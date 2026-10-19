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Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Hétfőn regisztrálták az idei hárommilliomodik utast a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, amely immár a negyedik egymást követő évben éri el ezt a küszöböt – közölték a légikikötő képviselői.

Székelyhon

2026. október 19., 18:112026. október 19., 18:11

A hárommilliomodik utas a Bukarest–Kolozsvár útvonalon közlekedő H4278-as járattal érkezett, és a repülőtér, valamint a légitársaság képviselői jelképes ajándékokkal köszöntötték.

A közlemény szerint a 2026-os eredmények megerősítik a légikikötő meghatározó szerepét Erdély és az északnyugati régió légi közlekedésében, egyúttal

Kolozs megye gazdasági fejlődését és turisztikai vonzerejét is tükrözik.

A repülőtér vezérigazgatója, David Ciceo hangsúlyozta, az évi hárommilliós utasforgalom ismételt elérése a légi közlekedést övező bizonytalanságok ellenére tett folyamatos erőfeszítések eredménye. Úgy véli, ez a teljesítmény a repülőtér ellenálló képességét, a regionális piacban rejlő lehetőségeket és a légitársaságokkal kialakított együttműködések eredményességét is bizonyítja.

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Hozzátette, hogy a repülőtér tovább bővítené úti céljainak körét és új légitársaságokat vonzana Kolozsvárra.

Idézték a közleményben a Kolozs Megyei Tanács elnökét, Alin Tișét is, aki kijelentette, hogy a megyei önkormányzat továbbra is támogatja a repülőtéri infrastruktúra korszerűsítését és bővítését, hogy javuljon Kolozs megye és Erdély légi összeköttetése – írja az Agerpres.

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