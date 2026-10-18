Orotván és Vaslábon láttak medvét vasárnap

A Gyergyóditróhoz tartozó Orotván és a Marosfőhöz tartozó Vaslábon figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a lakókat medve jelenléte miatt vasárnap este.

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Szombaton Csíksomlyón és Csíktaplocán küldtek riasztást medve miatt a csíkszeredaiaknak, míg szombatra virradóra szintén Csíksomlyón, valamint Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván látták a nagyvadat.

korábban írtuk Medvét láttak Csíktaplocán Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak szombat este 20 óra 25 perckor.

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korábban írtuk Amíg mi még javában aludtunk, addig medvék jártak Csíksomlyón, Csíkszentdomokoson és Székelylengyelfalván Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a csíkszeredaiak szombat reggel nyolc óra után, hogy nagyvadat észleltek a csíksomlyói Szék út 98/A szám alatt.

Csütörtök reggel egy nőre támadt a medve a Bodok községhez tartozó Zalán egyik utcáján, aki épp gyerekével iskolába tartott. A gyereknek sikerült egy közeli udvarra bemenekülnie az anyát azonban súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

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