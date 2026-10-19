Jelképes ajándékokkal várták a kolozsvári repülőtér hárommilliomodik utasát

Hétfőn regisztrálták az idei hárommilliomodik utast a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, amely immár a negyedik egymást követő évben éri el ezt a küszöböt – közölték a légikikötő képviselői.

Székelyhon 2026. október 19., 18:112026. október 19., 18:11

A hárommilliomodik utas a Bukarest–Kolozsvár útvonalon közlekedő H4278-as járattal érkezett, és a repülőtér, valamint a légitársaság képviselői jelképes ajándékokkal köszöntötték. A közlemény szerint a 2026-os eredmények megerősítik a légikikötő meghatározó szerepét Erdély és az északnyugati régió légi közlekedésében, egyúttal

Kolozs megye gazdasági fejlődését és turisztikai vonzerejét is tükrözik.