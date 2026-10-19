Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma

Az állatok még a legelőkön voltak, az is hozzájárult ahhoz, hogy gyorsabban terjedhetett el a veszettség, de a szárazságnak is szerepe volt ebben

A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.

Széchely István 2026. október 19., 07:442026. október 19., 07:44

Újabb mintákat küld elemzésre hétfőn a bukaresti laboratóriumba a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, miután az elmúlt napokban újabb veszettséggyanús megbetegedések történtek az állatállományban több csíkszéki településen.

Csíkvacsárcsiban, Csíkszentdomokoson és Csíkdánfalván egy-egy szarvasmarhán észleltek veszettségre utaló tüneteket, Csíkszenttamáson pedig egy róka és macska esetében merült fel a veszettséggyanú.

A róka bement egy gazdaságba és ott több állatot is megharapott, majd bemenekült egy pincébe, ott ártalmatlanította az állatot az állatorvos. Hirdetés Beigazolódott a veszettség gyanúja a múlt hét végén Madéfalván kilőtt róka esetében is, az a focimérkőzés szurkolói közelében bukkant fel, azért kellett ártalmatlanítani.

A másik múlt heti veszettségfertőzést a Csíkszeredában elpusztulva talált róka esetében igazolták a laborvizsgálatok.

Két másik esetében, amelyeket vadászok lőttek meg szokatlan viselkedésük miatt, negatív eredményt hozott a minták elemzése.

Fotó: Pexels

Egy esztenán egy juh is megbetegedett az elmúlt napokban, ami miatt

már a juhokat is kell oltani veszettség ellen.

Egyelőre a teljes juhnyájat immunizálják, amelynek az állat része volt, de a cél az, hogy a teljes felcsíki állatállományt beoltsák – tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője. Sürgősségi eljárással vásárolnának még 20 000 adag oltást Kiosztottak 1000 adag tartalékdózist a veszettség elleni oltóanyagból, ugyanakkor a hét elejére várnak még 10 ezer adagot Vaslui megyéből. Az igazolt veszettségfertőzések helyszíne körül kijelölt megfigyelő- és védőzónákban

a szarvasmarha-állomány már nagyjából be van oltva veszettség ellen, de oltják már a lovakat is.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A megyei állategészségügyi szakhatóság oltóanyag-utánpótlást keres, sürgősségi eljárással vásárolnának még 20 000 adagot, hogy beoltsák a teljes felcsíki állatállományt – tájékoztatott a megyei főállatorvos. Az elmúlt napokban szétosztották az oltóanyagot tartalmazó rókacsalikat is a vadásztásaságok között, felgyorsult folyamatban zajlik a csalik kihelyezése és a rókapopuláció ritkítása is a fertőzések által érintett területeken,

és jól halad a megyében a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is – fűzte hozzá. István Róbert: az életével játszik, aki kockáztat Mivel már Csíkszeredában is igazoltak veszettséget – az ott elpusztulva talált rókában –, István Róbert felhívta a városi kutya- és macskatartók figyelmét, hogy

ellenőrizzék, hogy mikor volt beoltva kedvencük, és ha időszerű, vigyék el oltásra az állatorvoshoz.

Fotó: Pexels

Ugyanakkor arra is, hogy ha valamilyen szokatlan incidens történik – ha például egy macska rátámad a kutyájukra, az már annak számít, hozott egy példát –, azonnal jelentsék a szakhatóságnál, vegyék fel a kapcsolatot az állatorvossal, hogy helyezzék megfigyelés alá házi kedvencüket. „Ha bármilyen karcolás, karmolás történik – nem kell harapásig fajuljon –, rögtön jelenteni kell. A szakemberek – az állatorvos, a családorvos és a közegészségügyi igazgatóság – minden egyes esetnél meghatározzak, hogy mi a tennivaló. De aki nem jelenti, az nagy veszélynek teszi ki magát. Itt nem betegséget kockáztat, hanem az életével játszik” – figyelmeztetett István Róbert.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Közvetve a szárazság is hozzájárult a veszettség elharapódzásához A megyei főállatorvos azt is elmondta, hogy több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy megjelenést követően a veszettségfertőzések gyakorivá váltak a megyében. Az egyik ok az,

hogy az állatok még kijártak, illetve kint vannak a legelőn, de közvetve az idei szárazság is.

„A szarvasmarhák, juhok nem is lenne mit keressenek a falvak környékén. Csak a szárazság miatt nem volt mit enni kint a legelőkön, és mihelyst a kaszálásoknak, szénacsinálásoknak vége volt,

mind behozták őket közelebb, ide az Olt-medencébe, ami tele van rókával. A rókák is itt vannak inkább, a falvak körül, nem a kint a havason”

– magyarázta István Róbert.

Fotó: Kozán István