Az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének látott neki a kivitelező Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos utcában. Ezt a munkafolyamatot le is zárnák még ebben az évben. A Gyilkos-tó úton pedig már a járdák építését készítik elő.

Gergely Imre 2026. október 19., 19:102026. október 19., 19:10

Elkezdődött hétfőn az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a gyergyószentmiklósi Kossuth Lajos utcában. Hirdetés A Tűzoltó utca és a városközpont közötti szakaszon a Mobilitás 2 projekt részeként dolgoznak, és

a tervek szerint még az idén befejezik ezt a beruházás-részt, az ásások után az útfelület helyreállításával együtt.

A munkálatok idején félsávos forgalomkorlátozásokra kell felkészülni, teljes útlezárás nem lesz szükséges, tudtuk meg a városházán érdeklődve.

Fotó: Gergely Imre

Több munkaponton is előrehaladás van A Gyilkos-tó úton már hetek óta haladnak a Mobilitás 2 megvalósításával, több munkacsoport dolgozik egy időben. A Csobotegy utcától kezdték, és egészen a Mogyorós utcáig épül ki az esővíz-elvezető rendszer:

ezen a városrészen korábban nem volt megoldott az esővíz elvezetése.

Hétfőn a Kurta utcánál is dolgoztak a szakemberek, a cél itt is az, hogy felásott útszakaszokat teljes egészében helyreállítsák. korábban írtuk Elkezdődhet a Mobilitás 2 projekt kivitelezése Gyergyószentmiklóson Aláírták a finanszírozási szerződést a Mobilitás 2 projektre, amely révén uniós forrásokból 28,8 millió lej értékű fejlesztés valósul meg Gyergyószentmiklóson. A beruházás a Gyilkos-tó út és a Kossuth Lajos utca meghatározott szakaszait érinti. Az Örmény templom és a Csíky-kert utca között a járdaépítés előkészületei zajlanak, a tereprendezéssel jól haladnak, már a helyszínen vannak a térkövek is, amelyek a járda felületét adják majd. A tervek szerint ezen a részen még idén elkészülnek az új járdák, a munkálatokat pedig tavasszal folytatják. Akkor

az út mindkét oldalán tovább építik a járdákat és a kerékpáros közlekedést szolgáló felületeket, emellett zöldövezeteket is kialakítanak.

Ugyanez történik a Kossuth Lajos utca említett szakaszán is.

Fotó: Gergely Imre

A teljes útfelújítás jövő tavasszal következhet A Mobilitás 2 projekt keretében a Gyilkos-tó sugárút elején található körforgalom és az örmény templom közötti szakaszon teljes útrehabilitáció is szerepel a tervekben. Ennek várhatóan jövő tavasszal fognak neki, mivel idén már nem tudnák úgy befejezni, hogy ne maradjanak megbontott, helyre nem állított útfelületek. A több mint 28 millió lej értékű beruházás Gyergyószentmiklós közlekedési és közterületi infrastruktúrájának korszerűsítését célozza,

különös hangsúlyt fektetve a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítására, valamint a zöldfelületek bővítésére.

Fotó: Gergely Imre

A projekt részeként összesen 18 728 négyzetméter új járda, 5071 négyzetméter kerékpárút és 10 425 négyzetméter zöldfelület készül. Az új közlekedési felületek kialakításához közel 170 tuját és más fát kell kivágni, ugyanakkor 7500 új fát és cserjét, valamint 9903 évelő növényt ültetnek el.

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre