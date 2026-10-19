Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását

Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke bejelentette, hogy vasárnap este aláírta a támogatási megállapodást Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, amelyben rögzítették a feltételeket, amelyek vállalása esetén a PNL frakciói megszavazzák a javasolt kormányt a parlamentben.

Székelyhon 2026. október 19., 09:442026. október 19., 09:44

A B1 TV-nek vasárnap este nyilatkozó Bolojan hangsúlyozta, hogy az egyezmény nem politikai paktum, nem „egy biankó felhatalmazás”, hanem átmeneti megállapodás a költségvetés-kiigazítás lebonyolítására, hogy az alapvető állami szolgáltatások zavartalanul működhessenek, valamint a 2027-es költségvetés előkészítésére. Az egyezség része, hogy

a következő évben a költségvetési hiány ne haladja meg az 5,3 százalékot,

amely Románia korábbi vállalásának megfelelő cél – számolt be az Agerpres. Hirdetés A PNL elnöke azt is leszögezte, hogy pártja szükségből szavazza meg Niculescu kormányát, és

amennyiben a megállapodásban foglaltakat Niculescu nem tartja be, bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be ellene.