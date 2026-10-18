Kevesebben utaznak vonattal tavaly ilyenkorhoz képest

Csaknem 15,5 millióan utaztak vonattal Romániában 2026 második negyedévében, 5,8 százalékkal kevesebben, mint az előző év azonos időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Április és június között az utaskilométerben mért személyszállítási teljesítmény 7,6 százalékkal esett vissza. Belföldön 15,43 millió, nemzetközi járatokon pedig 61 ezer utast szállítottak – ismerteti az Agerpres.

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A vasúti árufuvarozás ezzel szemben 9,3 százalékkal bővült éves összevetésben. A vizsgált időszakban 9,786 millió tonna árut szállítottak vasúton, ennek 79,3 százalékát belföldön.

A szállított áru 25,5 százalékát koksz és finomított kőolajtermékek tették ki – közölte az INS.