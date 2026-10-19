Vasárnaptól átállunk téli időszámításra – a digitális eszközeink és a vonat-menetrend magától „igazodik”

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Az óraátállítás nem fogja befolyásolni a vonatok menetrendjét – közölte hétfőn a Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători).

hajnali 4 óráig – amely 3 óra lesz – a nyári időszámítás szerint indulnak el a vonatok, 4 óra után pedig a téli időszámításnak megfelelően.

Azok a szerelvények, amelyek a nyílt pályán haladnak óraátállításkor, a legközelebbi állomáson fognak várakozni, hogy a megváltozott időszámításhoz igazodjon a menetrendjük. Amennyiben az óraátállítás a végállomáshoz közel éri őket, folytatják útjukat – ismerteti az Agerpres.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos országok is október 25-én térnek át a téli időszámításra, az ezekkel közös határon át is menetrend szerint közlekednek a vonatok.