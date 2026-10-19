Még be sem iktatták a Niculescu-kormányt, Bolojan már belengette az esetleges megbuktatását

Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke bejelentette, hogy vasárnap este aláírta a támogatási megállapodást Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, amelyben rögzítették a feltételeket, amelyek vállalása esetén a PNL frakciói megszavazzák a javasolt kormányt a parlamentben.
A B1 TV-nek vasárnap este nyilatkozó Bolojan hangsúlyozta, hogy az egyezmény nem politikai paktum, nem „egy biankó felhatalmazás”, hanem átmeneti megállapodás a költségvetés-kiigazítás lebonyolítására, hogy az alapvető állami szolgáltatások zavartalanul működhessenek, valamint a 2027-es költségvetés előkészítésére. Az egyezség része, hogy
amely Románia korábbi vállalásának megfelelő cél – számolt be az Agerpres.
A PNL elnöke azt is leszögezte, hogy pártja szükségből szavazza meg Niculescu kormányát, és
Bolojan még szombaton bejelentette, hogy a PNL ellenzékbe vonul, de a kedden esedékes parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását. Hangsúlyozta: a liberálisok kizárólag az ország működőképességének biztosítása érdekében szavazzák meg az új kabinetet, döntésük nem jelent általános politikai támogatást. A megállapodás határozott időre, a jövő évi költségvetés elfogadásáig szól – tette hozzá.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ellenzékbe vonul, de a jövő heti parlamenti szavazáson „szükségből és feltételekhez kötötten” támogatni fogja a Niculescu-kormány beiktatását – jelentette be szombaton Ilie Bolojan pártelnök.
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