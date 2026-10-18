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Tarr Zoltán: Magyarország felelősséget vállal a kisebbségben élő magyarokért

Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki Tarr Zoltán erdélyi látogatásán, a Madarasi Hargitán. Három célkitűzést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Széchely István

2026. október 18., 16:252026. október 18., 16:25

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki Tarr Zoltán erdélyi látogatásán, a Madarasi Hargitán. Három célkitűzést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Széchely István

2026. október 18., 16:252026. október 18., 16:25

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• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Nem atyaként, anyaként, nem szülőként tekintenek a határon túl élő magyar közösségre, hanem testvérként, fogalmazott erdélyi látogatása során vasárnap, a Madarasi Hargitán megtartott sajtótájékoztatón Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere.

„Magyarország felelősséget vállal a kisebbségben élő magyarokért a Kárpát-medencében és a Kárpát-medencén túl. Tudjuk azt, hogy kisebbségben élni magyarként nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint Magyarországon. Teljesen tisztában vagyunk ezzel.

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Idézet
Magyarországnak kötelessége segíteni, támogatni a határon túl élő közösségeket, a kisebbségben élő magyar közösségeket”

– mondta a miniszter.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Gyakran a család képét használjuk, amikor leírjuk egy közösség kapcsolatát egymással, saját magával, és ebből a testvér képét emelte ki Tarr Zoltán, mondván, így szeretné leírni a kapcsolatot, „amiben mi egymást látjuk és szeretnénk egymást látni”.

A testvér nem szülő, nem az ő feladata, hogy szülői értelemben gondját viselje testvérének, de a jó testvér segít, támogat, és ez testvérek között kölcsönös, hiszen egymásra számíthatnak leginkább.

A határon túl élő magyarság nem gyermek, amelynek Magyarország, mint a jó szülő zsebpénzt fizet, hanem mi testvérek vagyunk

– mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére, és ezt három dologban foglalnám össze. Az első, ami talán nem volt eddig nagyon szokás, de nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a jelenlegi magyar kormány mindent meg fog tenni, hogy a szomszédos országok kormányaival a bilaterális kapcsolatokat erősítse, mindennapivá tegye, és

Idézet
minden egyes találkozás alkalmával, amit és ahogy szükséges az adott országban élő magyar kisebbség helyzetével kapcsolatban, azt felvesse, asztalra tegye, azt megbeszélje és képviselje”

– hangsúlyozta.

Nem szülőként tekintenek a határon túl élő magyar közösségre, hanem testvérként, mondta erdélyi látogatásán Tarr Zoltán

Nem szülőként tekintenek a határon túl élő magyar közösségre, hanem testvérként, mondta erdélyi látogatásán Tarr Zoltán

Fotó: Olti Angyalka

Nem lehet a magyar kisebbség helyzete érdekében felelősen együtt cselekedni, ha az adott ország kormányával nincsen rendes, mindennapi kapcsolat. De azért is fontos ez – folytatta –, mert csak így lehet együtt, közösen képviselni a régiót az Európai Unióban.

„Úgy tekintünk az erdélyi magyarságra, mint egy rendkívül fontos összekötő hídra, egy kapcsolatra, a román és a magyar állam között. Szükségünk van arra, hogy önök ebben is testvéri segítségére legyenek az országnak, mert ezzel tudjuk segíteni az itteni közösséget” – fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„Másodszor: támogatni fogunk mindent, akár továbbra is, amit támogatni érdemes.

Idézet
Olyan dolgok mellé szeretnénk odaállni, amelyekben van közösségi erő, amelyek nem egy személy, egy gondolat kizárólagosságát támogatják, hanem egy közösség, egy összefogás bátorságát, amely segíti azt, hogy a kultúra, a nyelv, az az örökség, amit önök itt ápolnak és élnek minden nap, meg tudjon maradni.

Kipótoljuk, ami hiányzik, hozzáteszünk ahhoz, ami van, de nem szeretnénk olyat, hogy leteszünk valamit és csináljanak vele, amit akarnak” – együtt, közösen találjuk ki, hogy miként – hangsúlyozta Tarr Zoltán.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

„És harmadszor: keresni fogjuk a párbeszédet, és nem csak keresni fogjuk, hanem meg is fogjuk valósítani. Párbeszédet, mert azt gondoljuk, hogy nem nekünk kell tudni, hogy önöknek mire van szüksége, és minekünk is jólesik, ha mással beszélgetve megtudjuk, hogy mi mit tudnánk hogyan, másképp, jobban csinálni.

Idézet
Beszélgetni kell, közösen kell keresni a legjobb utat ahhoz, hogy Magyarország és a magyarság, a magyar nemzet egy felszálló pályán, egy bizakodó, előremutató és az egész európai közösséget gazdagító pályára álljon. Remélem, hogy elnyerjük a bizalmukat.”

Tarr Zoltán hozzáfűzte, nagyon dolgoznak azért, hogy jobb legyen, hogy más legyen, hogy változások legyenek, és reméli, hogy bizalmat kaphatnak cserébe.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az a rendszer, amiben eddig éltek, teljesen elszakadt a valóságtól, a hazai valóságtól, a Kárpát-medencei valóságtól, az európai valóságtól, és a globális valóságtól is. És azt gondolja, hogy ennek a hatásait, következményeit itt is lehetett látni, de az nem feltétlenül volt látható, hogy

Magyarországon az elmúlt években tömegek számára vált az élet rendkívül nehézzé, miközben egy szűk kisebbség élete luxuskörülmények közé került.

Az előző rendszertől nagyon komoly nehézségeket és óriási költségvetési hiányt örököltek, az összeomlás szélére sodródott az állami rendszer. De április 12-én összefogtak az emberek és óriási lehetőséghez juttattuk saját magunkat, és azt remélik, mondta Tarr Zoltán, hogy ez az összefogás további csodákat fog hozni.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Magyarország Madarasi Hargita
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