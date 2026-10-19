„Atom nagy köd” Udvarhely és Csík között

Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szerint bőven fagypont felett van a hőmérséklet hétfőn reggel Székelyföld-szerte, és meglepően kiegyenlített: Marosvásárhelytől Csíkszeredáig és Gyergyóalfalutól Sepsiszentgyörgyig 9–10 Celsius-fokot mértek reggel nyolc órakor.

Van viszont köd, borús égbolt és csapadékra álló égbolt, az Udvarhelyszéki Közlekedési Infó egyik felhasználója úgy fogalmaz, hogy „atom nagy köd van Csíkszereda felé”, és arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy