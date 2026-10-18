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A miniszterjelöltekkel egyeztetett a kormányprogramról a kijelölt miniszterelnök

• Fotó: Presidency.ro

Fotó: Presidency.ro

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Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök vasárnap találkozott leendő kormányának miniszterjelöltjeivel, akikkel a kormányprogramról és az abban foglalt intézkedések gyakorlati megvalósításáról egyeztetett.

Székelyhon

2026. október 18., 20:302026. október 18., 20:30

2026. október 18., 20:372026. október 18., 20:37

Niculescu Facebook-bejegyzésében közölte: a következő időszak nem lesz könnyű,

számos halaszthatatlan problémát kell megoldani, és az emberek joggal várnak eredményeket.

Hangsúlyozta, hogy bár a leendő kabinet tagjai más-más területről – a politikából, az egyetemi és kulturális életből vagy az üzleti szférából – érkeznek, egységes csapatként kell dolgozniuk azért, hogy Romániában jobban működjenek a dolgok.

Idézet
Nem az ígéretek számítanak, hanem az, hogy jobbá tudjuk-e tenni az emberek életét”

– fogalmazott az Agerpres szemléje alapján.

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Beszámolója szerint a tanácskozáson Románia biztonságáról, külpolitikai partnerségeiről és a gazdaságdiplomácia erősítéséről is tárgyaltak. Niculescu hangsúlyozta:

az ország külkapcsolatainak több beruházást, új munkahelyeket, a romániai vállalkozások számára pedig új piacokat kell eredményezniük.

Niculescu emlékeztetett, a miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, majd szavazni fog a plénum a kabinet beiktatásáról.

„Kellő komolysággal és a polgárok képviselőinek kijáró tisztelettel viszonyulunk a feladathoz.

Idézet
Romániának mielőbb teljes jogkörű kormányra van szüksége”

– zárta bejegyzését a kijelölt miniszterelnök.

Belföld
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