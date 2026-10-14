Kéz a kézben jár a könyv, színház, zene

A könyvvásár szervezői beszéltek az idei újdonságokról
Fotó: Haáz Vince
Fényt a léleknek mottóval szervezik meg a 32. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt, amelynek központi témája a testi és lelki traumák megjelenése a könyvekben. November 12-15. között nyolcvan program közül lehet választani.
Már nemcsak könyvvásár, hanem összművészeti fesztivál nőttek ki magát a marosvásárhelyi rendezvény, hiszen a hagyományos könyvbemutatók mellett, színházi előadással, koncertekkel, és idén még filmvetítéssel is várják az érdeklődőket.
Fényt a léleknek mottóval szervezik meg idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt.
Káli Király István ennek kapcsán a szerdai, beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy
Mint kifejtette: minden olvasmány fénysugárt gyújt az ember lelkében, ezért is választották ezt a mottót.
Ifj. Káli Király István egy érdekes kerekasztal-beszélgetésre hívta fel a figyelmet
Fotó: Haáz Vince
Tíz erdélyi magyar kiadó egy-egy szerzője lesz jelen a vásáron, de lesznek magyarországi szerzők is.
Makkai Kinga a gyermek és ifjúsági programok koordinátora a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy
Fotó: Haáz Vince
A hagyományos olvasóverseny idén is nagyon népszerű, csaknem nyolcszáz diák olvassa el a kijelölt könyveket és találkozhat személyesen is a szerzőkkel. Bíró Eszter és zenekara is koncertezik, ők a legkisebbeket várják majd.
Idén nyáron egy közvélemény kutatást végeztek a könyvvásár szervezői a fiatalok körében és ebből kiderült, hogy ők a kamasz léttel kapcsolatos problémák megbeszélését igényelik, alkotóműhelyeket jelöltek meg preferenciaként, így idén több ilyen program is lesz a középiskolások számára. Kollár Betti regényíró a kamaszok kedvence, így ő is itt lesz a marosvásárhelyi könyvvásáron.
Káli Király István a mottóról mesélt
Fotó: Haáz Vince
A könyvvásár központi témájához kapcsolódik az a kerekasztal beszélgetés is, amelyről ifj. Káli Király István beszélt és amelynek témája a bántalmazás és a agresszió megjelenése az irodalomban. Erről Adorjáni Panna, Halász Rita, Babarczy Eszter, Tompa Andrea és Bartók Imre beszélget.
Újdonságként pedig Simó Franciska Értem és Érzem című filmjeit is levetítik a könyvvásáron és ezután lehetőség lesz a rendezővel, színészekkel beszélgetni.
A részletes programért érdemes majd felkeresni a könyvvásár honlapját.
Idén is a Nemzeti Színház ad otthont a könyvvásárnak
Fotó: Haáz Vince
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