A miniszterjelöltekkel egyeztetett a kormányprogramról a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök vasárnap találkozott leendő kormányának miniszterjelöltjeivel, akikkel a kormányprogramról és az abban foglalt intézkedések gyakorlati megvalósításáról egyeztetett.

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Niculescu Facebook-bejegyzésében közölte: a következő időszak nem lesz könnyű,

számos halaszthatatlan problémát kell megoldani, és az emberek joggal várnak eredményeket.

Hangsúlyozta, hogy bár a leendő kabinet tagjai más-más területről – a politikából, az egyetemi és kulturális életből vagy az üzleti szférából – érkeznek, egységes csapatként kell dolgozniuk azért, hogy Romániában jobban működjenek a dolgok.

Nem az ígéretek számítanak, hanem az, hogy jobbá tudjuk-e tenni az emberek életét”

Beszámolója szerint a tanácskozáson Románia biztonságáról, külpolitikai partnerségeiről és a gazdaságdiplomácia erősítéséről is tárgyaltak. Niculescu hangsúlyozta:

az ország külkapcsolatainak több beruházást, új munkahelyeket, a romániai vállalkozások számára pedig új piacokat kell eredményezniük.

Niculescu emlékeztetett, a miniszterjelölteket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti szakbizottságok, majd szavazni fog a plénum a kabinet beiktatásáról.

„Kellő komolysággal és a polgárok képviselőinek kijáró tisztelettel viszonyulunk a feladathoz.