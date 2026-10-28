71 éves korában elhunyt Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor, a Legendárium Szőr Manójának „megformálója”, aki az utóbbi időben a szejkefürdői Mini Erdély Park masinisztájaként is tevékenykedett.

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Gyöngyössy Jánossal a Székelyhon Nézőpont műsorában készítettünk videóinterjút, amiből többek között kiderül, hogy már a nyolcvanas években készített grafikákat a székely vártemplomokról és templomerődökről, amelyek mindmáig referenciamunkának számítanak a történészi szakmában.

korábban írtuk Várúr lesz a masinisztából: Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor a Nézőpontban A székely vártemplomoknak és erődöknek nagy rajongója, megrajzolója, és amikor éppen nem alkot, akkor a Mini Erdély Park gőzösét vezeti Gyöngyössy János történeti grafikus, illusztrátor.

Szabó Károly, a Székelyudvarhelyi Kányádi Sándor Könyvtár Látvány- és hangzóanyag-részlegének vezetője Facebook-oldalán búcsúzik tőle. Mint írja, családja része volt annak a polgári Udvarhelynek, aminek ma már csak a nosztalgikus emlékét őrizzük.

„Vegyészmérnöki diplomával tértél haza és kezdted el építeni a szocializmust, de ugyanakkor a nyolcvanas évektől Orbán Balázsi elhívatottsággal vetetted bele magad a székelyföldi erődített templomok és várak feltérképezésébe, gyalogosan, motorosan és minden akkoriban lehetséges módon.