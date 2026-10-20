Helikopterekkel segítik a közlekedési rendőrök munkáját kedden Hargita megyében: a levegőből is figyelik a közutakat, hogy kiszűrjék a biztonságos közlekedést veszélyeztető szabálytalanságokat.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint kedden

a belügyminisztérium légi főfelügyelőségének helikopterei repülnek át a megye közútjai fölött, támogatva a közlekedési rendőrök ellenőrzéseit.

Az akció célja a súlyos közúti balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság növelése.

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A rendőrök a veszélyes szabálytalanságokat keresik, különös tekintettel

a gyorshajtásra,

a szabálytalan előzésre,

a közlekedési jelzések figyelmen kívül hagyására,

és a gyalogosok elsőbbségének meg nem adására.

A sofőröket arra kérik, hogy az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek, és tartsák be a közlekedési szabályokat.