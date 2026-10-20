Svájc és Németország után Romániában vásárol gyárat az amerikai technológiai óriásvállalat

A legnagyobb amerikai nyomtatottáramkör-gyártó, a TTM Technologies megvásárolja a lézerberendezéseket gyártó romániai Ophir Optics Kft-t.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Bukarest közlében található gyárat működtető Ophir Optics jelenlegi tulajdonosa az ugyancsak amerikai MKS Instruments. A felvásárlásra egy nemzetközi tranzakció részeként kerül sor, és átveszik a jeruzsálemi székhelyű Ophir Optics izraeli aktívumait is. A vételár az Ophir Optics 2026-os kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti eredményének (EBIDTA) mintegy 18-szorosa. A tranzakció 2027 második félévében zárul le – írja az MTI a Profit.ro gazdasági hírportál nyomán.

A felvásárlás a TTM hosszú távú növekedési stratégiájába illeszkedik, és szárazföldi, légi, vízi, illetve autonóm platformok számára nélkülözhetetlen optikai megoldásokkal bővíti a vállalat portfólióját, nyilatkozta Edwin Roks, a TTM Technologies vezérigazgatója.

Hirdetés

Az Ophir Optics 2025 decemberében jelentette be, hogy romániai üzemét a korábbinál kétszer nagyobb, 6500 négyzetméteres csarnokba költöztette,