Fotó: Gergely Imre
Az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének látott neki a kivitelező Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos utcában. Ezt a munkafolyamatot le is zárnák még ebben az évben. A Gyilkos-tó úton pedig már a járdák építését készítik elő.
Elkezdődött hétfőn az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a gyergyószentmiklósi Kossuth Lajos utcában.
A Tűzoltó utca és a városközpont közötti szakaszon a Mobilitás 2 projekt részeként dolgoznak, és
A munkálatok idején félsávos forgalomkorlátozásokra kell felkészülni, teljes útlezárás nem lesz szükséges, tudtuk meg a városházán érdeklődve.
Fotó: Gergely Imre
A Gyilkos-tó úton már hetek óta haladnak a Mobilitás 2 megvalósításával, több munkacsoport dolgozik egy időben. A Csobotegy utcától kezdték, és egészen a Mogyorós utcáig épül ki az esővíz-elvezető rendszer:
Hétfőn a Kurta utcánál is dolgoztak a szakemberek, a cél itt is az, hogy felásott útszakaszokat teljes egészében helyreállítsák.
Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti.
Az Örmény templom és a Csíky-kert utca között a járdaépítés előkészületei zajlanak, a tereprendezéssel jól haladnak, már a helyszínen vannak a térkövek is, amelyek a járda felületét adják majd. A tervek szerint ezen a részen még idén elkészülnek az új járdák, a munkálatokat pedig tavasszal folytatják. Akkor
Ugyanez történik a Kossuth Lajos utca említett szakaszán is.
Fotó: Gergely Imre
A Mobilitás 2 projekt keretében a Gyilkos-tó sugárút elején található körforgalom és az örmény templom közötti szakaszon teljes útrehabilitáció is szerepel a tervekben. Ennek várhatóan jövő tavasszal fognak neki, mivel idén már nem tudnák úgy befejezni, hogy ne maradjanak megbontott, helyre nem állított útfelületek.
A több mint 28 millió lej értékű beruházás Gyergyószentmiklós közlekedési és közterületi infrastruktúrájának korszerűsítését célozza,
Fotó: Gergely Imre
A projekt részeként összesen 18 728 négyzetméter új járda, 5071 négyzetméter kerékpárút és 10 425 négyzetméter zöldfelület készül.
Az új közlekedési felületek kialakításához közel 170 tuját és más fát kell kivágni, ugyanakkor 7500 új fát és cserjét, valamint 9903 évelő növényt ültetnek el.
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Fotó: Gergely Imre
Hétfőn regisztrálták az idei hárommilliomodik utast a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, amely immár a negyedik egymást követő évben éri el ezt a küszöböt – közölték a légikikötő képviselői.
A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.
Október 25-étől, vasárnaptól áttér Románia a téli időszámításra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19. és november 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint a következő két hétben változékony, de az évszaknak megfelelő idő várható, helyenként csapadékkal és hőmérséklet-ingadozásokkal.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond.
Az RMDSZ hat hónapra szóló támogatási megállapodást ír alá Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel – jelentette be hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök.
A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengést jegyeztek hétfőn 11 óra 52 perckor a Vrancea szeizmikus térségben.
Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.
szóljon hozzá!