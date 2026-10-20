Akár húsz év börtönt is kaphat a medjugorjei kegyhely megrongálásával vádolt lengyel férfi

Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.

Tamás Attila 2026. október 20., 08:162026. október 20., 08:16

Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiakot nemzeti, faji és vallási gyűlölet, viszály és türelmetlenség szításával,

vallási építmények megrongálásával,

valamint emberéletet és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. korábban írtuk Szentségtörő üzenetek és vandalizmus a medjugorjei Mária-szobornál – térfigyelő rögzítette a gyújtogatást Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt. A vádirat szerint a férfi július 28-ra virradóra, néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt megrongált két Mária-szobrot a Bosznia-Hercegovina déli részén található zarándokhelyen – számol be az MTI. Hirdetés Fekete festékkel és sértő feliratokkal gyalázta meg a vallási jelképeket.

A Jelenések-hegyén álló Mária-szobor arcát és mindkét kezét fekete festékkel kente be, talapzatára pedig a „szoknyás ördög” feliratot írta.

Hasonló módon rongálta meg a hegy lábánál, a Kék Kereszt közelében található kisebb Mária-szobrot is. A környéken sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el, egyik lengyel nyelvű molinóján a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezte. Az ügyészség szerint Krakowiak ezután megpróbálta meggyújtani a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának tetőszerkezetét borító vásznat, de ez nem sikerült, mert az anyag nem volt gyúlékony. Ezt követően

egy kannából benzint locsolt az oltár berendezési tárgyaira, majd meggyújtotta azokat.

Az oltárban és a szabadtéri berendezésekben mintegy 67 ezer eurós kár keletkezett. A tüzet tűzoltók oltották el, és senki nem sérült meg. A férfit július 28-án, néhány órával a történtek után fogták el. A bíróság elrendelte harmincnapos letartóztatását, és azóta is fogva tartják. A férfi az egyik bírósági meghallgatásán beismerte tettét.