Elmarad a mindenkit érintő megélhetési könnyítés az új kormányprogramban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram nem tartalmazza az áfa (TVA) csökkentését, noha 2025-ben az általános áfakulcs emelése bírálatokat váltott ki.

Székelyhon 2026. október 20., 09:502026. október 20., 09:50 2026. október 20., 09:532026. október 20., 09:53

A mandátumát értékelő hétfői sajtótájékoztatóján az ügyvivő miniszterelnököt megkérdezték, hogy támogatná-e a nyugdíjak 7,3 százalékos indexálását, a közalkalmazotti bérek emelését vagy az üzemanyag-támogatás kedvezményezetti kategóriáinak bővítését. Bolojan azt válaszolta, hogy meggyőződésből nem támogat populista kezdeményezéseket, és hangsúlyozta, hogy

a kijelölt miniszterelnök kormányprogramjában sem szerepel az áfacsökkentés, sem az üzemanyag-támogatás kedvezményezetti kategóriáinak bővítése, sem a béremelés,

bár mindezek elmaradásáért őt végig bírálták kormányfői mandátuma alatt. „Így van ez, amikor elvárásokat kelt az ember, de a felelős pozícióba kerüléskor komolyan át kell gondolnia, hogyan fogja ezeket teljesíteni” – szögezte le. Hirdetés Bolojan szerint a bérek és nyugdíjak indexálására lehet megoldást találni, miután az elmúlt két évben „befagyasztották” ezeket, de megjegyezte, hogy jobb lett volna a közalkalmazotti bértörvényt idejében elfogadni, mert hiánya miatt

Románia 770 millió euró uniós támogatást veszített el az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében.

Véleménye szerint a bértörvény csökkentette volna a közszféra igazságtalanságait, mivel az alacsonyabb béreket 10–25 százalékkal emelik, miközben a túl magas bérek változatlanok maradtak volna. Jelen helyzetben azonban

egy általános, minden közalkalmazottra vonatkozó béremelés tovább növelné a különbségeket.