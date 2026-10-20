Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Akár húsz év börtönt is kaphat a medjugorjei kegyhely megrongálásával vádolt lengyel férfi

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.

Tamás Attila

2026. október 20., 08:162026. október 20., 08:16

Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiakot

  • nemzeti, faji és vallási gyűlölet, viszály és türelmetlenség szításával,

  • vallási építmények megrongálásával,

  • valamint emberéletet és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekményekkel

vádolja az ügyészség.

korábban írtuk

Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást
Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást

Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt.

A vádirat szerint a férfi július 28-ra virradóra, néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt megrongált két Mária-szobrot a Bosznia-Hercegovina déli részén található zarándokhelyen – számol be az MTI.

Hirdetés

Fekete festékkel és sértő feliratokkal gyalázta meg a vallási jelképeket.

A Jelenések-hegyén álló Mária-szobor arcát és mindkét kezét fekete festékkel kente be, talapzatára pedig a „szoknyás ördög” feliratot írta.

Hasonló módon rongálta meg a hegy lábánál, a Kék Kereszt közelében található kisebb Mária-szobrot is. A környéken sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el, egyik lengyel nyelvű molinóján a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezte.

Az ügyészség szerint Krakowiak ezután megpróbálta meggyújtani a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának tetőszerkezetét borító vásznat, de ez nem sikerült, mert az anyag nem volt gyúlékony. Ezt követően

egy kannából benzint locsolt az oltár berendezési tárgyaira, majd meggyújtotta azokat.

Az oltárban és a szabadtéri berendezésekben mintegy 67 ezer eurós kár keletkezett. A tüzet tűzoltók oltották el, és senki nem sérült meg.

A férfit július 28-án, néhány órával a történtek után fogták el. A bíróság elrendelte harmincnapos letartóztatását, és azóta is fogva tartják. A férfi az egyik bírósági meghallgatásán beismerte tettét.

Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye, évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról. 1981-ben hat fiatalnak – állításuk szerint – többször is megjelent Szűz Mária, közülük többnek azóta is, és különféle üzeneteket, néhányukra titkokat bízott, amelyeket csak az ő engedélyével hozhatnak nyilvánosságra. A Szentszék hivatalos vizsgálatot folytat az ügyben, állandó vizitátort is küldött Medjugorjébe, de eddig nem foglalt állást a jelenések hitelessége mellett, bár ellene sem. A néhai Ferenc pápa minden évben hosszú levélben üdvözölte a Mladifestet, és 2019-ben engedélyezte az egyházmegyéknek, plébániáknak, hogy hivatalosan is szervezzenek zarándoklatokat Medjugorjébe, nemcsak privát formában, mint addig. A Hittani Dikasztérium 2024 szeptemberében, a pápa jóváhagyásával engedélyezte a helyhez kapcsolódó nyilvános vallásgyakorlatot, elismerve annak kedvező lelki hatásait. Viszont a döntés nem jelentette az állítólagos Mária-jelenések természetfeletti eredetének elismerését.

Külföld Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
FRISSÍTVE – Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Kovács István vezeti a Real Madrid hazai BL-meccsét
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Székelyhon

Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára
Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Székelyhon

Földrengés volt dél előtt pár perccel, az ország több részén érezhették, Bukarestben is
Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
Székely Sport

Válsághelyzetben vette át új klubját, de nem hátrál meg a kihívásoktól László Csaba
FRISSÍTVE – Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Krónika

FRISSÍTVE – Vallási okokból késelhetett egy hetedikes egy erdélyi iskolában
Kovács István vezeti a Real Madrid hazai BL-meccsét
Székely Sport

Kovács István vezeti a Real Madrid hazai BL-meccsét
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 20., kedd

Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva

Az új árképzés és a hulladékgyűjtő-pontok tisztán tartásának átruházása miatt fogott össze tizenöt székelyudvarhelyi lakótársulás, amelyek vezetői petíciót fogalmaztak meg a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás irányába.

Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva
Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva
2026. október 20., kedd

Lakótársulások fogtak össze az új hulladékgazdálkodási feltételek ellen tiltakozva
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

Bolojan: egy sarokba szorított ország vezetését vettem át, de már megkezdődött a kilábalás

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy csaknem 16 hónappal ezelőtt egy súlyos pénzügyi és bizalmi válságba került ország vezetését vette át, utódjának azonban már egy olyan országot ad át, amely elindult a kilábalás útján.

Bolojan: egy sarokba szorított ország vezetését vettem át, de már megkezdődött a kilábalás
Bolojan: egy sarokba szorított ország vezetését vettem át, de már megkezdődött a kilábalás
2026. október 19., hétfő

Bolojan: egy sarokba szorított ország vezetését vettem át, de már megkezdődött a kilábalás
2026. október 19., hétfő

Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől

Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.

Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől
Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől
2026. október 19., hétfő

Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől
2026. október 19., hétfő

Véget vetnének a korlátlan közösségimédia-használatnak a kiskorúaknál

A közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára megtiltó törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD) két Beszterce-Naszód megyei képviselője, Daniel Suciu és Bogdan Ivan.

Véget vetnének a korlátlan közösségimédia-használatnak a kiskorúaknál
Véget vetnének a korlátlan közösségimédia-használatnak a kiskorúaknál
2026. október 19., hétfő

Véget vetnének a korlátlan közösségimédia-használatnak a kiskorúaknál
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

Újabb gyergyószentmiklósi utca válik munkateleppé

Az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének látott neki a kivitelező Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos utcában. Ezt a munkafolyamatot le is zárnák még ebben az évben. A Gyilkos-tó úton pedig már a járdák építését készítik elő.

Újabb gyergyószentmiklósi utca válik munkateleppé
Újabb gyergyószentmiklósi utca válik munkateleppé
2026. október 19., hétfő

Újabb gyergyószentmiklósi utca válik munkateleppé
2026. október 19., hétfő

Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát

Hétfőn regisztrálták az idei hárommilliomodik utast a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, amely immár a negyedik egymást követő évben éri el ezt a küszöböt – közölték a légikikötő képviselői.

Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát
Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát
2026. október 19., hétfő

Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát
2026. október 19., hétfő

Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését

A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.

Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését
Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését
2026. október 19., hétfő

Tánczos szerint 1,2-1,5 milliárd lejjel kellene sürgősen kiegészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését
Hirdetés
2026. október 19., hétfő

Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat

Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.

Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat
Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat
2026. október 19., hétfő

Tánczos: Románia több mint egy hónapja várja a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat
2026. október 19., hétfő

Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.

Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt
Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt
2026. október 19., hétfő

Az AUR nem szavazza meg a Niculescu-kormányt
2026. október 19., hétfő

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”

Október 25-étől, vasárnaptól áttér Románia a téli időszámításra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
2026. október 19., hétfő

Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!