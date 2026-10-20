Akár húsz év börtönt is kaphat a medjugorjei kegyhely megrongálásával vádolt lengyel férfi

Fotó: Székelyhon
Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.
Bartlomiej Wlodzimierz Krakowiakot
nemzeti, faji és vallási gyűlölet, viszály és türelmetlenség szításával,
vallási építmények megrongálásával,
valamint emberéletet és vagyonbiztonságot veszélyeztető bűncselekményekkel
vádolja az ügyészség.
Megrongálták a medjugorjei Mária-szobrot és felgyújtották a helyi Szent Jakab-templom szabadtéri oltárát néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt.
A vádirat szerint a férfi július 28-ra virradóra, néhány nappal a Mladifest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt megrongált két Mária-szobrot a Bosznia-Hercegovina déli részén található zarándokhelyen – számol be az MTI.
Fekete festékkel és sértő feliratokkal gyalázta meg a vallási jelképeket.
Hasonló módon rongálta meg a hegy lábánál, a Kék Kereszt közelében található kisebb Mária-szobrot is. A környéken sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el, egyik lengyel nyelvű molinóján a medjugorjei látnokokat csalóknak nevezte.
Az ügyészség szerint Krakowiak ezután megpróbálta meggyújtani a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának tetőszerkezetét borító vásznat, de ez nem sikerült, mert az anyag nem volt gyúlékony. Ezt követően
Az oltárban és a szabadtéri berendezésekben mintegy 67 ezer eurós kár keletkezett. A tüzet tűzoltók oltották el, és senki nem sérült meg.
A férfit július 28-án, néhány órával a történtek után fogták el. A bíróság elrendelte harmincnapos letartóztatását, és azóta is fogva tartják. A férfi az egyik bírósági meghallgatásán beismerte tettét.
Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye, évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról. 1981-ben hat fiatalnak – állításuk szerint – többször is megjelent Szűz Mária, közülük többnek azóta is, és különféle üzeneteket, néhányukra titkokat bízott, amelyeket csak az ő engedélyével hozhatnak nyilvánosságra. A Szentszék hivatalos vizsgálatot folytat az ügyben, állandó vizitátort is küldött Medjugorjébe, de eddig nem foglalt állást a jelenések hitelessége mellett, bár ellene sem. A néhai Ferenc pápa minden évben hosszú levélben üdvözölte a Mladifestet, és 2019-ben engedélyezte az egyházmegyéknek, plébániáknak, hogy hivatalosan is szervezzenek zarándoklatokat Medjugorjébe, nemcsak privát formában, mint addig. A Hittani Dikasztérium 2024 szeptemberében, a pápa jóváhagyásával engedélyezte a helyhez kapcsolódó nyilvános vallásgyakorlatot, elismerve annak kedvező lelki hatásait. Viszont a döntés nem jelentette az állítólagos Mária-jelenések természetfeletti eredetének elismerését.
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