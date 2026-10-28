Csak hogy tudjuk mire számítsunk – szerda reggel is emelkedett az olaj ára

Emelkedett szerda reggel a kőolaj ára azokra a jelentésekre, hogy a húszik újabb csapást mértek egy szaúdi olajfinomítóra. Eközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal folytatott konfliktus akkor ér véget, amikor ő akarja.

Székelyhon 2026. október 28., 09:302026. október 28., 09:30 2026. október 28., 09:322026. október 28., 09:32

Röviddel fél nyolc előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,84 dollárral (1,68 százalékkal) 111,25 dollárra nőtt. Kedden 0,8 százalékkal csökkent a Brent jegyzése. Hirdetés A húszik azt közölték, hogy Szaúd-Arábia keleti részén

ballisztikus rakétával eltaláltak egy olajfinomítót és hogy a létesítményben hatalmas tűz ütött ki.

Donald Trump egy keddi texasi nagygyűlésen egyebek között arról beszélt, hogy az emberek már korábban is kérdezték tőle, mikor ér véget az Iránnal folytatott háború. Erre a felelet az:

„amikor akarom”, hogy véget érjen

– szögezte le az amerikai elnök. Áremelő hatása volt annak is, hogy az Amerikai Kőolajintézet (API) kedden ismertetett adatai szerint

az amerikai olajkészletek 2,03 millió hordóval csökkentek a múlt héten.