének erősítése. Két, nagyobb léptékű feladatot tekintek prioritásnak: egy új alapkiállítás létrehozását és a műtárgyállomány raktározási körülményeinek hosszú távú rendezését. Fontosnak tartom mind a magam, mind a munkatársaim folyamatos szakmai fejlődését, a hazai és külföldi múzeumokban való tapasztalatszerzést.

Szükségünk van viszonyítási alapokra ahhoz, hogy lássuk, mit csinálunk jól, és miben kell még fejlődnünk.

Olyan múzeumban gondolkodom, amely biztos tudományos alapokon áll, korszerű eszközökkel közvetíti a gyűjteményeiben rejlő tudást, érzékenyen reagál a társadalmi igényekre, és meghatározó szerepet tölt be a térség szellemi és kulturális életében.

Vargha Mihály és Kinda István Fotó: Székely Nemzeti Múzeum

– Mitől korszerű ma egy múzeumi kiállítás? – Egy kiállítás korszerűségét nem önmagában az alkalmazott technológia, hanem elsősorban a szemlélet és a tartalomközvetítés módja határozza meg.

Egy jó kiállítás tudományosan megalapozott, közérthető, vizuálisan igényes és élményszerű. Nem pusztán tárgyakat mutat be és ismereteket közvetít, hanem összefüggéseket tár fel, kérdéseket vet fel, gondolkodásra ösztönöz. Izgalmas, amikor a múlt tárgyai és történetei a jelen kérdéseivel találkoznak.

Fontosnak tartom, hogy különböző korosztályokat, eltérő érdeklődésű és háttértudású látogatókat is meg tudjunk szólítani. A képernyők annyira meghatározzák a mindennapjainkat, hogy nem feltétlenül a múzeumnak kell újabb képernyőkkel körülvennie a látogatót. Inkább arra törekedjünk, hogy több érzékszervére hassunk:

ne csak olvasson és nézzen, hanem halljon, tapintson, fedezzen fel, érzelmileg is kapcsolódjon a bemutatott történetekhez.

A Székelyek – örökölt vonások kiállításban például énekelt balladák révén is közvetítünk olyan emberi sorsokat és történeteket, amelyek egészen másként hatnak a látogatóra, mintha csupán olvasna róluk. A korszerű kiállításban a tárgyak, a szövegek, a vizuális és hangzó tartalmak, a tér és a technológia egymást erősítve szolgálják a kurátori mondanivalót. – Úgy tűnik, hogy a múzeum egy kimeríthetetlen kút, mert a gyűjteményekben sok tárgy van, ami köré lehet építeni egy kiállítást. Jelenleg a múzeum minden gyűjteménye az épületkomplexumban van? – Jelenleg három külső telephelyen, több bérelt helyiségben is őrzünk gyűjteményeket. A mandátumom első reggelén például az egyik külső raktárunk átszervezéséről egyeztettünk a helyszínen. A cél az, hogy festettbútor-állományunkat a közeljövőben a főépület egyik helyiségében, látványraktár formájában a közönség számára is hozzáférhetővé tegyük. Ilyen megoldásokkal a látogatók a kiállításokon bemutatott válogatáson túl is képet kaphatnak gyűjteményeink gazdagságáról. A régészeti feltárásokból évről évre jelentős mennyiségű leletanyag kerül a múzeumba, így folyamatosan növekszik a raktárigényünk. A gyűjtemények elhelyezésére hosszú távú, műtárgyvédelmi szempontból is megnyugtató megoldást kell találnunk.

Fotó: Tuchiluș Alex

– Van-e olyan tárgy vagy gyűjtemény a múzeumban, amelyhez különösen kötődik? – Nagyon szeretem, amikor egy-egy tárgytípus valamennyi darabját együtt láthatom. Ha például egymás mellett sorakoznak a fanyergek vagy éppen a lőportartó szaruk, nemcsak az egyes tárgyak szépsége, hanem a közöttük lévő hasonlóságok és különbségek is kirajzolódnak. Kedvelem a feliratos tetőcserepeket is, amelyek közül néhányat a Székelyek kiállításba is beemeltünk.

Öröm látni a már restaurált műtárgyakat a többi mellett, mert ilyenkor válik igazán érzékelhetővé, mennyi értéket mentünk meg azzal a szakmai munkával, amely a látogatók számára többnyire láthatatlan marad.

