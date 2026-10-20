Svájc és Németország után Romániában vásárol gyárat az amerikai technológiai óriásvállalat

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A legnagyobb amerikai nyomtatottáramkör-gyártó, a TTM Technologies megvásárolja a lézerberendezéseket gyártó romániai Ophir Optics Kft-t.
A Bukarest közlében található gyárat működtető Ophir Optics jelenlegi tulajdonosa az ugyancsak amerikai MKS Instruments. A felvásárlásra egy nemzetközi tranzakció részeként kerül sor, és átveszik a jeruzsálemi székhelyű Ophir Optics izraeli aktívumait is. A vételár az Ophir Optics 2026-os kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti eredményének (EBIDTA) mintegy 18-szorosa. A tranzakció 2027 második félévében zárul le – írja az MTI a Profit.ro gazdasági hírportál nyomán.
A felvásárlás a TTM hosszú távú növekedési stratégiájába illeszkedik, és szárazföldi, légi, vízi, illetve autonóm platformok számára nélkülözhetetlen optikai megoldásokkal bővíti a vállalat portfólióját, nyilatkozta Edwin Roks, a TTM Technologies vezérigazgatója.
Az Ophir Optics 2025 decemberében jelentette be, hogy romániai üzemét a korábbinál kétszer nagyobb, 6500 négyzetméteres csarnokba költöztette,
Az Ophir Optics Kft. árbevétele tavaly 10 százalékkal 91,180 millió lejre nőtt, és 63 438 lej veszteséggel zárta az évet.
A TTM Technologies 2025-ben 2,9 milliárd dolláros árbevételt és 177,4 millió dolláros nettó nyereséget ért el. A vállalat idén már felvásárolt két nyomtatottáramkör-gyártót, a svájci Swiss Technology Groupot és a német ILFA GmbH-t.
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