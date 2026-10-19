„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között

Fotó: Facebook/Udvarhelyszéki Közlekedési Infó
Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.
2026. október 19., 08:342026. október 19., 08:34
2026. október 19., 08:452026. október 19., 08:45
Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szerint bőven fagypont felett van a hőmérséklet hétfőn reggel Székelyföld-szerte, és meglepően kiegyenlített: Marosvásárhelytől Csíkszeredáig és Gyergyóalfalutól Sepsiszentgyörgyig 9–10 Celsius-fokot mértek reggel nyolc órakor.
Van viszont köd, borús égbolt és csapadékra álló égbolt, az Udvarhelyszéki Közlekedési Infó egyik felhasználója úgy fogalmaz, hogy „atom nagy köd van Csíkszereda felé”, és arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy
A végpontokat illetően, tehát Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában viszont már nem jellemző a köd, s noha a Nagy-Küküllő partján még borús az égbolt, Csíkszeredában már felszakadozni látszik a felhőzet.
Ami pedig a rövidtávú előrejelzést illeti, az Országos Meteorológiai Szolgálat háromnapos prognózisa szerint ma még többnyire felhős, csapadékos idő várható Erdély-szerte 11–18 Celsius-fokos maximumokkal. Holnap viszont már többfelé kisüt a nap, napközben 13–19 fokkal, akárcsak szerdán, amikor Erdély egyes területein 20 fok fölé is felmelegedhet.
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