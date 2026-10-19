Még hetekbe telik, mire csökkenhet a veszettségfertőzések száma

Az állatok még a legelőkön voltak, az is hozzájárult ahhoz, hogy gyorsabban terjedhetett el a veszettség, de a szárazságnak is szerepe volt ebben
Fotó: Barabás Ákos
A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.
Újabb mintákat küld elemzésre hétfőn a bukaresti laboratóriumba a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság, miután az elmúlt napokban újabb veszettséggyanús megbetegedések történtek az állatállományban több csíkszéki településen.
A róka bement egy gazdaságba és ott több állatot is megharapott, majd bemenekült egy pincébe, ott ártalmatlanította az állatot az állatorvos.
Beigazolódott a veszettség gyanúja a múlt hét végén Madéfalván kilőtt róka esetében is, az a focimérkőzés szurkolói közelében bukkant fel, azért kellett ártalmatlanítani.
Két másik esetében, amelyeket vadászok lőttek meg szokatlan viselkedésük miatt, negatív eredményt hozott a minták elemzése.
Fotó: Pexels
Egy esztenán egy juh is megbetegedett az elmúlt napokban, ami miatt
Egyelőre a teljes juhnyájat immunizálják, amelynek az állat része volt, de a cél az, hogy a teljes felcsíki állatállományt beoltsák – tájékoztatott István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Kiosztottak 1000 adag tartalékdózist a veszettség elleni oltóanyagból, ugyanakkor a hét elejére várnak még 10 ezer adagot Vaslui megyéből. Az igazolt veszettségfertőzések helyszíne körül kijelölt megfigyelő- és védőzónákban
Fotó: Erdély Bálint Előd
A megyei állategészségügyi szakhatóság oltóanyag-utánpótlást keres, sürgősségi eljárással vásárolnának még 20 000 adagot, hogy beoltsák a teljes felcsíki állatállományt – tájékoztatott a megyei főállatorvos.
Az elmúlt napokban szétosztották az oltóanyagot tartalmazó rókacsalikat is a vadásztásaságok között, felgyorsult folyamatban zajlik a csalik kihelyezése és a rókapopuláció ritkítása is a fertőzések által érintett területeken,
és jól halad a megyében a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is
– fűzte hozzá.
Mivel már Csíkszeredában is igazoltak veszettséget – az ott elpusztulva talált rókában –, István Róbert felhívta a városi kutya- és macskatartók figyelmét, hogy
Fotó: Pexels
Ugyanakkor arra is, hogy ha valamilyen szokatlan incidens történik – ha például egy macska rátámad a kutyájukra, az már annak számít, hozott egy példát –, azonnal jelentsék a szakhatóságnál, vegyék fel a kapcsolatot az állatorvossal, hogy helyezzék megfigyelés alá házi kedvencüket.
„Ha bármilyen karcolás, karmolás történik – nem kell harapásig fajuljon –, rögtön jelenteni kell. A szakemberek – az állatorvos, a családorvos és a közegészségügyi igazgatóság – minden egyes esetnél meghatározzak, hogy mi a tennivaló. De aki nem jelenti, az nagy veszélynek teszi ki magát. Itt nem betegséget kockáztat, hanem az életével játszik” – figyelmeztetett István Róbert.
Fotó: Erdély Bálint Előd
A megyei főállatorvos azt is elmondta, hogy több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy megjelenést követően a veszettségfertőzések gyakorivá váltak a megyében. Az egyik ok az,
„A szarvasmarhák, juhok nem is lenne mit keressenek a falvak környékén. Csak a szárazság miatt nem volt mit enni kint a legelőkön, és mihelyst a kaszálásoknak, szénacsinálásoknak vége volt,
– magyarázta István Róbert.
Fotó: Kozán István
Mivel a veszettség elleni védőoltások, illetve a rókacsalikban található oltóanyag is nagyjából 21 nap alatt fejti ki hatását, azaz immunizálja az állatok szervezetét a veszettség ellen, a megyei főállatorvos becslése szerint mintegy két hét múlva kezdhet el jelentősen lecsökkenni a veszettség terjedése, hiszen ha lesznek is még megbetegedett vadállatok, azok nemigen tudják majd tovább terjeszteni a fertőzést.
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