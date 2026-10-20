Elmarad a mindenkit érintő megélhetési könnyítés az új kormányprogramban

Nem számolják újra. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram nem tartalmazza az áfa (TVA) csökkentését, noha 2025-ben az általános áfakulcs emelése bírálatokat váltott ki.
2026. október 20., 09:502026. október 20., 09:50
2026. október 20., 09:532026. október 20., 09:53
A mandátumát értékelő hétfői sajtótájékoztatóján az ügyvivő miniszterelnököt megkérdezték, hogy támogatná-e a nyugdíjak 7,3 százalékos indexálását, a közalkalmazotti bérek emelését vagy az üzemanyag-támogatás kedvezményezetti kategóriáinak bővítését.
Bolojan azt válaszolta, hogy meggyőződésből nem támogat populista kezdeményezéseket, és hangsúlyozta, hogy
bár mindezek elmaradásáért őt végig bírálták kormányfői mandátuma alatt.
„Így van ez, amikor elvárásokat kelt az ember, de a felelős pozícióba kerüléskor komolyan át kell gondolnia, hogyan fogja ezeket teljesíteni” – szögezte le.
Bolojan szerint a bérek és nyugdíjak indexálására lehet megoldást találni, miután az elmúlt két évben „befagyasztották” ezeket, de megjegyezte, hogy jobb lett volna a közalkalmazotti bértörvényt idejében elfogadni, mert hiánya miatt
Véleménye szerint a bértörvény csökkentette volna a közszféra igazságtalanságait, mivel az alacsonyabb béreket 10–25 százalékkal emelik, miközben a túl magas bérek változatlanok maradtak volna. Jelen helyzetben azonban
„Meglátjuk, mit fog javasolni a kormány, de természetesen mindezt úgy kell végrehajtani, hogy ha további kiadásokat tervezel, meg kell vizsgálni, honnan fedezed azokat. Vagy máshonnan szerzel további bevételeket, vagy csökkented az egyéb kiadásaidat, vagy korlátozod a beruházásokat, mert a gazdasági növekedés nem történhet meg egyik napról a másikra” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség.
Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormányprogramban vállalt 5,3 százalékos költségvetési hiánycélt 2027-re mindenképpen be kell tartani.
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