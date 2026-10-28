Fotó: Szabó Károly
71 éves korában elhunyt Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor, a Legendárium Szőr Manójának „megformálója”, aki az utóbbi időben a szejkefürdői Mini Erdély Park masinisztájaként is tevékenykedett.
2026. október 28., 10:012026. október 28., 10:01
2026. október 28., 11:382026. október 28., 11:38
Gyöngyössy Jánossal a Székelyhon Nézőpont műsorában készítettünk videóinterjút, amiből többek között kiderül, hogy már a nyolcvanas években készített grafikákat a székely vártemplomokról és templomerődökről, amelyek mindmáig referenciamunkának számítanak a történészi szakmában.
A székely vártemplomoknak és erődöknek nagy rajongója, megrajzolója, és amikor éppen nem alkot, akkor a Mini Erdély Park gőzösét vezeti Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor.
Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Kányádi Sándor Könyvtár Látvány- és hangzóanyag-részlegének vezetője Facebook-oldalán búcsúzik tőle. Mint írja, családja része volt annak a polgári Udvarhelynek, aminek ma már csak a nosztalgikus emlékét őrizzük.
„Vegyészmérnöki diplomával tértél haza és kezdted el építeni a szocializmust, de ugyanakkor a nyolcvanas évektől Orbán Balázsi elhívatottsággal vetetted bele magad a székelyföldi erődített templomok és várak feltérképezésébe, gyalogosan, motorosan és minden akkoriban lehetséges módon.
– írja Gyöngyössy Jánosról.
Fotó: Beliczay László
„A Székelyföldi Legendárium csapatával filmet készítettetek, ami aztán további együttműködést eredményezett, majd lettél masiniszta a Legendáriumos kisvonatokon, közben újabb kötetek és térképek kerültek ki a kezed alól.
– olvasható a búcsúzásban.
Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium vezetője is búcsúzik egykori kollégájától.
Mint Facebook-bejegyzésében írja, Gyöngyössy Jánossal elkészítették a Szent László Kárpát-medencei Legendáriumát, a Székely Legendás várakat.
„Filmet is forgattunk együtt, Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon, közösen álmodtuk meg a szejkei kis erődöt, fegyver kiállítást és a napórát is ő készítette a kollégákkal osztán elindult a Mini Erdély Park és a Mini Székely Gőzös főlokomotivistája lett és szeretettel vitte körbe a vendégeket, gyerekeket.
– idézi fel az elhunyt tevékenységét Fazakas.
„Gyöngyössy János tiszta szívű, lelkes alkotó, felfedező, értékmentő személye jó példakép a mai gyermeknek” – olvasható még a búcsúzásban.
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