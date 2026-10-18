Enyhén emelkedett a Duna vízhozama, de továbbra is jóval az októberi átlag alatt marad

Másodpercenként 1250-ről 1300 köbméterre emelkedett a Duna vízhozama vasárnap a romániai belépési pontnál, Báziásnál, és továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenként 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól.

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Többek között erről számolt be az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

A Vaskapu alatt, Gruia és Zimnicea között ugyancsak enyhe emelkedés várható. Giurgiu és Călărași között nem változik számottevően a vízhozam, Cernavodă és Tulcea között viszont csökken – számol be az Agerpres.

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Az ország folyóinak vízhozama általában nem változik számottevően, a Szeret jobb oldali mellékfolyóin azonban csökkenés várható.

Az előrejelzett csapadék és az árhullámok levonulása miatt ugyanakkor egyes kisebb domb- és hegyvidéki folyókon helyenként emelkedhet a vízszint és a vízhozam, elsősorban az ország középső és keleti részén.