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Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene

A könyvvásár szervezői beszéltek az idei újdonságokról • Fotó: Haáz Vince

A könyvvásár szervezői beszéltek az idei újdonságokról

Fotó: Haáz Vince

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Fényt a léleknek mottóval szervezik meg a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amelynek központi témája a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben. November 12-15. között nyolcvan program közül lehet választani.

Simon Virág

2026. október 14., 20:232026. október 14., 20:23

Már nemcsak könyvvásár, hanem összművészeti fesztivál nőttek ki magát a marosvásárhelyi rendezvény, hiszen a hagyományos könyvbemutatók mellett, színházi előadással, koncertekkel, és idén még filmvetítéssel is várják az érdeklődőket.

Az olvasmányok, mint fénysugarak

Fényt a léleknek mottóval szervezik meg idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt.

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Káli Király István ennek kapcsán a szerdai, beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy

az idei vásáron inkább olyan olvasmányokat ajánlanak, amelyek a lélekkel foglalkoznak.

Mint kifejtette: minden olvasmány fénysugárt gyújt az ember lelkében, ezért is választották ezt a mottót.

Ifj. Káli Király István egy érdekes kerekasztal-beszélgetésre hívta fel a figyelmet • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ifj. Káli Király István egy érdekes kerekasztal-beszélgetésre hívta fel a figyelmet

Fotó: Haáz Vince

83 program lesz összesen a vásáron, ezek között a könyvbemutatók dominálnak, lehetőséget teremtve az érdeklődőknek, hogy megismerjék a kortárs magyar irodalmat.

Tíz erdélyi magyar kiadó egy-egy szerzője lesz jelen a vásáron, de lesznek magyarországi szerzők is.

A fiatalokra, gyerekekre is odafigyelnek

Makkai Kinga a gyermek és ifjúsági programok koordinátora a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy

idén is kiemelt szerepet kapnak a gyerekeket, fiatalokat megszólító programok.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A hagyományos olvasóverseny idén is nagyon népszerű, csaknem nyolcszáz diák olvassa el a kijelölt könyveket és találkozhat személyesen is a szerzőkkel. Bíró Eszter és zenekara is koncertezik, ők a legkisebbeket várják majd.

Idén nyáron egy közvélemény kutatást végeztek a könyvvásár szervezői a fiatalok körében és ebből kiderült, hogy ők a kamasz léttel kapcsolatos problémák megbeszélését igényelik, alkotóműhelyeket jelöltek meg preferenciaként, így idén több ilyen program is lesz a középiskolások számára. Kollár Betti regényíró a kamaszok kedvence, így ő is itt lesz a marosvásárhelyi könyvvásáron.

Káli Király István a mottóról mesélt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Káli Király István a mottóról mesélt

Fotó: Haáz Vince

Nehéz témák

A könyvvásár központi témájához kapcsolódik az a kerekasztal beszélgetés is, amelyről ifj. Káli Király István beszélt és amelynek témája a bántalmazás és a agresszió megjelenése az irodalomban. Erről Adorjáni Panna, Halász Rita, Babarczy Eszter, Tompa Andrea és Bartók Imre beszélget.

Újdonságként pedig Simó Franciska Értem és Érzem című filmjeit is levetítik a könyvvásáron és ezután lehetőség lesz a rendezővel, színészekkel beszélgetni.

A részletes programért érdemes majd felkeresni a könyvvásár honlapját.

Idén is a Nemzeti Színház ad otthont a könyvvásárnak • Fotó: Haáz Vince Galéria

Idén is a Nemzeti Színház ad otthont a könyvvásárnak

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
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