Idén kilenc utcát, udvartereket újítanak fel, tereket rendeznek Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely idei, közel 165 millió lejes költségvetéséből 14,7 millió lejt különítettek el az úthálózat fejlesztésére, jelenleg 5 millió lej értékű munkálatok vannak meghirdetve – tudtuk meg Bokor Tibortól. „Amint az idő megengedi az aszfaltozást és beindulnak az aszfaltkészítő állomások, elsőként a Mihai Eminescu utcát akarjuk befejezni. Ott most a járdákat rakjuk le, majd egy végső aszfaltréteg kerül az útra” – ismertette az elöljáró.

valamint a Temető, Kanta, Kert, Tavasz, Bod Péter, Matkó István, Nagy Mózes utcák, illetve az 59-es, 60-as, 61-es és 62-es udvarterek felújítását is. Ugyancsak a csomagba tartozik a Csernátoni úton lévő tömbházak mögötti terület rendezése, illetve a Kézdivásárhelyt és Kézdiszentléleket összekötő bicikliút megépítése.

– tette hozzá Bokor Tibor.

Megnyitják a kórház Vasút utcai bejáratát

Az önkormányzatnak régi terve a kórház Vasút utcai felőli bejáratának megnyitása. A városlakók által is igényelt változtatás szintén idén valósulhat meg. „Várhatóan a nyár elejéig befejeződik a járóbeteg-rendelő bővítése, ezt követően a Vasút utcai kerítést lebontjuk, a teret megnyitjuk, új parkolóhelyeket hozunk létre, és rendezzük az zöldövezetet. Ezzel párhuzamosan – tekintettel arra, hogy a kórház területén a víz- és csatornahálózat felújítása alatt több helyen is ástak – a belső utakat is szeretnénk újraaszfaltozni” – tudatta az elöljáró.