Fotó: Román Légi Főfelügyelőség/Facebook
Helikopterekkel segítik a közlekedési rendőrök munkáját kedden Hargita megyében: a levegőből is figyelik a közutakat, hogy kiszűrjék a biztonságos közlekedést veszélyeztető szabálytalanságokat.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint kedden
Az akció célja a súlyos közúti balesetek megelőzése és a közlekedésbiztonság növelése.
A rendőrök a veszélyes szabálytalanságokat keresik, különös tekintettel
a gyorshajtásra,
a szabálytalan előzésre,
a közlekedési jelzések figyelmen kívül hagyására,
és a gyalogosok elsőbbségének meg nem adására.
A sofőröket arra kérik, hogy az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek, és tartsák be a közlekedési szabályokat.
Kedden délután két órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról, miután hétfőn, illetve kedden délelőtt folytatva meghallgatták a parlamenti szakbizottságok a miniszterjelölteket.
Csak a véletlen műve, hogy Kovászna megyében még nem ütötte fel a fejét a veszettség – mondta érdeklődésünkre Szász István Endre állatorvos, akit arról faggattunk, nálunk megfelelően védik-e a gazdák állataikat.
A legnagyobb amerikai nyomtatottáramkör-gyártó, a TTM Technologies megvásárolja a lézerberendezéseket gyártó romániai Ophir Optics Kft-t.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram nem tartalmazza az áfa (TVA) csökkentését, noha 2025-ben az általános áfakulcs emelése bírálatokat váltott ki.
Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.
Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy csaknem 16 hónappal ezelőtt egy súlyos pénzügyi és bizalmi válságba került ország vezetését vette át, utódjának azonban már egy olyan országot ad át, amely elindult a kilábalás útján.
Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.
A közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára megtiltó törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD) két Beszterce-Naszód megyei képviselője, Daniel Suciu és Bogdan Ivan.
Az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének látott neki a kivitelező Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos utcában. Ezt a munkafolyamatot le is zárnák még ebben az évben. A Gyilkos-tó úton pedig már a járdák építését készítik elő.
szóljon hozzá!