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Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma

Az állatok még a legelőkön voltak, az is hozzájárult ahhoz, hogy gyorsabban terjedhetett el a veszettség, de a szárazságnak is szerepe volt ebben

Az állatok még a legelőkön voltak, az is hozzájárult ahhoz, hogy gyorsabban terjedhetett el a veszettség, de a szárazságnak is szerepe volt ebben

Fotó: Barabás Ákos

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A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.

Széchely István

2026. október 19., 07:442026. október 19., 07:44

Újabb mintákat küld elemzésre hétfőn a bukaresti laboratóriumba a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, miután az elmúlt napokban újabb veszettséggyanús megbetegedések történtek az állatállományban több csíkszéki településen.

Csíkvacsárcsiban, Csíkszentdomokoson és Csíkdánfalván egy-egy szarvasmarhán észleltek veszettségre utaló tüneteket, Csíkszenttamáson pedig egy róka és macska esetében merült fel a veszettséggyanú.

A róka bement egy gazdaságba és ott több állatot is megharapott, majd bemenekült egy pincébe, ott ártalmatlanította az állatot az állatorvos.

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Beigazolódott a veszettség gyanúja a múlt hét végén Madéfalván kilőtt róka esetében is, az a focimérkőzés szurkolói közelében bukkant fel, azért kellett ártalmatlanítani.

A másik múlt heti veszettségfertőzést a Csíkszeredában elpusztulva talált róka esetében igazolták a laborvizsgálatok.

Két másik esetében, amelyeket vadászok lőttek meg szokatlan viselkedésük miatt, negatív eredményt hozott a minták elemzése.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

Egy esztenán egy juh is megbetegedett az elmúlt napokban, ami miatt

már a juhokat is kell oltani veszettség ellen.

Egyelőre a teljes juhnyájat immunizálják, amelynek az állat része volt, de a cél az, hogy a teljes felcsíki állatállományt beoltsák – tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Sürgősségi eljárással vásárolnának még 20 000 adag oltást

Kiosztottak 1000 adag tartalékdózist a veszettség elleni oltóanyagból, ugyanakkor a hét elejére várnak még 10 ezer adagot Vaslui megyéből. Az igazolt veszettségfertőzések helyszíne körül kijelölt megfigyelő- és védőzónákban

a szarvasmarha-állomány már nagyjából be van oltva veszettség ellen, de oltják már a lovakat is.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

A megyei állategészségügyi szakhatóság oltóanyag-utánpótlást keres, sürgősségi eljárással vásárolnának még 20 000 adagot, hogy beoltsák a teljes felcsíki állatállományt – tájékoztatott a megyei főállatorvos.

  • Az elmúlt napokban szétosztották az oltóanyagot tartalmazó rókacsalikat is a vadásztásaságok között, felgyorsult folyamatban zajlik a csalik kihelyezése és a rókapopuláció ritkítása is a fertőzések által érintett területeken,

  • és jól halad a megyében a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is

– fűzte hozzá.

István Róbert: az életével játszik, aki kockáztat

Mivel már Csíkszeredában is igazoltak veszettséget – az ott elpusztulva talált rókában –, István Róbert felhívta a városi kutya- és macskatartók figyelmét, hogy

ellenőrizzék, hogy mikor volt beoltva kedvencük, és ha időszerű, vigyék el oltásra az állatorvoshoz.

• Fotó: Pexels Galéria

Fotó: Pexels

Ugyanakkor arra is, hogy ha valamilyen szokatlan incidens történik – ha például egy macska rátámad a kutyájukra, az már annak számít, hozott egy példát –, azonnal jelentsék a szakhatóságnál, vegyék fel a kapcsolatot az állatorvossal, hogy helyezzék megfigyelés alá házi kedvencüket.

„Ha bármilyen karcolás, karmolás történik – nem kell harapásig fajuljon –, rögtön jelenteni kell. A szakemberek – az állatorvos, a családorvos és a közegészségügyi igazgatóság – minden egyes esetnél meghatározzak, hogy mi a tennivaló. De aki nem jelenti, az nagy veszélynek teszi ki magát. Itt nem betegséget kockáztat, hanem az életével játszik” – figyelmeztetett István Róbert.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

Közvetve a szárazság is hozzájárult a veszettség elharapódzásához

A megyei főállatorvos azt is elmondta, hogy több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy megjelenést követően a veszettségfertőzések gyakorivá váltak a megyében. Az egyik ok az,

hogy az állatok még kijártak, illetve kint vannak a legelőn, de közvetve az idei szárazság is.

„A szarvasmarhák, juhok nem is lenne mit keressenek a falvak környékén. Csak a szárazság miatt nem volt mit enni kint a legelőkön, és mihelyst a kaszálásoknak, szénacsinálásoknak vége volt,

Idézet
mind behozták őket közelebb, ide az Olt-medencébe, ami tele van rókával. A rókák is itt vannak inkább, a falvak körül, nem a kint a havason”

– magyarázta István Róbert.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

Mivel a veszettség elleni védőoltások, illetve a rókacsalikban található oltóanyag is nagyjából 21 nap alatt fejti ki hatását, azaz immunizálja az állatok szervezetét a veszettség ellen, a megyei főállatorvos becslése szerint mintegy két hét múlva kezdhet el jelentősen lecsökkenni a veszettség terjedése, hiszen ha lesznek is még megbetegedett vadállatok, azok nemigen tudják majd tovább terjeszteni a fertőzést.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
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