Az elmúlt évtizedben a múzeum jelentős erőforrásokat fordított a műtárgyak restaurálására, ezt a munkát a következő években nagy lendülettel szeretném folytatni. – Mennyire kell ma innovatívnak lenniük? Mármint pénz van-e arra, amit szeretnének megvalósítani? – Fenntartónk, Kovászna Megye Tanácsa szívügyének tekinti a múzeumot, ismeri intézményünk helyzetét és a térség kulturális életében betöltött szerepét. Az innováció nem kizárólag pénzkérdés, bár egy korszerű, nagyszabású kiállítás jelentős anyagi ráfordítást igényel. A látogatói visszajelzésekből is jól érzékelhető, hogy

a külföldi múzeumokat ismerő, összehasonlítási alappal rendelkező közönségnek ma már komoly elvárásai vannak egy itthoni kiállítással szemben.

A nagyközönséggel elsősorban kiállításainkon keresztül kommunikálunk, ezért fontos, hogy azok tartalmasak és emlékezetesek legyenek. Kiállításaink tervezését és kivitelezésük egy részét házon belül megoldjuk, bizonyos feladatokhoz azonban külső szakembereket kell bevonnunk. Ehhez nélkülözhetetlen a fenntartó anyagi támogatása. – Ön szerint a múzeumnak csak a múltat kell őrizni, vagy a jelen folyamatait is kell dokumentálni, mert hogy egyszer abból is múlt lesz? – A néprajzzal kapcsolatban gyakran él az a tévhit, hogy a hagyományos paraszti kultúra felbomlásával tulajdonképpen a tudományág kutatási területe is megszűnt. Én azonban egészen más szemléletet sajátítottam el. Már a 20. században is számos olyan néprajzi és antropológiai kutatás zajlott, amelynek középpontjában az emberi magatartásformák, a közösségek működése és a változó életviszonyok álltak.

A mai néprajzi muzeológia vizsgálódási területe egészen napjainkig terjed, de ez nem jelenti azt, hogy mindent be kell gyűjtenünk, amit a ma embere használ.

A jelenkor dokumentálásában a múzeum feladatát azoknak a tárgyaknak, történeteknek és társadalmi jelenségeknek a kiválasztásában és megörökítésében látom, amelyek valami lényegeset mondanak el életmódunkról, gondolkodásunkról, értékrendünkről.

Az erdélyi magyar kulturális örökség és az erdélyi magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Kinda István 2026 márciusában megkapta a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést Fotó: Tamás Sandor/Facebook

– Akkor milyen kutatási irányt erősítene? – Elsősorban azokat a kutatásokat szeretném erősíteni, amelyek a múzeum célkitűzéseivel összhangban zajlanak, és amelyekből belátható időn belül szakmailag hasznosítható eredmények születnek. Kiemelt feladatnak tekintem gyűjteményeink tudományos feldolgozásának felgyorsítását és a kutatási eredmények közzétételét.

Fotótékánk például az elmúlt évtizedben hagyatékok megvásárlásával és adományok befogadásával jelentősen gyarapodott, textilgyűjteményünket az utóbbi években átrendeztük, történész kollégáink pedig a numizmatikai állomány katalogizálásán dolgoznak.

Kerámia- és bútorgyűjteményünkről is több katalógusra való ismeretanyag áll rendelkezésünkre. Szeretném, ha ezekből a kutatásokból a következő években igényes, gazdagon illusztrált gyűjteményi katalógusok születnének. Kollégáink esetenként évtizedeken át foglalkoznak egy-egy gyűjteménnyel, és rendkívül gazdag ismeretanyagot halmoznak fel. Intézményi felelősségünk, hogy ez a tudás hosszú távon is megmaradjon, és publikációk, katalógusok, kiállítások révén közkinccsé váljon. – Van-e olyan célcsoport, amelyet még be szeretnének vonzani? – Múzeumpedagógus kollégáink hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy már a legkisebbekkel megszerettessék a múzeum világát, hiszen belőlük válhat a jövő múzeumlátogató közönsége. Szeretnénk még több iskolai közösséget megszólítani. A korszerű muzeológiai szemlélettel összhangban

fontosnak tartom a hálózati gondolkodás erősítését is: a kisebb helyi és vidéki közösségek, gyülekezetek, civil szervezetek, kultúrapártoló csoportok bevonását.

A cél nem pusztán a látogatószám növelése, hanem az, hogy tartós kapcsolatot alakítsunk ki ezekkel a közösségekkel, és minél többen érezzék úgy, hogy a Székely Nemzeti Múzeum az ő múzeumuk is. Az utóbbi évtizedben jelentősen megnőtt a román látogatóink száma. Ebben a lehetőséget kell meglátnunk: mi magunk beszélhetünk nekik történelmünkről, kultúránkról, értékeinkről. Fontos, hogy ne a bulvársajtó vagy a szélsőséges politikai megnyilvánulások alapján alkossanak képet rólunk, hanem hiteles források, eredeti műtárgyak és személyes élmények révén ismerjenek meg bennünket. Mindez nagyszerű lehetőség a múzeum számára, ugyanakkor komoly társadalmi felelősséggel is jár.