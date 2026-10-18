Enyhén emelkedett a Duna vízhozama, de továbbra is jóval az októberi átlag alatt marad

Fotó: Incze Sándor Zoltán/Pexels
Másodpercenként 1250-ről 1300 köbméterre emelkedett a Duna vízhozama vasárnap a romániai belépési pontnál, Báziásnál, és továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenként 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól.
2026. október 18., 18:102026. október 18., 18:10
2026. október 18., 18:122026. október 18., 18:12
Többek között erről számolt be az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
A Vaskapu alatt, Gruia és Zimnicea között ugyancsak enyhe emelkedés várható. Giurgiu és Călărași között nem változik számottevően a vízhozam, Cernavodă és Tulcea között viszont csökken – számol be az Agerpres.
Az ország folyóinak vízhozama általában nem változik számottevően, a Szeret jobb oldali mellékfolyóin azonban csökkenés várható.
Az előrejelzett csapadék és az árhullámok levonulása miatt ugyanakkor egyes kisebb domb- és hegyvidéki folyókon helyenként emelkedhet a vízszint és a vízhozam, elsősorban az ország középső és keleti részén.
Szombaton a legtöbb folyón nem változott számottevően a vízhozam. Enyhe emelkedést a Visó, az Iza, a Suceava, a Moldova, a Beszterce, valamint a Szamos, a Maros, az Olt, a Tatros és a Bodza felső vízgyűjtőjén mértek.
A folyók vízhozama általában elmarad az októberi sokéves átlagtól, többnyire annak 30-90 százaléka között alakul. Ennél magasabb értékeket csak a Suceava felső szakaszán és a Moldova folyó felső vízgyűjtőjén mértek.
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